Solange Couto e Alberto Cowboy deixam rivalidade de lado para criticar Ana Paula

Conversa entre brothers aconteceu após a consagração da liderança de Samira

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 10:15

Solange Couto e Alberto Cowboy do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Na noite de quinta-feira (26), após a consagração da liderança de Samira Sagr no BBB 26 (Globo), a atriz Solange Couto conversou com Alberto Cowboy sobre os rumos do jogo e ambos aproveitaram o momento para criticarem Ana Paula Renault e Milena Moreira.

Apesar de estarem em grupos distintos e se votarem, a camarote e o veterano se juntaram para executar plano de Babu Santana contra a dupla de mineiras. Na varanda, Solange deixou a rivalidade de lado e se sentou para conversar com o veterano.

A atriz afirmou que, com a nova liderança, seu grupo virou alvo e Cowboy discordou, afirmando que seu lado do jogo é quem está na mira. Solange comentou que Ana Paula está "bolada" com ela após a conversa que ambas tiveram na parte da tarde.

Enquanto acontecia a primeira fase da prova do líder, a jornalista e a atriz ficaram sozinhas dentro do quarto Sonho de Voar. Ana aproveitou o momento e perguntou a Solange por qual motivo estava sendo ignorada pela sister.

"Ela falou: 'Pelo visto, o estágio de quinta série pega'. E fiquei calada", contou. Cowboy, por sua vez, afirmou que a atriz estava provando "um pouquinho do veneno" que o grupo dele vem provando desde o começo do jogo.

Solange ainda afirmou que a recreadora infantil induziria Samira a apertar o botão que acorda a casa inteira no meio da madrugada e, após Cowboy dizer que eles teriam que analisar como será a liderança da gaúcha, a atriz completou, afirmando que o reinado é "comandado por Ana Paula".

