Gisella Rezende de Almeida celebra 50 anos com almoço em Vitória

Gisella Rezende de Almeida, o marido Pierre Almeida e as filhas Pietra e Palloma: tarde de parabéns pra você, no Aleixo. Crédito: Cacá Lima
Viva, Gisa!
Queridona de RR, Gisella Rezende de Almeida cinquentou! Para celebrar a data, a nossa @gisanadisney, reuniu a família e amigas para um almoço festivo, na sexta-feira (13), no Restaurante Aleixo, em Vitória. O bolo foi assinado pela cake designer Juliana Marculano. A produção ficou a cargo da própria aniversariante. Veja as fotos de Cacá Lima!
EM SANTA TERESA
Genuína Monico, Ricardo Coutinho, com o prefeito de Santa Teresa, Kleber Medici, e a primeira dama do município, Ivana Massini: No evento de lançamento do Nostra Cultura, o maior festival de cultura italiana do Espírito Santo, que chega à sua sexta edição e movimenta Santa Teresa entre os dias 20 e 22 de março. Crédito: LR Comunicação/ Divulgação
A neurocirurgiã pediátrica e neuropsiquiatra infantil Larissa de Sousa e a psicóloga Daniela Lino circularam com destaque pelo 1º Congresso Brasileiro de TDAH, realizado no último final de semana, no IEBV. À frente da Vidah Kids, que foi patrocinadora oficial do evento, a dupla celebrou a troca de experiências com o idealizador do encontro, Dr. Raphael Rangel.
Axl e Brasil 1
A conexão do Guns N' Roses com o Brasil vai muito além dos palcos. Axl Rose mantém, há décadas, uma equipe de brasileiros como sua "família adotiva", o que explica o carinho especial da banda com o país. Natural de Santos (SP), Beta Lebeis conheceu Axl enquanto trabalhava como babá do filho da ex-mulher dele, Stephanie Seymour. Após a separação, Axl a convidou para gerenciar sua vida.
Axl e Brasil 2
Até hoje Beta e seus filhos, Vanessa e Fernando, gerenciam os bastidores do vocalista do Guns N' Roses, morando com ele em Malibu. Em 27 dias, essa história ganha um capítulo capixaba inédito, com a chegada de Axl Rose, Slash e Duff McKagan em Cariacica. No setlist, clássicos como "November Rain" e "Sweet Child O’ Mine" devem ser entoados a plenos pulmões no Kleber Andrade. Um encontro que promete ser histórico.
O time Mediatorie marcou presença na inauguração do novo Hospital Unimed Serra na última semana. Representando a ótima parceria com a Unimed Vitória, posaram juntos gestores das duas equipes. Na foto, da esquerda para a direita, estão: Thaís Puck, executiva de Contas da Unimed Vitória; Raphael Gonçalves, diretor comercial da Mediatorie; Karla Motte, gerente de Relacionamento e Negócios da Unimed Vitória; e Daniel Sahb, gerente de Marketing da Mediatorie. Para o diretor comercial da Mediatorie, prestigiar esse marco do novo hospital significa também celebrar uma vitória para os clientes da administradora
SEMANA SANTA
Durante o feriado da Semana Santa, entre os dias 2 e 5 de abril, o balneário de Manguinhos recebe a segunda edição do Fest Santo Manguinhos, reunindo tradição, cultura e boa mesa à beira-mar. Além da alta gastronomia, a programação também inclui a Feira de Artesanato D’Manguinhos, visitas aos ateliês de arte, como a Galeria Solé, do artista Jorge Solé, e Walhaus Cerâmica, de Erika Walter Lofêgo; e apresentações culturais e musicais nos estabelecimentos participantes.
Foto: Walhaus Cerâmica, de Erika Walter Lofêgo
Fotografia: Divulgação
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