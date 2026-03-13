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Unimed Vitória inaugura hospital na Serra com presença de autoridades

Vitória
Publicado em 13/03/2026 às 11h40
Governador Renato Casagrande, Diretor-presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel, e o vice-governador, Ricardo Ferraço

Governador Renato Casagrande, Diretor-presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel, e o vice-governador, Ricardo Ferraço. Crédito: Unimed Vitória/divulgação

A Unimed Vitória consolida a expansão de sua rede própria com a inauguração de um novo hospital na Serra. A unidade amplia a oferta de saúde de alta complexidade na Grande Vitória com 100 leitos de internação, entre eles UTI, uma estrutura completa para intervenções cirúrgicas eletivas e de urgência, além de um centro avançado de diagnóstico por imagem com tecnologia de ponta. O atendimento ao público terá início no dia 30 de março. Nesta quinta-feira (12), a diretoria da Unimed recebeu autoridades, entre eles o governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço,  médicos e profissionais da saúde para apresentação do novo hospital. 

O moderno complexo, que marca um novo capítulo na assistência à saúde do Espírito Santo, terá capacidade para realizar 30 mil atendimentos mensais. Trata-se do primeiro hospital da cooperativa na Serra a operar de forma 100% digital e integrada, utilizando recursos tecnológicos projetados para assegurar a melhor experiência e segurança ao paciente em cada etapa do cuidado.

Localizado na avenida Presidente Vargas, no bairro São Geraldo, o hospital funcionará 24 horas por dia, integrando Pronto Socorro (Adulto e Pediátrico), Centro Cirúrgico (em especialidades como Cirurgia Geral, Vascular, Ortopedia e Coloproctologia), Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de uma unidade completa de diagnósticos por imagem (exames de Radiografia, Ultrassonografia, Tomografia e Ressonância Magnética) e laboratório.

Um diferencial da nova unidade é sua operação baseada na metodologia Lean Six Sigma, que elimina desperdícios de tempo e garante segurança e rastreabilidade para diagnósticos rápidos e precisos, com prontuários anestésico digital e dispensários eletrônicos; checagem medicamentosa à beira-leito; fluxos controlados por modelo check-in/check-out, e teleinterconsultas com multiespecialidades.

“Essa entrega faz parte de um movimento estratégico para fortalecer a nossa rede de cuidado e ampliar a capacidade de atendimento. Com o hospital Unimed Serra, a cooperativa fica cada vez mais perto dos seus beneficiários. Esse é o caminho que temos trilhado para garantir um sistema de saúde cada vez mais seguro, resolutivo e centrado nas pessoas”, reforça Fabiano Pimentel, diretor presidente da Unimed Vitória.

“A estrutura foi planejada para oferecer uma resposta rápida e completa, unindo um centro de diagnóstico avançado a uma unidade de internação robusta com 20 leitos de UTI. Estamos entregando um recurso próprio que é referência em modernidade e que reflete o compromisso da Unimed Vitória com a excelência assistencial”, conclui a diretora de Recursos Próprios da Unimed Vitória, Adriana Botti.

Unimed Vitória inaugura hospital na Serra

Unimed Vitória inaugura Hospital de alta complexidade na Serra  Resumir
Unimed Vitória inaugura Hospital de alta complexidade na Serra. Unimed Vitória/divulgação
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Unimed Vitória inaugura Hospital de alta complexidade na Serra. Unimed Vitória/divulgação
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