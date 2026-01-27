Reality

Relembre a trajetória de Sol Vega no BBB 4

Veterana ficou em quarto lugar na sua primeira passagem pelo reality

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:38

A atriz e empresária Sol Vega, 47, está de volta ao programa que a alçou à fama. Participante do BBB 26 (Globo), ela entrou no reality pela primeira vez em 2004 e foi eliminada uma semana antes da final.

Natural de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, ela pisou na casa mais vigiada do Brasil aos 25 anos por votação popular. Naquele ano, o público escolheu entre ela e a gaúcha Natália Cassassola, que acabou participando da 8ª e 13ª edições do programa.

O carisma e bom humor de Sol a levaram longe na competição e sua performance da música "We Are The World", cantada durante uma prova de resistência, fez história, se tornando um dos momentos mais inesquecíveis do reality. Seu inglês improvisado a eternizou como Sol 'Iarnuou'.

A edição foi marcada pela diferença de classes dos participantes e Sol integrou o grupo das pessoas que tinham menos condições financeiras, que também tinha Cida e Thiago, a vencedora e o vice-campeão daquele ano. Os rivais os apelidaram de "Superpobrinhos".

Durante o confinamento, Sol se relacionou com Rogério Dragone, cuja profissão chamava a atenção do público: o rapaz era coveiro. O casal viveu altos e baixos durante o programa, com beijos apaixonados e medo por conta da exposição excessiva. Eles chegaram a protagonizar cenas explícitas debaixo do edredom.

Sol ainda tinha uma rivalidade na casa, a paranaense Marcela 'Mama' Queiroz. Durante uma festa de temática mexicana, Mama começou a alfinetar Sol, dizendo que bebia, mas não vomitava como a companheira de reality. A sister ainda chamou a rival de prepotente, burra e ignorante e julgou Sol por ter feito sexo dentro do programa.

A discussão seguiu, com a paranaense julgando o jeito de falar de Sol e falando que a sister tinha inveja dela. Marcela chegou ao ponto de afirmar que o cabelo da rival era "pixaco". Sol não deixou barato e também retrucou as ofensas.

Anos depois, em entrevista à jornalista Fábia Oliveira, Sol contou que não tinha uma percepção clara sobre as coisas e demorou muito tempo para entender que foi vítima de racismo dentro do programa.

"De uns anos pra cá, eu fui ter uma percepção muito maior da que eu tinha, de tudo que eu sofri lá dentro [no BBB] e depois quando eu saí. Tiveram vários programas que não queriam me aceitar porque eu não falava direito, por eu ser uma menina preta", desabafou.

Na mesma semana da briga, Sol foi líder e enviou Marcela ao paredão e a paranaense foi eliminada. Uma semana depois, Sol foi para a berlinda com Juliana e deixou o programa com 79% dos votos. Ela ficou em 4º lugar.

