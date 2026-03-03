Editorias do Site
BBB 26: Milena discute com Gabriela após ser chamada de traidora

Sisters discutem após Gabriela escolher recreadora como Maior Traidor da casa durante 6º Sincerão do BBB 26

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 3 de março de 2026 às 09:56

O Sincerão desta segunda-feira (2) no BBB 26 (Globo) rendeu muitas discussões. Uma delas se deu entre Gabriela Saporito e Milena Moreira. Durante a dinâmica, a paulistana afirmou que a recreadora infantil é a pessoa mais traidora da casa.

A jovem embasou seu argumento afirmando que Milena apontou o dedo para Chaiany e a caracterizou como falsa e duas caras após a goiana decidir dar a imunidade do anjo para Gabriela e não mais para Samira, como ela havia prometido.

Após o final da dinâmica, Milena abordou a adversária e afirmou que não foi traidora com Chaiany, pois sempre deixou claro que não é amiga da sister e nunca confiou nela. As duas começaram a discutir ao mesmo tempo em que acontecia a briga entre Ana Paula e Babu.

Gabriela afirmou que Milena não joga com respeito e a mineira retrucou, dizendo que joga como quiser. A recreadora infantil ainda disparou que a rival se finge de besta para sobreviver no jogo. "Eu não me finjo, eu não fujo do que eu acho", respondeu Gabriela.

