Expulso do BBB 26, Edilson Capetinha pede desculpa por comportamento no reality

Em vídeo publicado no Instagram, o ex-jogador afirmou que errou, mas disse que a experiência serviu para mostrar quem ele é fora dos campos

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 08:24

Edilson Capetinha pediu desculpas pelo comportamento no reality após agredir Leandro Rocha Crédito: Manoella Mello/ TV Globo

Expulso do BBB 26, Edilson Capetinha, 55, pediu desculpas pelo comportamento no reality após agredir Leandro Rocha, o Boneco, e deixar o programa. Em vídeo publicado no Instagram, o ex-jogador afirmou que errou, mas disse que a experiência serviu para mostrar quem ele é fora dos campos.

"É a primeira vez que falo depois que saí. Quero agradecer aos fãs, amigos, família e a todos que torceram por mim. Tive a oportunidade de estar com o povo, que me abraçou de uma maneira muito especial", declarou o ex-atacante do Palmeiras, Corinthians, Benfica (Portugal), Kashiwa Reysol (Japão) e Flamengo.

Após agradecer aos fãs, ele reconheceu excessos durante o confinamento. "Joguei com o coração. Assisti a algumas cenas e quero pedir desculpas por algumas palavras. A gente acerta e a gente erra, mas o mais importante é que as pessoas me conheceram de verdade. Entrei lá também para isso", disse Edilson que deixou a atração no dia 14 de fevereiro.

A edição do reality acumula um número incomum de saídas. Além de Edilson, Sol Vega e Paulo Augusto Carvalhães foram expulsos por agressão. Pedro Henrique Espíndola deixou o programa após acusação de assédio contra Jordana Morais, enquanto Henri Castelli foi desclassificado por problemas de saúde.

