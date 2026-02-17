Editorias do Site
Redes Sociais

Miley Cyrus participará de especial de 20 anos de 'Hannah Montana'

Previsto para 24 de março, a atração do Disney+ trará uma entrevista com Cyrus sobre o programa

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 18:46

Miley Cyrus participará de especial de 20 anos de 'Hannah Montana'
Miley Cyrus participará de especial de 20 anos de 'Hannah Montana' Crédito: Reuters/Folhapress

Miley Cyrus participará de um programa de homenagem aos vinte anos de "Hannah Montana", seriado da Disney em que ela interpreta uma cantora e que ajudou a artista a consolidar sua carreira. Previsto para 24 de março, a atração do Disney+ trará uma entrevista com Cyrus sobre o programa, gravada com plateia ao vivo e apresentada por Alex Cooper.

"'Hannah Montana' sempre fará parte de quem eu sou. O que começou como um programa de televisão se tornou uma experiência compartilhada que moldou minha vida e a de tantos fãs, e serei eternamente grata por essa conexão", afirmou Cyrus à Variety.

"O fato de ainda significar tanto para as pessoas todos esses anos depois é algo de que me orgulho muito. Este 'Hannahversário' é minha maneira de celebrar e agradecer aos fãs que estiveram ao meu lado por 20 anos", adicionou ela.

"Hannah Montana" teve o seu lançamento em 2006 e contou com quatro temporadas. Indicada ao Emmy de melhor programa infantil quatro vezes, a atração deu origem a diversos jogos e produtos, além de um filme-concerto e o longa-metragem "Hannah Montana: O Filme", lançado em 2009.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Ivete Sangalo encontra Shawn Mendes e Bruna Marquezine antes de desfile no carnaval de Salvador

Ivete Sangalo encontra Shawn Mendes e Bruna Marquezine antes de desfile no carnaval de Salvador

Imagem - 'Ela está aqui', diz Roberto de Carvalho sobre desfile em homenagem a Rita Lee

'Ela está aqui', diz Roberto de Carvalho sobre desfile em homenagem a Rita Lee

Imagem - Sophie Charlotte confirma término com Xamã

Sophie Charlotte confirma término com Xamã

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Signos mais gastadores do zodíaco: quem esbanja dinheiro sem culpa?

Signos mais gastadores do zodíaco: quem esbanja dinheiro sem culpa?
Imagem - Barra do Jucu: Bloco Surpresa encena “guerra” pelo Palácio Anchieta

Barra do Jucu: Bloco Surpresa encena “guerra” pelo Palácio Anchieta
Imagem - Fuja do convencional: veja maneiras de usar a gravata para estilizar o look

Fuja do convencional: veja maneiras de usar a gravata para estilizar o look