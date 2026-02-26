Verão Bem-Estar encerra temporada com experiências e estratégias de valor para marcas

Na Serra, uma ação especial marcou a inauguração do Bike ES no município. Crédito: divulgação

As areias capixabas foram mais do que cenário neste verão de 2026: viraram palco de relacionamento, posicionamento de marca e experiência com propósito. Ao longo de várias semanas, o projeto Verão Bem-Estar ocupou praias e espaços públicos da Grande Vitória com uma proposta que dialoga com um movimento cada vez mais valorizado pelo mercado, o de criar conexões reais com o público por meio de experiências acessíveis, bem cuidadas e alinhadas a hábitos saudáveis.

Com estrutura itinerante montada em pontos estratégicos do litoral, a ativação transformou trechos de praia em áreas de convivência e cuidado, reunindo saúde, lazer e bem-estar em ações gratuitas realizadas das 8h às 17h. Guarda-sol, cadeiras, água de coco, massagens, frutas frescas, picolés e brindes ajudaram a compor uma jornada pensada para quem vive a cidade e para quem escolheu o Espírito Santo como destino de verão.

Crédito: divulgação

A temporada começou no dia 10 de janeiro, em Peracanga, em Guarapari, com o Verão Bem-Estar Unimed Vitória e Sicoob, marcando o início de uma agenda que uniu qualidade de vida e presença de marca à beira-mar. No dia 18 de janeiro, a arena seguiu para a Praça dos Namorados, em Vitória, ampliando a proposta para um espaço urbano emblemático da capital.

Um dos momentos mais simbólicos da programação aconteceu em 31 de janeiro, em Jacaraípe, na Serra, com uma ação especial que marcou a inauguração do Bike ES no município, reforçando o incentivo à mobilidade e a estilos de vida mais saudáveis. No dia seguinte, 1º de fevereiro, o projeto desembarcou em Manguinhos, mantendo o clima de participação ativa e engajamento do público.

Crédito: divulgação

A agenda seguiu intensa nos dias 7 e 8 de fevereiro, com ativações na Praia da Costa e na Praia de Itaparica, em Vila Velha, reunindo grande público em dois dias de alta circulação, interação e experiências compartilhadas, retrato fiel da força do verão capixaba como plataforma de relacionamento.

Além da presença física, o Verão Bem-Estar apostou em uma comunicação integrada, com chamadas ao vivo, flashes direto das praias e ampla cobertura digital, permitindo que o projeto extrapolasse o espaço da areia e alcançasse o público em tempo real, por meio da Rádio Litoral Vitória. Um modelo que reforça a importância da convergência entre conteúdo, território e audiência.

Crédito: divulgação

O encerramento da temporada 2026 aconteceu no último dia 21 quando o Verão Bem-Estar chegou à Curva da Jurema, em Vitória. Mais do que uma ativação sazonal, o Verão Bem-Estar entra oficialmente no calendário de comemorações dos 50 anos da TV Gazeta, consolidando-se como um exemplo de como conteúdo, marca e experiência podem caminhar juntos. Dentro e fora da tela.

Crédito: divulgação

A Gazeta integra o Saiba mais