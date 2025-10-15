Teatro Carlos Gomes será reinaugurado em novembro com show no Centro de Vitória

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16:36
O Teatro Carlos Gomes, ícone do Centro de Vitória, tem data de volta marcada. E será mais cedo do que havia sido anunciado. Em informações exclusivas ao HZ, o secretário de Cultura do Espírito Santo, Fabrício Noronha, confirmou que a cerimônia de entrega acontece na segunda quinzena de novembro, antecipando o prazo inicialmente previsto para dezembro.
A retomada será celebrada com show na Praça Costa Pereira, com atração capixaba ainda a ser divulgada. Além do show gratuito, o público poderá entrar no teatro no dia da entrega para conhecer de perto o resultado do restauro.
Fechado desde 2017, o Carlos Gomes passou por um amplo restauro iniciado em 2023. A reativação do Carlos Gomes deve fortalecer o calendário de espetáculos, concertos e mostras no Centro de Vitória, com um equipamento preparado para receber produções de médio porte com conforto, segurança e tecnologia.
Em março deste ano, A Gazeta visitou o local e registrou etapas já concluídas: a escadaria de acesso aos camarotes totalmente revitalizada e a bilheteria reposicionada no lado direito da edificação. Agora, com as frentes finalizadas, o equipamento volta a integrar o circuito cultural do Centro.
As obras foram viabilizadas por acordo de cooperação entre o Governo do Estado (Secult) e o Instituto Modus Vivendi, com recursos do BNDES e da EDP via Lei Federal de Incentivo à Cultura. O investimento total é de R$ 20 milhões - metade do BNDES e metade da EDP, concessionária de energia na maior parte dos municípios capixabas.
Teatro Carlos Gomes será reinaugurado em novembro
