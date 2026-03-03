MedSênior leva idosos ao gramado em ação nas quartas de final do Capixabão

O futebol capixaba viveu um momento fora do roteiro, e cheio de significado, no último sábado (28). Antes da bola rolar nas quartas de final do Campeonato Capixaba, quem ocupou o gramado não foram crianças, mas homens e mulheres com mais de 49 anos, em uma ação emocionante promovida pela MedSênior.



A iniciativa aconteceu na partida entre Porto Vitória e Rio Branco, pelas quartas de final do Capixabão, e foi realizada em parceria com o Porto Vitória, clube patrocinado pela operadora. A cena chamou a atenção da torcida ao substituir o tradicional protocolo com crianças por um gesto simbólico que reforçou uma mensagem direta: a paixão pelo futebol não tem idade.