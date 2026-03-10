Unimed Vitória inaugura Hospital de alta complexidade na Serra

A Unimed Vitória consolida a expansão de sua rede própria com a inauguração de um novo hospital na Serra. A unidade amplia a oferta de saúde de alta complexidade na Grande Vitória com 100 leitos de internação, entre eles UTI, uma estrutura completa para intervenções cirúrgicas eletivas e de urgência, além de um centro avançado de diagnóstico por imagem com tecnologia de ponta. O atendimento ao público terá início no dia 30 de março.
O moderno complexo, que marca um novo capítulo na assistência à saúde do Espírito Santo, terá capacidade para realizar 30 mil atendimentos mensais. Trata-se do primeiro hospital da cooperativa na Serra a operar de forma 100% digital e integrada, utilizando recursos tecnológicos projetados para assegurar a melhor experiência e segurança ao paciente em cada etapa do cuidado.
Localizado na Avenida Presidente Vargas, no bairro São Geraldo, o hospital funcionará 24 horas por dia, integrando pronto-socorro (adulto e pediátrico), centro cirúrgico (em especialidades como cirurgia geral, vascular, ortopedia e coloproctologia), Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de uma unidade completa de diagnósticos por imagem (exames de Radiografia, Ultrassonografia, Tomografia e Ressonância Magnética) e laboratório.
Um diferencial da nova unidade é sua operação baseada na metodologia Lean Six Sigma, que elimina desperdícios de tempo e garante segurança e rastreabilidade para diagnósticos rápidos e precisos, com prontuários anestésicos digitais e dispensários eletrônicos; checagem medicamentosa à beira-leito; fluxos controlados por modelo check-in/check-out, e teleinterconsultas com multiespecialidades.
“Essa entrega faz parte de um movimento estratégico para fortalecer a nossa rede de cuidado e ampliar a capacidade de atendimento. Com o hospital Unimed Serra, a cooperativa fica cada vez mais perto dos seus beneficiários. Esse é o caminho que temos trilhado para garantir um sistema de saúde cada vez mais seguro, resolutivo e centrado nas pessoas”, reforça Fabiano Pimentel, diretor presidente da Unimed Vitória.
Segundo ele, a estrutura foi planejada para oferecer uma resposta rápida e completa, unindo um centro de diagnóstico avançado a uma unidade de internação robusta com 20 leitos de UTI.
“Estamos entregando um recurso próprio que é referência em modernidade e que reflete o compromisso da Unimed Vitória com a excelência assistencial”, conclui a diretora de Recursos Próprios da Unimed Vitória, Adriana Botti.
