Arrume-se comigo

Fuja do convencional: veja maneiras de usar a gravata para estilizar o look

Como um acessório clássico pode virar protagonista em produções criativas, street e nada convencionais

Adrielle Mariana Repórter

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 17:00

Além do convencional: veja maneiras de usar a gravata e estilizar o look Crédito: Shutterstock

Um bom look não é só sobre o que você veste, mas também sobre os detalhes que acrescenta à composição: os acessórios. São eles que trazem personalidade, criam identidade e fazem o olhar de quem vê parar em algum ponto específico do seu visual.

Quando falamos em acessórios, geralmente pensamos em brincos, colares, anéis, pulseiras, óculos, bolsas, relógios… e gravatas.

Aquela peça clássica, quase sempre associada a ambientes formais, tem potencial de ir muito além do óbvio e tem algo que poucas peças possuem: versatilidade. Com criatividade, a gravata deixa de ser só um item pendurado no pescoço e vira a peça chave do look.

A gravata pode ser um acessório coringa Crédito: Shutterstock

Pensando nas diversas formas de se usar uma gravata, separamos cinco maneiras nada tradicionais para você usar gravata na hora de se arrumar

Na cintura

Se dá pra substituir o cinto por cadarços ou fitas, por que não usar uma gravata?

Tutorial: Passe a gravata pelos passadores da calça. Se a peça não tiver passadores, dê a volta com a gravata diretamente na cintura. Depois, dê um nó firme e ajuste até ficar confortável. Aqui, vale brincar com diferentes tipos de amarração.

No pescoço

Em vez do nó tradicional, experimente apenas transpassar a gravata pelo pescoço, como um lenço ou cordão. Ela combina com regatas, camisetas, camisas sociais e pode ir do casual ao mais arrumado, dependendo da proposta.

Tutorial: Coloque a gravata ao redor do pescoço, deixando as duas pontas soltas na parte da frente, sem dar nó. Você pode apenas cruzá-las levemente ou deixar uma ponta maior que a outra, criando assimetria.

No pescoço, transpassada como um laço

Essa amarração lembra um presente: o laço é o charme do embrulho. A ideia é tratar a gravata como se fosse uma fita.

Tutorial: Posicione a gravata no pescoço, deixando o lado mais fino um pouco mais comprido. Passe esse lado para a frente e dê um nó de trás para frente, puxando por cima. Em seguida, dobre a parte mais grossa da gravata para formar um arco. Pegue a parte fina, passe pela frente e depois pelo pequeno espaço formado atrás do laço. Ajuste até que os dois lados fiquem harmônicos e no tamanho que mais te agrade.

Nó clássico, mas com pegada street

O nó tradicional (four-in-hand) também tem espaço aqui. Entretanto, experimente com camisas abertas, blazers oversized, jaquetas ou até camisetas.

Tutorial: Ele é feito cruzando a parte larga sobre a fina, dando uma volta por trás, trazendo para frente e passando pelo laço no pescoço.

Nó clássico, mas com pegada street Crédito: Shutterstock

Agora que você viu cinco formas diferentes de usar a gravata, é hora de colocar as amarrações em prática. Trazer esse acessório para o dia a dia é uma maneira simples de transformar qualquer composição. Independentemente da ocasião, a gravata pode ser sua melhor aliada, basta sair do óbvio.

Já imaginou usar a gravata como laço no cabelo? Crédito: Shutterstock

