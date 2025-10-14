Inscrição gratuita

Crias.Lab abre inscrições para laboratórios de audiovisual com bolsa de R$ 600

São 50 vagas para jovens de 18 a 35 anos, para os laboratórios de documentário e de videoclipe

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:48

Crias.Lab abre inscrições para laboratórios de audiovisual Crédito: Crias.Lab

A 6ª edição do Festival Crias.Lab abriu inscrições gratuitas para dois laboratórios imersivos de audiovisual: de documentário (Lab.Doc) e de videoclipe (Lab.Clipe). Ambos contam com 25 vagas e bolsa-auxílio de R$ 600 para cada selecionado. O período de inscrição vai até quinta-feira (16), às 18h, pelo site oficial (clique aqui), onde também está disponível o regulamento completo.

Voltadas a jovens de 18 a 35 anos, as formações acontecem de 20 de outubro a 2 de novembro, no Fonte HUB, em Vitória, e somam 46 horas/aula por laboratório. As atividades serão ministradas por profissionais atuantes no mercado capixaba, combinando teoria e prática para que cada turma desenvolva uma obra do início ao fim. Os resultados vão à tela logo em seguida: a exibição dos filmes e clipes está marcada para os dias 21 e 22 de novembro.

As inscrições gratuitas para dois laboratórios imersivos de audiovisual Crédito: Crias.Lab

No Lab.Doc, os participantes percorrem o caminho completo de um documentário autoral, com módulos de roteiro, direção e produção. A ideia é experimentar todas as etapas - da pré à pós-produção e, ao final, assinar um curta documental com a própria assinatura criativa.

O Lab.Clipe segue estrutura semelhante, mas adiciona um eixo central de direção de arte, fundamental para a estética e a narrativa visual do formato. Nesta edição, a artista contemplada é Mallu: a turma será desafiada a traduzir uma faixa da cantora em linguagem audiovisual, do conceito ao corte final.

Bolsas do Crias.Lab são de R$ 600 para cada selecionado Crédito: Crias.Lab

“O Crias.Lab estimula criatividade e expressão, amplia representatividade e traz novas vozes para o audiovisual”, destaca Sullivan Silva, diretor criativo da Puri Produções. Segundo ele, os laboratórios convidam a juventude a experimentar estilos e narrativas próprias, fortalecendo a diversidade de perspectivas na cena capixaba.

O Crias.Lab é uma realização da Puri Produções, com patrocínio da EDP, distribuidora de energia elétrica no Espírito Santo, viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult). O projeto conta com apoio da Rede Gazeta, do Fonte HUB e da co.liga – Escola Virtual da Economia Criativa Ibero-americana.

Mais informações

Inscrições: até 16 de outubro, às 18h

até 16 de outubro, às 18h Onde inscrever: linktr.ee/criaslab2025 (regulamento completo no link)

linktr.ee/criaslab2025 (regulamento completo no link) Quando: 20/10 a 02/11 (46h/aula por laboratório)

20/10 a 02/11 (46h/aula por laboratório) Exibição dos trabalhos: 21 e 22/11

21 e 22/11 Local: Fonte HUB, Vitória/ES

Fonte HUB, Vitória/ES Vagas: 50 (somando os dois labs)

50 (somando os dois labs) Bolsa: R$ 600 por participante selecionado

Este vídeo pode te interessar