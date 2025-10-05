Lançamento

Confira 5 adaptações literárias que chegam às telonas até 2026

Adaptações literárias como 'Dias Perfeitos' e 'Na Estrada com o Ex' movimentam o cinema e o streaming

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 13:00

Adaptações literárias chegam em 2025 e 2026 Crédito: Reprodução

Os livros estão tomando conta do cinema e do streaming. O ano de 2025 trouxe algumas adaptações literárias conhecidas pelo público, como ‘Dias Perfeitos’, série da Globoplay, ‘Na Estrada com o Ex’, da Paramount, e ‘O Clube do Crime das Quintas-Feiras’, filme da Netflix. Recentemente, também chegou às telonas ‘A Longa Marcha’, suspense inspirado na obra de Stephen King.

Para você não perder nada das próximas adaptações que estão a caminho, o HZ separou alguns títulos para ficar de olho:

Se Não Fosse Você (2025)

Se Não Fosse Você, adaptação de Colleen Hoover Crédito: Reprodução/Paramount Pictures

Previsto para outubro de 2025 nos cinemas, mais um romance de Colleen Hoover ganha adaptação. Dirigido por Josh Boone, o filme acompanha a relação de Morgan e Clara, mãe e filha que têm o vínculo abalado após a morte do pai de Clara e marido de Morgan em um acidente de carro. A partir dessa perda, ambas precisam lidar com a nova dinâmica familiar e com o distanciamento provocado pelo luto.

A Empregada (2025)

Suspense com Sydney Sweeney e Amanda Seyfried Crédito: Reprodução/Paris Filmes

Com Sydney Sweeney e Amanda Seyfried no elenco, o best-seller de Freida McFadden chega aos cinemas em dezembro de 2025. O livro, que já vendeu mais de 400 mil exemplares pelo mundo, narra a história de Millie (Sweeney), uma ex-presidiária que ganha um novo começo ao ser contratada como empregada doméstica de Nina (Seyfried) e Andrew, um casal milionário. Porém, Millie logo descobre que os segredos da família podem ser muito mais perigosos que os dela.

Verity (2026)

"Verity" é um suspense psicológico da Colleen Hoover Crédito: Reprodução/ livro "Verity"

Um dos livros mais conhecidos de Colleen Hoover deve chegar aos cinemas no primeiro semestre de 2026. Com Anne Hathaway e Dakota Johnson no elenco, o thriller psicológico conta a história de Lowen Asheilgh (Dakota), uma escritora contratada para finalizar uma série de livros após a morte misteriosa da autora original, Verity Crawford (Hathaway). Ao mergulhar nos manuscritos deixados por Verity, ela se depara com uma teia sombria de segredos.

O Morro dos Ventos Uivantes (2026)

O Morro dos Ventos Uivantes Crédito: Reprodução/Warner Bros. Pictures / Rolling Stone Brasil

Clássico da literatura, a obra de Emily Bronte ganhará uma nova adaptação em 2026. O romance, que já foi levado às telas diversas vezes, retorna agora sob a direção de Emerald Fennell, com Margot Robbie e Jacob Elordi no elenco. A trama acompanha as famílias Earnshaw e Linton, destacando a intensa e trágica relação entre Heathcliff, um órfão adotado pelo Sr. Earnshaw, e Catherine, filha do patriarca.

De Férias com Você (2026)

De férias com Você Crédito: Reprodução/ Michele K. Short/Netflix

Produzido pela Netflix, o livro de Emily Henry será adaptado em 2026. A história acompanha Alex e Poppy, dois melhores amigos interpretados por Tom Blyth e Emily Bader. Todos os anos, eles mantêm a tradição de passar uma semana de férias juntos, até que uma grande briga rompe a rotina. Após dois anos afastados, decidem tentar reatar a amizade em uma última viagem.

