Gisella Rezende de Almeida celebra 50 anos com almoço em Vitória

na serra

O time Mediatorie marcou presença na inauguração do novo Hospital Unimed Serra na última semana. Representando a ótima parceria com a Unimed Vitória, posaram juntos gestores das duas equipes. Na foto, da esquerda para a direita, estão: Thaís Puck, executiva de Contas da Unimed Vitória; Raphael Gonçalves, diretor comercial da Mediatorie; Karla Motte, gerente de Relacionamento e Negócios da Unimed Vitória; e Daniel Sahb, gerente de Marketing da Mediatorie. Para o diretor comercial da Mediatorie, prestigiar esse marco do novo hospital significa também celebrar uma vitória para os clientes da administradora