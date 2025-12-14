Pet

Coleira não é tudo igual: veja como escolher o modelo ideal

Usar os acessórios certos faz toda a diferença no conforto, na segurança e na liberdade dos animais

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 11:24

Escolher a coleira certa permite que os pets explorem o ambiente sem desconfortos Crédito: Imagem: oasisamuel | Shutterstock

Além de ajudar no gasto de energia, o passeio é fundamental para a saúde emocional dos cães. As caminhadas estimulam a socialização, reduzem o estresse e fortalecem o vínculo entre tutor e animal. Mas, para que esse momento seja realmente prazeroso, a escolha dos acessórios certos faz toda a diferença, sendo a coleira o principal deles.

“A coleira ideal deve proporcionar conforto, segurança e liberdade de movimento, permitindo que o pet explore o ambiente sem desconfortos. Materiais macios, leves e resistentes evitam atritos na pele e garantem que o animal se sinta à vontade durante todo o passeio”, explica Mariana Belloni, médica-veterinária e coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera.

Além disso, a coleira certa também ajuda a manter o cachorro sempre por perto e protegido do perigo de se perder ou sofrer algum acidente. “Ajustes anatômicos e fechos seguros também são essenciais para impedir escapes e garantir que o tutor tenha o controle necessário, mesmo em ambientes mais movimentados”, acrescenta.

Quando o pet está confortável, ele passeia melhor, interage mais e vive essa experiência de forma mais tranquila, destaca a médica-veterinária. Da mesma forma, acessórios bem pensados também oferecem conforto ao tutor, permitindo conduzir o animal sem esforço excessivo e com total confiança.

Investir na coleira certa não é apenas uma questão estética, é um cuidado que impacta diretamente o bem-estar e a qualidade de vida do animal. A seguir, veja indicações de coleiras conforme porte do animal, estilo de passeio e segurança desejada!

1. Coleira ajustável tradicional (tipo “colar”)

Boa para cães de porte pequeno a médio e passeios curtos. Permite ajuste fácil, é leve e confortável.

2. Peitoral (arnês)

Especialmente recomendado para cães de médio a grande porte, ou para pets que têm tendência a puxar. Distribui a pressão pelo tronco e ombros, evitando machucar o pescoço, além de oferecer melhor controle.

3. Peitoral antiescape ou com fitas reforçadas

Ideal se o pet for forte ou muito agitado no passeio. Esse tipo de peitoral oferece segurança extra, minimizando o risco de fuga.

A guia retrátil oferece mais liberdade de movimento aos cachorros Crédito: Imagem: Migel Radriges | Shutterstock

4. Guia retrátil (em conjunto com coleira ou peitoral apropriado)

Pode ser útil para dar mais liberdade de movimento em locais seguros (como parques ou áreas abertas), mas exige atenção: importante garantir que o cachorro tenha controle e que o tutor esteja atento para evitar acidentes.

5. Coleiras com acolchoamento interno ou forro macio

Ótimo para cães com pele sensível ou que sentem desconforto com abrasões. Ajudam a evitar atrito, especialmente em passeios mais longos.

6. Peitoral tipo “Y” ou “H” com regulagens múltiplas

Para garantir melhor ajuste e conforto, especialmente em cães de portes variáveis ou que estão crescendo.

Por Camila Souza Crepaldi