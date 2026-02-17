Editorias do Site
BBB 26: 'Você é muito egoísta', dispara Maxiane para Jonas

Comentário aconteceu após brother comentar sobre o Sincerão da semana

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 08:13

Jonas Sulzbach e Maxiane Rodrigues no BBB 26
Jonas Sulzbach e Maxiane Rodrigues no BBB 26 Crédito: Divulgação/Globo

No Sincerão da semana do carnaval do BBB 26 (Globo), os emparedados tiveram que responder quem eles acham que será eliminado e justificar a sua resposta. Mais tarde, Jonas Sulzbach perguntou o que os amigos diriam sobre ele. O brother não gostou do comentário de Maxiane Rodrigues.

"Você é muito egoísta. Inclusive, quero muito aprender a ser assim, porque eu não sou assim. Você só pensa em você. Você perguntou e eu tô falando", afirmou a sister, que também chamou o modelo de frio.

Jonas discordou dos adjetivos usados por ela. "Eu achei pesado. Pra mim, isso pegou, mas é bom saber. É bom saber que você acha isso daí", desabafou.

Maxiane pediu para ele não ficar magoado e disse que ele também podia criticá-la. Jordana tentou colocar panos quentes na situação, alegando que o grupo não precisa de uma interação desse tipo.

O gaúcho comentou que não iria brigar com a pernambucana, mas que não esquecerá o que foi dito. Cowboy sugeriu que talvez a sister tenha apenas usado uma palavra errada, mas o modelo rebateu, afirmando que ela sabe exatamente o que disse.

Maxiane pediu desculpas por ter magoado o brother, mas ele afirmou que não sentiu mágoa, mas que agora irá ficar esperto com a sister. Logo depois, ele se levantou e deixou a conversa.

