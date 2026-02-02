BBB 26

Chaiany e Gabriela se desentendem por conta de alianças na casa

Sisters que passaram juntas pelo Quarto Branco estão em lados opostos do jogo

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 13:20

Chaiany Andrade e Gabriela Saporito do BBB 26 Crédito: Divulgação/Globo

No começo da noite de domingo (1º), Chaiany Andrade e Gabriela Saporito protagonizaram um bate boca na sala do BBB 26 (Globo). As duas, que passaram juntas pelo Quarto Branco, são aliadas, mas fizeram amizades com pessoas que estão em lados opostos do jogo.

O desentendimento começou quando Gabriela falou para a amiga que achava que seria a segunda opção de voto da casa, ao passo que Chaiany comentou que a sister já deveria saber disso por conta do próprio comportamento na casa.

Gabriela foi para a sala buscar apoio com Alberto Cowboy. Chaiany, quando viu a cena, disparou: "Está chorando por quê, Gabi? Você tem que resolver as coisas comigo e não ficar fazendo show pros outros. Você não me dá um minuto. Você não me deixa nem pensar".

Após uma série de xingamentos, a goiana afirmou estar sufocada e foi para o quarto. Lá, foi acolhida por Jordana, Samira e Juliano Floss, que a aconselharam a se impor e falar com Gabriela sobre o que chateia a sister.

Cowboy também tentou apaziguar a situação e explicou que Gabriela está com dificuldade de ficar perto da amiga porque Chaiany está próxima de Babu Santana e Juliano, que tiveram embate com a paulistana.

Chaiany rebateu, afirmando que ela pode ter as suas amizades e Gabriela pode ser amiga de outras pessoas. "Quando eu estou com ela, não é nada sobre mim, é tudo sobre ela. Eu não tenho tempo", desabafou.

Na madrugada, Gabriela conversou sobre o caso com Jonas Sulzbach e Brigido e comentou que estava triste por conta do atrito com a amiga e que acha que Chaiany "comprou um lado" do jogo.

