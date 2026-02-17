Especial

Miley Cyrus participará de especial de 20 anos de 'Hannah Montana'

Previsto para 24 de março, a atração do Disney+ trará uma entrevista com Cyrus sobre o programa

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 18:46

Miley Cyrus participará de um programa de homenagem aos vinte anos de "Hannah Montana", seriado da Disney em que ela interpreta uma cantora e que ajudou a artista a consolidar sua carreira. Previsto para 24 de março, a atração do Disney+ trará uma entrevista com Cyrus sobre o programa, gravada com plateia ao vivo e apresentada por Alex Cooper.

"'Hannah Montana' sempre fará parte de quem eu sou. O que começou como um programa de televisão se tornou uma experiência compartilhada que moldou minha vida e a de tantos fãs, e serei eternamente grata por essa conexão", afirmou Cyrus à Variety.

"O fato de ainda significar tanto para as pessoas todos esses anos depois é algo de que me orgulho muito. Este 'Hannahversário' é minha maneira de celebrar e agradecer aos fãs que estiveram ao meu lado por 20 anos", adicionou ela.

"Hannah Montana" teve o seu lançamento em 2006 e contou com quatro temporadas. Indicada ao Emmy de melhor programa infantil quatro vezes, a atração deu origem a diversos jogos e produtos, além de um filme-concerto e o longa-metragem "Hannah Montana: O Filme", lançado em 2009.

