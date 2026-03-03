Reality Show

Relembre todos os paredões falsos do BBB

Dinâmica estreou em 2013, quando público votou em Anamara Barreira para dinâmica

Publicado em 3 de março de 2026 às 10:21

No Quarto Secreto, Arthur Aguiar viu o que falavam sobre ele no BBB 22 Crédito: Reprodução Globoplay

Nesta terça-feira (3), no BBB 26 (Globo), um participante escolhido pelo público será "eliminado" em um paredão falso. Alberto Cowboy, Breno Corã ou Jordana Morais irá para um quarto secreto, onde poderá assistir aos outros brothers na casa.

Este é o nono paredão falso do Big Brother Brasil. A dinâmica aconteceu pela primeira vez em 2013, com Anamara Barreira, e sua última aparição foi em 2023, com Fred Nicácio. Relembre todas as edições que contaram com a falsa berlinda:

2013: Anamara

Anamara, que era uma veterana em sua segunda passagem pela casa, enfrentou Marcello no primeiro paredão falso do programa. Na quarta semana de jogo, ela foi eleita pelo público com 57% dos votos. Ela, porém, perdeu seu favoritismo e foi eliminada cinco semanas depois.

2016: Ana Paula

A segunda pessoa a passar pela dinâmica foi Ana Paula Renault. Participante também do BBB 26, ela foi eleita por 74% dos votos em um embate contra seu amigo Ronan. Sua volta à casa gerou o meme "olha ela". A mineira era favorita para vencer o programa, mas acabou expulsa.

2017: Emilly

A eliminação falsa aconteceu de forma um pouco diferente nesta edição. Em uma votação interna, os brothers votaram, em sua maioria, para retirar Emilly da disputa. Emilly, porém, foi levada até outro lado da casa e pôde escolher outras quatro pessoas para acompanhá-la. Favorita da edição, Emilly venceu o programa.

2018: Gleici

A sexta semana do jogo contou com o paredão "vai e volta". Os brothers foram informados de que duas pessoas seriam eliminadas, porém apenas o mais votado pelo público, Mahmoud (57,23%), deixou o programa, enquanto a menos votada, Gleici (3,49%), foi levada a um quarto secreto. Paula (39,28%) completou a berlinda. Contemplada pelo público, Gleici venceu sua edição do BBB.

2019: Gabriela

O paredão falso aconteceu na sétima semana de programa entre Gabriela (50,49%), Tereza (27,46%) e Rodrigo (22,05%). A paulista retornou à casa pela dispensa minutos após sua falsa saída e ganhou imunidade e o direito de disputar a prova do líder. Ela foi eliminada cinco semanas depois.

2021: Carla Diaz

A atriz recebeu 62,40% dos votos para ser beneficiada em um paredão quádruplo contra João Luiz (28,07%), Caio (8,25%) e Arthur (1,28%). Ela ficou três dias no quarto secreto e gastou seis fitas para ouvir o áudio dos vídeos por duas horas cada. Carla voltou para a casa vestida de dummy e ganhou o poder de vetar uma escolha do anjo. Ela foi eliminada duas semanas depois.

2022: Arthur Aguiar

Na 12ª semana de programa, já na reta final, Arthur Aguiar enfrentou um paredão falso contra outros três brothers. O ator recebeu 82,80% dos votos, contra 10,54% de Gustavo, 6,26% de Linn e 0,40% de Eliezer. O brother teve acesso a um painel de controle onde pôde controlar diversas ações, como colocar todos na xepa e cortar a água da casa, além de poder ver e ouvir as câmeras.

2023: Fred Nicácio

Na primeira semana de programa, os participantes tiveram que jogar em duplas e o médico Fred Nicácio foi "eliminado" do BBB junto de Marília com 69,26% dos votos em um paredão contra Gustavo e Key Alves (30,74%). Na verdade, porém, ambos foram para um quarto secreto disputar uma segunda berlinda. Marília foi escolhida por 52,70% do público para deixar a casa de vez e Fred (47,30%) retornou à disputa.

