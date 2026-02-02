Moda

2026 é o novo 2016: nostalgia traz de volta a estética maximalista à maquiagem

Olhos elaborados, sobrancelhas definidas e pele impecável retornam às ruas e às redes sociais

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 11:49

Maquiagem maximalista de 2016 está voltando com força total Crédito: Imagem: Vlas Telino studio | Shutterstock

2026 mal começou e o mundo da beleza já foi surpreendido por uma onda de nostalgia estética: não é apenas moda ou música que revisitamos — a maquiagem de 2016 também está voltando com força total. Nas redes sociais, celebridades, criadores de conteúdo e amantes de beleza reelaboram o que foi um marco estético da década passada, em um momento em que muitas pessoas buscam expressividade e alegria em meio à rotina digital saturada de minimalismo.

Segundo relatórios de tendências, enquanto o final de 2025 foi dominado por rotinas de beleza quase nuas e naturais ( clean girl aesthetic ), surgiu um impulso geral por looks mais ousados, artísticos e detalhados — inspirados diretamente na estética Instagram Baddie que teve seu auge em 2016.

Para contar como essa “voltinha no tempo” da maquiagem se traduz em dicas práticas hoje, conversamos com Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística do Jacques Janine. Confira!

1. Sobrancelhas mais definidas: o retorno da escultura precisa

O olhar é a moldura da face e, em 2016, sobrancelhas hiper-definidas eram protagonistas. A era das sobrancelhas “ on fleek ” lembrava um trabalho de escultura: linhas limpas, cauda alongada e preenchimento estruturado. Hoje esse visual ressurgiu como uma homenagem ao poder do olhar bem delineado, com técnicas que valorizam o rosto de forma contemporânea e elegante.

“O que vemos ressurgir agora é uma interpretação moderna: sobrancelhas bem preenchidas e precisas, mas com transição de cor mais natural e movimento, sem aquele bloco pesado de antigamente”, explica Chloé Gaya. Sugestões de produtos: duo de lápis e gel para sobrancelhas Fenzza e pincel para sobrancelhas OX-34 Klass Vough.

2. Olhos detalhados: do cut crease ao delineado gráfico

Uma das características mais marcantes das makes de 2016 era o detalhamento no olhar: cut creases dramáticos, esfumados bem construídos e delineados com personalidade. Além disso, a sombra bem pigmentada e o efeito tridimensional retornam como formas de expressar criatividade e ousadia. “Hoje a gente mistura o melhor dos dois mundos: a precisão do cut crease clássico com um ar mais suave e adaptado para diferentes ocasiões”, comenta a maquiadora.

Sugestões de produtos: paleta Sweet Collection Red Velvet Ruby Kisses e paleta Refresh Yourself BT x Coca-Cola.

3. Pele elaborada: acabamento impecável e multietapas

Se a década anterior favorecia o glow natural, o revival de 2016 traz de volta uma pele elaborada, pensada em etapas: preparação com primer, base com acabamento mais estruturado, contorno e até técnicas como baking para maximizar duração e acabamento mate. É uma maquiagem que celebra técnica e precisão, perfeita para quem gosta de dominar cada detalhe.

“A ideia não é simplesmente reproduzir um look antigo, mas ressignificar a técnica para que ela valorize diferentes texturas de pele e estilos de rosto”, explica a especialista.

Sugestões de produtos: creme facial Onul31 e pó para o rosto Seal UP BM Beauty.

O mate intenso nos lábios evoluiu para um equilíbrio: lábios com impacto, mas confortáveis Crédito: Imagem: New África | Shutterstock

4. Lábios marcantes: do mate clássico ao toque moderno

Embora no auge de 2016 os lábios mate intensos fossem a regra, com contornos bem marcados e cores fortes, hoje a tendência evolui para um equilíbrio: lábios com impacto , mas confortáveis, com técnicas de contorno e cor que dialogam com o restante do rosto, sem parecerem isolados. “Você pode se inspirar naquela boca poderosa do passado, mas com aplicação moderna que traz profundidade e suavidade ao mesmo tempo”, detalha Chloé Gaya.

Sugestões de produtos: Bolush Blush Multifuncional Pudim Beauty.

5. A estética como forma de expressão

Segundo a maquiadora, usar a estética de 2016 é “mais do que nostalgia, é uma reafirmação do prazer em brincar com maquiagem”. A retomada das referências do ano não é apenas olhar para o passado, é reencontrar o valor da técnica, da criatividade e da individualidade em cada traço e cor.

Por que agora?

Essa volta às tendências marcantes de 2016 acompanha um movimento maior de nostalgia cultural que tem dominado redes sociais e conversas de moda e beleza, uma busca por emoções e memórias afetivas em meio ao excesso de uniformidade estética.

Por Denyze Moreira