Thainan Castro apresenta sua primeira exposição individual no ES; veja fotos

Thainan Castro apresenta " Tempo de Espera", na Matias Brotas. Crédito: Mônica Zorzanelli
A galeria Matias Brotas Arte Contemporânea, em Vitória, abriu a exposição “Tempo de Espera”, primeira mostra individual do artista Thainan Castro no Espírito Santo, na quinta-feira (12). Radicado em Londres, o artista apresenta um conjunto inédito de trabalhos que investigam dois eixos centrais de sua pesquisa: memória e espera, atravessados por uma experiência pessoal que redefiniu profundamente seu processo criativo.
O ponto de partida da exposição surgiu a partir de um encontro inesperado com o passado. Durante uma visita a um mercado de rua, Thainan encontrou uma caixa contendo cartas escritas entre 1940 e 1952, enviadas por um homem identificado como John para Mrs. Vera Cook, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Nas correspondências aparecem relatos de saudade, promessas de retorno e reflexões sobre o tempo suspenso provocado pela guerra.
A partir desse material, o artista transforma narrativas íntimas em imagens que refletem sobre o tempo da espera como experiência humana, convertendo histórias particulares em investigações visuais sobre ausência, expectativa e memória.
Este vídeo pode te interessar
