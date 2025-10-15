Exclusivo

Teatro Carlos Gomes será reinaugurado em novembro com show no Centro de Vitória

Após quase 10 anos fechado, espaço histórico de Vitória reabre as portas para visitação no dia do evento

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16:36

Teatro Carlos Gomes no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

O Teatro Carlos Gomes, ícone do Centro de Vitória, tem data de volta marcada. E será mais cedo do que havia sido anunciado. Em informações exclusivas ao HZ, o secretário de Cultura do Espírito Santo, Fabrício Noronha, confirmou que a cerimônia de entrega acontece na segunda quinzena de novembro, antecipando o prazo inicialmente previsto para dezembro.

A retomada será celebrada com show na Praça Costa Pereira, com atração capixaba ainda a ser divulgada. Além do show gratuito, o público poderá entrar no teatro no dia da entrega para conhecer de perto o resultado do restauro.

Teatro Carlos Gomes no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Fechado desde 2017, o Carlos Gomes passou por um amplo restauro iniciado em 2023. A reativação do Carlos Gomes deve fortalecer o calendário de espetáculos, concertos e mostras no Centro de Vitória, com um equipamento preparado para receber produções de médio porte com conforto, segurança e tecnologia.

Acompanhamos as obras

Em março deste ano, A Gazeta visitou o local e registrou etapas já concluídas: a escadaria de acesso aos camarotes totalmente revitalizada e a bilheteria reposicionada no lado direito da edificação. Agora, com as frentes finalizadas, o equipamento volta a integrar o circuito cultural do Centro.

Teatro Carlos Gomes no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

As obras foram viabilizadas por acordo de cooperação entre o Governo do Estado (Secult) e o Instituto Modus Vivendi, com recursos do BNDES e da EDP via Lei Federal de Incentivo à Cultura. O investimento total é de R$ 20 milhões - metade do BNDES e metade da EDP, concessionária de energia na maior parte dos municípios capixabas.

