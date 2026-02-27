Estados Unidos

Irmã de Milena é alvo de denúncias do ICE nos EUA

Mile está legalmente no país e compartilhou nas redes momento em que ganhou o green card

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 09:57

A sister Milena Moreira, do BBB 26, e sua irmã gêmea, Mile Crédito: Montagem/Globo/Instagram/@miile15_

Mile Moreira, irmã gêmea da participante do BBB 26 (Globo) Milena Moreira, publicou nas redes sociais que tem sofrido ameaças diárias de pessoas falando que irão denunciá-la para o ICE, agência do governo dos Estados Unidos que tem deportado imigrantes.

A jovem divulgou, em postagem conjunta com a irmã, o vídeo do momento em que ela recebeu o green card, documento que atesta residência permanente nos Estados Unidos.

No texto, ela reitera que é triste que as torcidas do reality tenham chegado a uma situação tão extrema ao ponto de acharem de bom tom sugerir uma ação que impactaria na convivência de uma mãe com sua filha.

A legenda ainda relembrou que Mile não foi a única parente de participante a ter que lidar com essa questão. A família de Alberto Cowboy, que mora na Florida, também foi denunciada.

"Familiares de outros participantes também têm relatado estar recebendo esse tipo de mensagem e queremos pedir que todos vocês jamais façam isso, pois entendemos a dimensão dessa questão e como ela atravessa a população brasileira que vive nos Estados Unidos", afirmou o texto.

A publicação ainda apontou que o serviço do ICE tem causado muita dor e não deve ser utilizado de forma leviana. Uma análise de dados do governo dos EUA feita pela Folha aponta que, de janeiro a setembro de 2025, o ICE deportou pelo menos 113 mil imigrantes.

A agência americana ganhou força sob o governo de Donald Trump, que aumentou os recursos destinados ao setor de US$ 10 bilhões, em 2025, para pelo menos US$ 30 bilhões em 2026.

