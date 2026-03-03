Deu treta!

BBB 26: Milena discute com Gabriela após ser chamada de traidora

Sisters discutem após Gabriela escolher recreadora como Maior Traidor da casa durante 6º Sincerão do BBB 26

Publicado em 3 de março de 2026 às 09:56

Milena e Gabriela discutem após Sincerão: 'Se finge de besta Crédito: Reprodução Globo

O Sincerão desta segunda-feira (2) no BBB 26 (Globo) rendeu muitas discussões. Uma delas se deu entre Gabriela Saporito e Milena Moreira. Durante a dinâmica, a paulistana afirmou que a recreadora infantil é a pessoa mais traidora da casa.

A jovem embasou seu argumento afirmando que Milena apontou o dedo para Chaiany e a caracterizou como falsa e duas caras após a goiana decidir dar a imunidade do anjo para Gabriela e não mais para Samira, como ela havia prometido.

Após o final da dinâmica, Milena abordou a adversária e afirmou que não foi traidora com Chaiany, pois sempre deixou claro que não é amiga da sister e nunca confiou nela. As duas começaram a discutir ao mesmo tempo em que acontecia a briga entre Ana Paula e Babu.

Gabriela afirmou que Milena não joga com respeito e a mineira retrucou, dizendo que joga como quiser. A recreadora infantil ainda disparou que a rival se finge de besta para sobreviver no jogo. "Eu não me finjo, eu não fujo do que eu acho", respondeu Gabriela.

