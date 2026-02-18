Editorias do Site
Alberto Cowboy ganha poder de veto na dinâmica Máquina do Poder do BBB 26

Alberto Cowboy foi o vencedor da dinâmica Máquina do Poder

ANAHI MARTINHO

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 14:22

Alberto Cowboy representa Áries, signo da ação, da coragem e do confronto direto (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo)
[Edicase]Alberto Cowboy representa Áries, signo da ação, da coragem e do confronto direto (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo) Crédito: Imagem: Reprodução digital | Rede Globo

Alberto Cowboy foi o vencedor da dinâmica Máquina do Poder. O veterano faturou o principal prêmio disponível: o poder de vetar alguém da prova bate e volta no próximo domingo (22).

Mais rico da casa, Jonas Sulzbach, que tinha 2.600 estalecas, comprou quatro caixas de 150 cada, porém ficou sem o poder principal. Suas caixas continham apenas doces de banana e pirulitos.

A dinâmica envolvia investir o próprio saldo de estalecas em compras de caixas misteriosas. Os brothers ficaram em fila e pegaram senhas para brincar na máquina.

Leandro Rocha, o Boneco, foi o primeiro a jogar e comprou duas caixas, de 80 e 150 estalecas. Ele não falou para os colegas o que adquiriu.

Juliano Floss e Chaiany Andrade jogaram em seguida, mas tinham saldo negativo de estalecas e não puderam comprar nada.

Em seguida, Maxiane Rodrigues comprou uma caixa de 150 estalecas, Marciele Albuquerque comprou duas e Cowboy comprou a última caixa do jogo, de 150. Os outros participantes ficaram sem caixas.

Em conversa com o grupinho aliado, Cowboy mostrou o conteúdo de sua caixa, gerando grande comoção. "Comprei a última e foi logo essa!", comemorou. "Não conta nada para eles", orientou Jordana Morais.

