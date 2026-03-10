Pelo mercado
Pelo mercado
A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

Unimed Vitória inaugura Hospital de alta complexidade na Serra

Com pronto-socorro adulto e pediátrico 24h, a nova unidade terá 100 leitos de internação, capacidade para realizar 30 mil atendimentos mensais, além de um centro avançado de diagnóstico por imagem com tecnologia de ponta

Vitória
Publicado em 10/03/2026 às 13h48
A nova unidade da Unimed na Serra será aberta ao público no dia 30 de março . Crédito: divulgação
A nova unidade da Unimed na Serra será aberta ao público no dia 30 de março . Crédito: divulgação

A Unimed Vitória consolida a expansão de sua rede própria com a inauguração de um novo hospital na Serra. A unidade amplia a oferta de saúde de alta complexidade na Grande Vitória com 100 leitos de internação, entre eles UTI, uma estrutura completa para intervenções cirúrgicas eletivas e de urgência, além de um centro avançado de diagnóstico por imagem com tecnologia de ponta. O atendimento ao público terá início no dia 30 de março.

O moderno complexo, que marca um novo capítulo na assistência à saúde do Espírito Santo, terá capacidade para realizar 30 mil atendimentos mensais. Trata-se do primeiro hospital da cooperativa na Serra a operar de forma 100% digital e integrada, utilizando recursos tecnológicos projetados para assegurar a melhor experiência e segurança ao paciente em cada etapa do cuidado.

Localizado na Avenida Presidente Vargas, no bairro São Geraldo, o hospital funcionará 24 horas por dia, integrando pronto-socorro (adulto e pediátrico), centro cirúrgico (em especialidades como cirurgia geral, vascular, ortopedia e coloproctologia), Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de uma unidade completa de diagnósticos por imagem (exames de Radiografia, Ultrassonografia, Tomografia e Ressonância Magnética) e laboratório.

Um diferencial da nova unidade é sua operação baseada na metodologia Lean Six Sigma, que elimina desperdícios de tempo e garante segurança e rastreabilidade para diagnósticos rápidos e precisos, com prontuários anestésicos digitais e dispensários eletrônicos; checagem medicamentosa à beira-leito; fluxos controlados por modelo check-in/check-out, e teleinterconsultas com multiespecialidades.

“Essa entrega faz parte de um movimento estratégico para fortalecer a nossa rede de cuidado e ampliar a capacidade de atendimento. Com o hospital Unimed Serra, a cooperativa fica cada vez mais perto dos seus beneficiários. Esse é o caminho que temos trilhado para garantir um sistema de saúde cada vez mais seguro, resolutivo e centrado nas pessoas”, reforça Fabiano Pimentel, diretor presidente da Unimed Vitória.

Segundo ele, a estrutura foi planejada para oferecer uma resposta rápida e completa, unindo um centro de diagnóstico avançado a uma unidade de internação robusta com 20 leitos de UTI.

“Estamos entregando um recurso próprio que é referência em modernidade e que reflete o compromisso da Unimed Vitória com a excelência assistencial”, conclui a diretora de Recursos Próprios da Unimed Vitória, Adriana Botti.

A executiva Mariane Ribeiro, product manager de people do iFood
Mariane Ribeiro é product manager de people do iFood. Crédito: divulgação

Executiva do iFood participa de fórum sobre gestão de pessoas em Vila Velha

A executiva Mariane Ribeiro, product manager de people do iFood, estará em Vila Velha no dia 17 de março para participar do III Fórum Hub de Gente, evento que reúne lideranças empresariais para discutir os desafios atuais da gestão de pessoas nas organizações.

Durante o encontro, Mariane apresentará o talk “Bastidores do iFood”, compartilhando práticas da empresa relacionadas à cultura organizacional, inovação e uso de inteligência artificial na gestão de pessoas, além de um case real que mostra como desafios internos podem ser transformados em resultados de negócio.

O fórum acontece das 8h30 às 11h30, na sede da TOTVS, e propõe uma reflexão sobre temas que hoje preocupam empresas de diferentes setores, como alta rotatividade, escassez de mão de obra, diversidade geracional e construção de culturas mais inovadoras. 

A programação inclui ainda o painel “Diversidade geracional como potência: transformando diferenças em estratégia”, mediado por Kátia Vasconcelos. O evento reúne executivos e profissionais que participam do Hub de Gente, iniciativa que promove trocas e discussões sobre os desafios contemporâneos da liderança e das relações de trabalho.

Drauzio Varella
Drauzio Varella está entre os convidados. Crédito: divulgação

Com Drauzio Varella, Multivix promove debate sobre o futuro da saúde

Debater os caminhos da medicina nas próximas décadas é a proposta do Multivix Med Summit 2026, evento promovido pela Multivix no dia 28 de março, voltado aos alunos do curso de Medicina. 

Com o tema “O futuro da saúde no Brasil”, o encontro reunirá especialistas e pesquisadores para discutir tendências, inovação e os novos desafios da profissão. 

Entre os convidados está o médico e escritor Drauzio Varella, que abordará perspectivas para o sistema de saúde nas próximas décadas. 

A programação também inclui uma imersão em medicina regenerativa e pesquisas com polilaminina, apresentada pelo médico e pesquisador Olavo Borges Franco, ao lado do pioneiro Bruno Drummond. 

O evento contará ainda com a participação da estudante Bruna Januario, que compartilhará sua experiência acadêmica na Harvard Medical School, ampliando o debate sobre formação médica e oportunidades internacionais.

Equipe Vidah Kids . Crédito: divulgação
Equipe Vidah Kids . Crédito: divulgação

Clínica capixaba patrocina evento que reunirá os maiores especialistas em TDH do país

A clínica capixaba Vidah Kids é patrocinadora oficial do 1º Congresso Brasileiro de TDAH, que será realizado nos dias 13 e 14 de março no IEBV, em Jardim da Penha, na Vitória. O evento reunirá especialistas de diferentes áreas para discutir ciência, tratamento e inovação no manejo do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. 

Com programação voltada a médicos, educadores, gestores, advogados, pais e familiares, o congresso abordará temas que vão da psicofarmacologia e da neurociência à escola inclusiva, funções executivas e o esporte como ferramenta de intervenção terapêutica. A iniciativa também contribui para posicionar Vitória como um polo de debate sobre neurociência e saúde mental, aproximando conhecimento científico de profissionais e famílias capixabas. 

Referência no atendimento humanizado de crianças e adolescentes, a Vidah Kids atua com abordagem multidisciplinar que integra áreas como psicologia, psiquiatria infantil, neuropsicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, nutrição e fisioterapia. 

Para a médica Larissa de Sousa, responsável pela clínica, apoiar o congresso reforça o compromisso da instituição com a atualização baseada em evidências científicas e com a disseminação de conhecimento qualificado na área do neurodesenvolvimento. "Queremos garantir que pais e profissionais tenham acesso ao que há de mais atual para o desenvolvimento emocional, social e cognitivo das crianças", afirmou ela.

Veja também

Vitória vai ganhar country club de alto padrão com foco em esporte, bem-estar e convivência
Com quase 4 mil lojas em 16 países, Boticário é reconhecido como o maior varejo de beleza do mundo
MedSênior leva idosos ao gramado em ação nas quartas de final do Capixabão

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.