Fuja do convencional: veja maneiras de usar a gravata para estilizar o look

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 17:00
Um bom look não é só sobre o que você veste, mas também sobre os detalhes que acrescenta à composição: os acessórios. São eles que trazem personalidade, criam identidade e fazem o olhar de quem vê parar em algum ponto específico do seu visual.
Quando falamos em acessórios, geralmente pensamos em brincos, colares, anéis, pulseiras, óculos, bolsas, relógios… e gravatas.
Aquela peça clássica, quase sempre associada a ambientes formais, tem potencial de ir muito além do óbvio e tem algo que poucas peças possuem: versatilidade. Com criatividade, a gravata deixa de ser só um item pendurado no pescoço e vira a peça chave do look.
Pensando nas diversas formas de se usar uma gravata, separamos cinco maneiras nada tradicionais para você usar gravata na hora de se arrumar
Se dá pra substituir o cinto por cadarços ou fitas, por que não usar uma gravata?
Tutorial: Passe a gravata pelos passadores da calça. Se a peça não tiver passadores, dê a volta com a gravata diretamente na cintura. Depois, dê um nó firme e ajuste até ficar confortável. Aqui, vale brincar com diferentes tipos de amarração.
Em vez do nó tradicional, experimente apenas transpassar a gravata pelo pescoço, como um lenço ou cordão. Ela combina com regatas, camisetas, camisas sociais e pode ir do casual ao mais arrumado, dependendo da proposta.
Tutorial: Coloque a gravata ao redor do pescoço, deixando as duas pontas soltas na parte da frente, sem dar nó. Você pode apenas cruzá-las levemente ou deixar uma ponta maior que a outra, criando assimetria.
Essa amarração lembra um presente: o laço é o charme do embrulho. A ideia é tratar a gravata como se fosse uma fita.
Tutorial: Posicione a gravata no pescoço, deixando o lado mais fino um pouco mais comprido. Passe esse lado para a frente e dê um nó de trás para frente, puxando por cima. Em seguida, dobre a parte mais grossa da gravata para formar um arco. Pegue a parte fina, passe pela frente e depois pelo pequeno espaço formado atrás do laço. Ajuste até que os dois lados fiquem harmônicos e no tamanho que mais te agrade.
O nó tradicional (four-in-hand) também tem espaço aqui. Entretanto, experimente com camisas abertas, blazers oversized, jaquetas ou até camisetas.
Tutorial: Ele é feito cruzando a parte larga sobre a fina, dando uma volta por trás, trazendo para frente e passando pelo laço no pescoço.
Agora que você viu cinco formas diferentes de usar a gravata, é hora de colocar as amarrações em prática. Trazer esse acessório para o dia a dia é uma maneira simples de transformar qualquer composição. Independentemente da ocasião, a gravata pode ser sua melhor aliada, basta sair do óbvio.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta