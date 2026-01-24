Jonas vence prova do anjo pela segunda vez e está imune no BBB 26

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 09:45
Jonas Sulzbach venceu pela segunda vez a prova do anjo do BBB 26. Os participantes enfrentaram uma disputa em dupla, que envolvia agilidade, atenção e sorte, patrocinada por uma marca de delivery de comida.
Na primeira fase, cada dupla devia disparar o cronômetro e entrar numa bag gigante, onde cada participante tinha que apertar as telas vermelhas ou brancas que piscavam ao redor.
A primeira dupla a fazer a prova foi Ana Paula e Milena, que marcou 49 pontos. Em seguida, a dupla Matheus e Paulo Augusto marcou 55 pontos. Jonas e Sarah foram a terceira dupla, marcando 64 pontos.
A quarta dupla, Marcelo e Maxiane, também fez 55 pontos. Cowboy e Brigido, que formavam a quinta dupla, fizeram a mesma pontuação, 55.
Após uma pausa para consertar uma falha técnica na prova, Jordana e Sol jogaram e fizeram 47 pontos. A sétima dupla, Chaiany e Gabriela, marcou 45 pontos.
A nona dupla, Edilson e Juliano, marcou 62 pontos e por pouco não superou Jonas e Sarah. A dupla final foi Breno e Marciele, com 53 pontos. Com isso, a segunda fase, que envolvia principalmente sorte, foi disputada por Jonas e Sarah.
Na fase final da prova, Sarah sorteou a primeira mensagem positiva do patrocinador, enquanto Jonas tirou uma negativa. Na segunda rodada, Jonas tirou uma mensagem positiva e empatou o jogo.
Na terceira rodada, o gaúcho virou o jogo e venceu a prova do anjo pela segunda vez. Ele escolheu Chaiany para cumprir o castigo do monstro.
