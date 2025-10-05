Confira 5 adaptações literárias que chegam às telonas até 2026

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 13:00
Os livros estão tomando conta do cinema e do streaming. O ano de 2025 trouxe algumas adaptações literárias conhecidas pelo público, como ‘Dias Perfeitos’, série da Globoplay, ‘Na Estrada com o Ex’, da Paramount, e ‘O Clube do Crime das Quintas-Feiras’, filme da Netflix. Recentemente, também chegou às telonas ‘A Longa Marcha’, suspense inspirado na obra de Stephen King.
Para você não perder nada das próximas adaptações que estão a caminho, o HZ separou alguns títulos para ficar de olho:
Previsto para outubro de 2025 nos cinemas, mais um romance de Colleen Hoover ganha adaptação. Dirigido por Josh Boone, o filme acompanha a relação de Morgan e Clara, mãe e filha que têm o vínculo abalado após a morte do pai de Clara e marido de Morgan em um acidente de carro. A partir dessa perda, ambas precisam lidar com a nova dinâmica familiar e com o distanciamento provocado pelo luto.
Com Sydney Sweeney e Amanda Seyfried no elenco, o best-seller de Freida McFadden chega aos cinemas em dezembro de 2025. O livro, que já vendeu mais de 400 mil exemplares pelo mundo, narra a história de Millie (Sweeney), uma ex-presidiária que ganha um novo começo ao ser contratada como empregada doméstica de Nina (Seyfried) e Andrew, um casal milionário. Porém, Millie logo descobre que os segredos da família podem ser muito mais perigosos que os dela.
Um dos livros mais conhecidos de Colleen Hoover deve chegar aos cinemas no primeiro semestre de 2026. Com Anne Hathaway e Dakota Johnson no elenco, o thriller psicológico conta a história de Lowen Asheilgh (Dakota), uma escritora contratada para finalizar uma série de livros após a morte misteriosa da autora original, Verity Crawford (Hathaway). Ao mergulhar nos manuscritos deixados por Verity, ela se depara com uma teia sombria de segredos.
Clássico da literatura, a obra de Emily Bronte ganhará uma nova adaptação em 2026. O romance, que já foi levado às telas diversas vezes, retorna agora sob a direção de Emerald Fennell, com Margot Robbie e Jacob Elordi no elenco. A trama acompanha as famílias Earnshaw e Linton, destacando a intensa e trágica relação entre Heathcliff, um órfão adotado pelo Sr. Earnshaw, e Catherine, filha do patriarca.
Produzido pela Netflix, o livro de Emily Henry será adaptado em 2026. A história acompanha Alex e Poppy, dois melhores amigos interpretados por Tom Blyth e Emily Bader. Todos os anos, eles mantêm a tradição de passar uma semana de férias juntos, até que uma grande briga rompe a rotina. Após dois anos afastados, decidem tentar reatar a amizade em uma última viagem.
