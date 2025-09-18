Cultura

5 filmes baseados em livros de romance e onde assisti-los

Confira produções que abordam temas como primeiro amor, recomeços, reencontros inesperados e paixões que atravessam o tempo

18 de setembro de 2025

Os livros por si só já são um universo mágico, capazes de encantar e transportar leitores para diferentes histórias. Quando ganham adaptações para filmes, essa experiência se torna ainda mais intensa — especialmente se o gênero for romance, um dos favoritos entre os leitores brasileiros.

Segundo o levantamento “Retratos da Leitura no Brasil”, que traça um panorama dos hábitos de leitura no país, 20% dos entrevistados em 2024 apontaram o romance como estilo preferido, ficando atrás apenas da Bíblia e dos contos.

Diante desse favoritismo, serviços de streaming e produtoras audiovisuais têm apostado cada vez mais na categoria, lançando produções focadas no primeiro amor, recomeços, reencontros inesperados e paixões que atravessam o tempo. Essas adaptações vêm conquistando tanto o público fiel das páginas quanto novos telespectadores, que encontram no cinema e na TV uma forma diferente de viver essas narrativas.

A seguir, confira 5 filmes baseados em livros de romance e onde assisti-los!

1. Bridget Jones: Louca pelo Garoto (2025)

Baseado na saga de livros de Helen Fielding, “Bridget Jones: Louca pelo Garoto” apresenta um novo capítulo dessa clássica história dos anos 2000. Agora viúva e mãe solteira , Bridget (Renée Zellweger) dedica-se inteiramente aos dois filhos, Billy, de 9 anos, e Mabel, de 4 anos. Cansada de viver entre o luto e a maternidade, ela decide retomar a carreira e se abrir para o amor novamente.

Incentivada pelos amigos, a protagonista entra em um aplicativo de namoro e passa a conciliar tarefas profissionais, pessoais e amorosas, tudo isso enquanto lida com as mães perfeitas da escola. É aí que surgem dois novos interesses afetivos, com personalidades completamente diferentes, trazendo novas emoções e narrativas para a trama.

Onde assistir: Prime Video.

2. Fazendo Meu Filme (2024)

Inspirado no best-seller infanto-juvenilde Paula Pimenta, “Fazendo Meu Filme” conta a história de Fani (Bela Fernandes), uma jovem dedicada aos estudos e apaixonada por cinema. Durante o ano letivo, sua mãe a incentiva a participar de uma seleção para um intercâmbio em Londres.

“E quando Fani passa em primeiro lugar, tem que lidar com sentimentos e conflitos internos ao se descobrir apaixonada por alguém inesperado”, descreve a sinopse oficial. O elenco da produção também conta comXande Valoi, Giovanna Chaves,Alanys Santos,Júlia Svacinna,Caio Paduan e Samara Felippo.

Onde assistir: Prime Video.

3. Amor(es) Verdadeiro(s) (2023)

Uma adaptação do livro homônimo de Taylor Jenkins Reid, também autora de “Daisy Jones & The Six”, “Amor(es) Verdadeiro(s)” acompanha a história de Emma (Phillipa Soo) e Jesse (Luke Bracey), um casal que vive um casamento apaixonado , até que ele desaparece em um acidente.

Após três anos tentando reconstruir sua vida, Emma finalmente volta a sentir alegria ao reencontrar seu amigo de infância Sam (Simu Liu), que sempre foi apaixonado por ela. Tudo parece perfeito novamente, especialmente com o noivado dos dois, até que um telefonema muda tudo: Jesse reaparece. Então, a protagonista precisa decidir entre o amor do passado e o amor do presente.

Onde assistir: Prime Video.

4. Um Lugar Bem Longe Daqui (2022)

Baseado no best-seller de Delia Owens, “Um Lugar Bem Longe Daqui” acompanha a história de Kya Clark (Daisy Edgar-Jones), uma jovem que cresce isolada nos pântanos da Carolina do Norte após ser abandonada pela família. Conhecida pelos habitantes locais como a “Garota do Brejo”, ela vive em solidão, desenvolvendo um profundo vínculo com a natureza.

Apesar de ser rejeitada pela cidade vizinha, Kya se aproxima de Chase (Harris Dickinson); porém, quando o rapaz é encontrado morto na região, ela passa a ser vista como a principal suspeita. À medida que o julgamento avança, segredos do passado vêm à tona, revelando desdobramentos inesperados.

Onde assistir: Netflix, Prime Video, Apple TV, Google Play Filmes e TV.

5. A Última Carta de Amor(2021)

Uma adaptação cinematográfica do livro homônimo da autora britânicaJojo Moyes, também autora de “Como Eu Era Antes de Você”, “A Última Carta de Amor” acompanha a história de duas mulheres: Jennifer (Shailene Woodley) e Ellie (Felicity Jones). Jennifer é uma socialite dos anos 60 que, após um acidente de carro que afetou sua memória, descobre uma série de cartas de seu amante Anthony (Callum Turner).

Em uma mudança de tempo, Ellie encontra uma dessas cartas enquanto pesquisa uma matéria e decide investigar o destino do casal, desvendando uma história de amor proibido interrompida por uma tragédia. O filme aborda de forma leve temas como amor, perda, segundas chances e a influência do passado no presente.

Onde assistir: Netflix.