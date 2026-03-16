  Renata Rasseli
Thainan Castro apresenta sua primeira exposição individual no ES; veja fotos

Publicado em 16/03/2026 às 04h00
Thainan Castro

Thainan Castro apresenta " Tempo de Espera", na Matias Brotas. Crédito: Mônica Zorzanelli

A galeria Matias Brotas Arte Contemporânea, em Vitória, abriu a exposição “Tempo de Espera”, primeira mostra individual do artista Thainan Castro no Espírito Santo, na quinta-feira (12). Radicado em Londres, o artista apresenta um conjunto inédito de trabalhos que investigam dois eixos centrais de sua pesquisa: memória e espera, atravessados por uma experiência pessoal que redefiniu profundamente seu processo criativo.

O ponto de partida da exposição surgiu a partir de um encontro inesperado com o passado. Durante uma visita a um mercado de rua, Thainan encontrou uma caixa contendo cartas escritas entre 1940 e 1952, enviadas por um homem identificado como John para Mrs. Vera Cook, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Nas correspondências aparecem relatos de saudade, promessas de retorno e reflexões sobre o tempo suspenso provocado pela guerra.

A partir desse material, o artista transforma narrativas íntimas em imagens que refletem sobre o tempo da espera como experiência humana, convertendo histórias particulares em investigações visuais sobre ausência, expectativa e memória.

Ruth Bastos, Sandra Matias, Thainan Castro e Lara Brotas

Ruth Bastos, Sandra Matias, Thainan Castro e Lara Brotas . Crédito: Mônica Zorzanelli

Raul Mourão,Lara Brotas e Omar Salomão

Raul Mourão,Lara Brotas e Omar Salomão. Crédito: Diego Morales

Sandra Matias, Flavia Dalla e Carol Abreu

Sandra Matias, Flavia Dalla e Carol Abreu. Crédito: Diego Morales

Renata Vescovi, Berenice Mazzei e Marcia Flores

Renata Vescovi, Berenice Mazzei e Marcia Flores. Crédito: Mônica Zorzanelli

Monica Vidigal, Max Mello e Jose Carlos Villar

Monica Vidigal, Max Mello e José Carlos Villar . Crédito: Mônica Zorzanelli

Sibele Simão, Renata Rasseli, Karla Toribio Pimenta e Lara Brotas

Sibele Simão, Renata Rasseli, Karla Toribio Pimenta e Lara Brotas. Crédito: Mônica Zorzanelli

Marianne Assbu e Celia Colodete

Marianne Assbu e Célia Colodete . Crédito: Mônica Zorzanelli

Dani Brotas e Viviane Barbieri

Dani Brotas e Viviane Barbieri. Crédito: Mônica Zorzanelli

Kris Junqueira e Michele Barroso

Kris Junqueira e Michele Barroso. Crédito: Diego Morales

Thainan Castro apresenta "Tempo de Espera"

Exposição de Thainan Castro
Exposição de Thainan Castro. Diego Morales
Renata RAsseli, Dudu Altoé e Marianne Assbu
Renata RAsseli, Dudu Altoé e Marianne Assbu. Diego Morales
Marianne Assbu, Karla Toríbio Pimenta e Renata Rasseli
Marianne Assbu, Karla Toríbio Pimenta e Renata Rasseli. Diego Morales
Monica Vidigal, Max Mello e Jose Carlos Villar
Monica Vidigal, Max Mello e Jose Carlos Villar. Mônica Zorzanelli
Jose Carlos Villar e Valeria Piccin
Jose Carlos Villar e Valeria Piccin. Mônica Zorzanelli
Jacqueline Benjamin, Fabiola Dias e Sandra Matias
Jacqueline Benjamin, Fabiola Dias e Sandra Matias. Mônica Zorzanelli
Erica Rezende e Thalita Gama
Erica Rezende e Thalita Gama. Mônica Zorzanelli
Brunelle Ribeiro e Joseane Ouro
Brunelle Ribeiro e Joseane Ouro. Mônica Zorzanelli
Monica Vidigal, Max Mello e Jose Carlos Villar
Monica Vidigal, Max Mello e Jose Carlos Villar. Mônica Zorzanelli
Rebeca Leitão Epichin e Fernanda Vescovi
Rebeca Leitão Epichin e Fernanda Vescovi. Mônica Zorzanelli
Renata Vescovi, Berenice Mazzei e Marcia Flores
Renata Vescovi, Berenice Mazzei e Marcia Flores. Mônica Zorzanelli
Ruth Bastos , Marcelia Marino e Elissa Felipe
Ruth Bastos , Marcelia Marino e Elissa Felipe. Mônica Zorzanelli
Rosindo Torres e Maria Stefenon
Rosindo Torres e Maria Stefenon. Mônica Zorzanelli
Rosana Paste e Flavia Dalla
Rosana Paste e Flavia Dalla. Mônica Zorzanelli
Ruth Bastos , Marcelia Marino e Elissa Felipe
Ruth Bastos, Marcelia Marino e Elissa Felipe. Mônica Zorzanelli
Thainan Castro
Thainan Castro. Mônica Zorzanelli
Simone Monteiro e Maria Tereza Nader
Simone Monteiro e Maria Tereza Nader. Mônica Zorzanelli
Simone Monteiro e Maria Tereza Nader
Simone Monteiro e Maria Tereza Nader
Simone Monteiro e Maria Tereza Nader
Simone Monteiro e Maria Tereza Nader
Simone Monteiro e Maria Tereza Nader
Simone Monteiro e Maria Tereza Nader
Simone Monteiro e Maria Tereza Nader
Simone Monteiro e Maria Tereza Nader
Simone Monteiro e Maria Tereza Nader
Simone Monteiro e Maria Tereza Nader
Simone Monteiro e Maria Tereza Nader
Simone Monteiro e Maria Tereza Nader
Simone Monteiro e Maria Tereza Nader
Simone Monteiro e Maria Tereza Nader
Simone Monteiro e Maria Tereza Nader
Simone Monteiro e Maria Tereza Nader
Simone Monteiro e Maria Tereza Nader

