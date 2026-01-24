Editorias do Site
Matheus, do BBB 26, critica homens gagos e diz que incomodados estão de 'mimimi'

Participante do reality já havia criticado mulheres que tomam a iniciativa do flerte e também foi acusado de homofobia

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 14:47

Depois de criticar mulheres que tomam a iniciativa do flerte, de cantar hinos homofóbicos e de ser acusado por Marcelo Alves de homofobia por imitar de forma pejorativa os trejeitos de um homem gay -o que levou a ser denunciado ao Ministério Público-, Matheus Moreira voltou a bater boca no programa.

Ele mais uma vez chamou Ana Paula Renault de "patroa" de Milena, comentário que causou incômodo nas duas. Uma discussão teve início quando Milena foi tirar satisfação com o bancário. Ana Paula interveio no confronto e sugeriu à recreadora infantil que o deixasse sozinho. Foi aí que Matheus mais uma vez chamou a jornalista de patroa, dizendo que ela agia como tal.

Matheus Moreira, participante do BBB 26
Matheus Moreira Crédito: Manoella Mello/Globo

"O que você tá fazendo é subjugando ela", afirmou Ana Paula, que ficou visivelmente abalada. Ela chorou no quarto e desabafou com seus aliados Juliano Floss, Samira Sagr e Marcelo. Ana reclamou por não ter sido apoiada no embate. "O pesado foi para ela. Eu tô chorando de ódio. Tava todo mundo lá fora, todo mundo viu, não teve ninguém para defender a Tia Milena".

Em outro momento, Breno Corã foi conversar com Matheus, para alertá-lo sobre a repercussão de suas falas e atitudes. Ele perguntou se o brother tinha amigos gays. "Eu não, mas minha namorada tem", respondeu. Breno rebateu: "Você brincar com o comportamento estereotipado sobre um grupo que você não conhece pode ser extremamente ofensivo".

Matheus, que em seguida criticou homens com os pés bonitos e os com gagueira, falou depois, do lado de fora da casa: "Que ridículo, que mimimi, essa geração não é a minha".

