A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

MedSênior leva idosos ao gramado em ação nas quartas de final do Capixabão

Quem ocupou o gramado não foram crianças, mas homens e mulheres com mais de 49 anos, em uma ação emocionante promovida pelo plano de saúde

Vitória
Publicado em 03/03/2026 às 11h52
MedSênior leva idosos ao gramado no Capixabão
MedSênior leva idosos ao gramado em ação nas quartas de final do Capixabão. Crédito: divulgação

O futebol capixaba viveu um momento fora do roteiro, e cheio de significado, no último sábado (28). Antes da bola rolar nas quartas de final do Campeonato Capixaba, quem ocupou o gramado não foram crianças, mas homens e mulheres com mais de 49 anos, em uma ação emocionante promovida pela MedSênior.

A iniciativa aconteceu na partida entre Porto Vitória e Rio Branco, pelas quartas de final do Capixabão, e foi realizada em parceria com o Porto Vitória, clube patrocinado pela operadora. A cena chamou a atenção da torcida ao substituir o tradicional protocolo com crianças por um gesto simbólico que reforçou uma mensagem direta: a paixão pelo futebol não tem idade.

MedSênior leva idosos ao gramado no Capixabão
Crédito: divulgação

Segurando uma faixa que deu o tom da ação, os participantes deixaram a arquibancada para viver a experiência dentro das quatro linhas, traduzindo em imagens o propósito da MedSênior de promover o Bem Envelhecer — conceito que vai além do cuidado com a saúde e valoriza qualidade de vida, movimento e protagonismo em todas as fases da vida.

Especializada no atendimento a pessoas com mais de 49 anos, a operadora defende que envelhecer é seguir vivendo com intensidade. Para completar a noite, o Porto Vitória garantiu a classificação para a semifinal do campeonato, transformando o gesto simbólico em vitória dentro e fora de campo.

Visita da diretoria da Rede Gazeta ao projeto Sesc Mesa Brasil, em Cariacica
Bruno Passoni, Café Lindenberg, Luiz Henrique Toniato e Geraldo Shuller . Crédito: divulgação

Diretoria da Rede Gazeta vai a Cariacica conhecer de perto o projeto Sesc Mesa Brasil: maior rede privada de bancos da América Latina

O presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, o diretor de Mercado da empresa, Bruno Passoni, e o executivo de grandes contas Guilherme Marchetti estiveram em Cariacica na manhã desta terça (3) para conhecer de perto o projeto Sesc Mesa Brasil, maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina.  

Eles foram recebidos pelo diretor regional do Sesc, Luiz Toniato, pelo gerente de Relações Institucionais do Sesc-ES, Geraldo Schuller, e fizeram um tour pelo galpão onde chegam os alimentos doados por hortifrutis, supermercados, atacadistas, padarias,  empresas, indústrias e produtores rurais. 

Depois de recebidos, esses alimentos passam por uma triagem para identificar se estão dentro da validade e em condições de serem consumidos. Em seguida, vão para uma câmara fria e, posteriormente, são distribuídos para as instituições cadastradas.

Depois dessa visita, a equipe da Rede Gazeta foi recebida com um café da manhã, onde foi feita uma apresentação dos projetos do Sistema Fecomércio Sesc Senai e, principalmente, do Sesc Mesa Brasil. 

O programa distribuiu mais de 1,8 milhão de quilos de alimentos em 2025. O volume ampliou o alcance do programa, que passou de 24 para 35 municípios capixabas, beneficiando 205 instituições sociais e mais de 60 mil pessoas de forma sistemática ao longo do ano.

"O Sesc Mesa Brasil é um projeto de combate à fome e ao desperdício, a partir de doações de parceiros, e contribui para a garantia da segurança alimentar e nutricional de crianças, jovens, adultos e idosos, em situação de vulnerabilidade, em todo o Brasil", explicou Luiz Toniato.

Marcos Batista, sócio-diretor da Lotes CBL
Marcos Batista é sócio-diretor da Lotes CBL. Crédito: divulgação

CBL inicia projeto estratégico para transformar a jornada do cliente e fortalecer a cultura organizacional

A Lotes CBL iniciou 2026 com um movimento estratégico que marca uma nova fase da companhia: o projeto Transformação da Jornada do Cliente CBL. A iniciativa, que envolve toda a empresa, tem como objetivo elevar a experiência do cliente e consolidar uma cultura organizacional com o consumidor no centro das decisões. 

Para conduzir o processo, a CBL contratou a Inove, especializada em transformação organizacional. O trabalho terá duração de 10 meses e prevê melhorias estruturadas e sustentáveis em todas as frentes de relacionamento com o cliente.

Reconhecida pela qualidade na entrega de seus loteamentos, a empresa agora avança no aprofundamento do vínculo com seus compradores, repensando toda a jornada, do primeiro contato com a marca até a construção da casa no lote adquirido. A proposta integra áreas como Comercial, Marketing, Atendimento, Engenharia e Financeiro, garantindo uma experiência mais fluida e coesa. 

Segundo Marcos Batista, sócio-diretor da Lotes CBL, a empresa já mantém um relacionamento de longo prazo com os clientes, que pode envolver financiamentos de até 10 ou 12 anos. “Esse vínculo reforça a importância de uma experiência positiva ao longo de toda a trajetória, o que explica o alto volume de novos negócios originados por indicação”, destaca. 

O projeto é fundamentado na metodologia do Sincronismo Organizacional, desenvolvida pelo professor Paulo Rocha, e está estruturado em três etapas: diagnóstico e imersão, implantação e gestão da mudança, e mensuração com otimização contínua. Ao final, a expectativa é consolidar processos redesenhados, equipes mais engajadas e um modelo de gestão orientado por dados, transformando a experiência do cliente em um dos pilares estratégicos da CBL para os próximos anos.

LeCard promove encontro exclusivo para lideranças femininas

O debate sobre liderança feminina e protagonismo no mundo corporativo ganha espaço em Vitória na próxima terça-feira (10). A LeCard realiza o LeCard Talks, encontro exclusivo para lideranças femininas que integra as ações do Mês da Mulher. O evento acontece das 8h às 11h, no Comfort Suites Vitória, com o tema “Desafios da Carreira Feminina: Impacto e Resultados”. 

O workshop foi desenhado para promover troca de experiências, aprendizado e desenvolvimento profissional por meio de conversas dinâmicas e alinhadas às demandas do mercado atual. Participam do encontro Karol Cavédo, do Up Health; Ana Paula França, do Acelera Mulheres; e Bianca Santos, da ArcelorMittal. A mediação será conduzida por Roberta Kato, da Kato Consultoria. 

Para Rodrigo Teixeira, o encontro reforça o posicionamento da empresa em temas como diversidade e desenvolvimento de talentos. “Nesta edição especial, reunimos líderes femininas que são referência em suas áreas para compartilhar desafios, vivências e perspectivas sobre carreira, liderança e o papel das mulheres na transformação dos negócios”, afirma.

Crédito: divulgação
Crédito: divulgação

Allemand dará palestra na Quarta Conferência Jurídica China-Brasil, em Xangai

O advogado Luiz Cláudio Allemand abre sua agenda internacional de 2026 com presença confirmada na Quarta Conferência Jurídica China–Brasil, marcada para 9 de março, em Xangai. 

O convite partiu da Universidade de Ciências Políticas e Direito da China Oriental, em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Allemand vai palestrar sobre o uso da Inteligência Artificial na Arbitragem Internacional, dentro do tema central do encontro: Direito Econômico Internacional na Era da IA.

A conferência reunirá especialistas para discutir impactos da tecnologia no comércio global, investimentos, governança da economia digital e resolução de disputas. Para o advogado, a incorporação da IA à arbitragem é um movimento irreversível, mas que exige parâmetros éticos claros, especialmente quanto à imparcialidade, transparência e responsabilidade dos processos. 

Ele destaca ainda o avanço chinês na área, inclusive com a revisão da Lei de Arbitragem em 2025, como parte de uma estratégia nacional que conecta desenvolvimento tecnológico, segurança jurídica e expansão do comércio internacional. Na avaliação de Allemand, o debate regulatório é essencial para garantir confiança às partes e aproximar sistemas jurídicos em um cenário global cada vez mais digital, um contraste com economias que ainda patinam em inovação e previsibilidade institucional.

