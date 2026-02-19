BBB 26

Babu se irrita com Milena e muda de quarto

A união do grupo formado por Ana Paula Renault, Babu Santana, Chaiany Andrade, Milena Moreira e Juliano Floss amanheceu abalada

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 11:12

Babu Santana no BBB 26

A união do grupo formado por Ana Paula Renault, Babu Santana, Chaiany Andrade, Milena Moreira e Juliano Floss amanheceu abalada nesta quinta-feira (19).

Babu decidiu mudar de quarto após reclamar que Milena mexe em suas coisas. Em conversa na cozinha, ele informou a decisão a Juliano e Chaiany. "Não faça isso, papito", implorou Chaiany. "Já fiz", respondeu o ator.

Babu agora divide o quarto com Solange Couto, Leandro Rocha e Jonas Sulzbach, que no momento está no quarto do líder.

Na última quarta-feira (18), ele havia criticado Milena em conversa com Solange. "Quero arrumar minha própria cama. Não sou a Ana Paula. Quero arrumar minhas coisas, tenho minhas manias", disse. "Uma coisa é ser solícito, outra é ser invasivo."

Mais tarde, quando informava a decisão a Juliano e Chaiany, ele se explicou. "Fiquei muito puto agora. Minhas roupas sujas estavam junto com as roupas limpas. Quero estar num lugar em que tenho autonomia de limpar minhas coisas, arrumar minha cama, sem ter que arrumar briga desnecessária", disse.

"Achei uma falta de respeito tremenda estarem minhas roupas sujas junto com as roupas limpas. Sendo que estava tudo organizado dentro do meu caos. Chega de bater palma para maluco", completou. "Agora temos um novo QG."

