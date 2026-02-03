Pelo mercado
A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

Premium Comunicação completa 21 anos com 1,8 mil projetos realizados

Com atuação nacional, a empresa chega à data mantendo uma estratégia alinhada às transformações do mercado, das marcas do comportamento do consumidor

Vitória
Publicado em 03/02/2026 às 14h37
Roberta Moura e Bruno Bourguignon estão à frente da Premium Comunicação
A Premium Comunicação Integrada de Marketing acaba de completar 21 anos com mais de 1.800 projetos realizados e impacto direto em mais de 2,5 milhões de pessoas. Com atuação nacional, e iniciativas desenvolvidas para empresas privadas, instituições públicas e organizações do terceiro setor, a empresa chega à data mantendo uma estratégia alinhada às transformações do mercado, das marcas e do comportamento do consumidor.

A operação é conduzida pelos sócios Roberta Moura e Bruno Bourguignon, com foco em estratégia, performance e entrega de projetos de grande escala.

“Cada projeto nasce de um desafio real e evolui para uma solução concreta. Atuamos do planejamento à entrega final, conectando marcas, pessoas e instituições, sempre com foco em performance, engajamento e impacto. Atualmente, estamos empenhados em fortalecer nossa expansão nacional”, afirma Roberta Moura.

Entre os grandes projetos já realizados estão o Encontro Econômico Brasil–Alemanha, SENDI, Vitória Moda, Arena Verão Coca-Cola, Claro Maratona do Sol e exposições internacionais como Modigliani Imagens de uma Vida e Rembrandt - O mestre da luz e da sombra, além de ações com desdobramentos multiplataforma. 

A empresa também foi responsável, entre 2009 e 2014, por exposições no Palácio Anchieta, inserindo o Espírito Santo no circuito internacional das artes. E em 2019 levou a São Paulo a exposição Leonardo da Vinci – 500 anos de um gênio, no MIS, ampliando sua atuação nacional.

Os números reforçam a escala da operação ao longo dessas 2 décadas. Ao longo de 21 anos, A Premium acumula mais de 1.100 campanhas e ações, cerca de 32 mil peças produzidas, 15 mil diárias de ativações promocionais, 10 mil press kits distribuídos e 420 projetos especiais integrados.

“Esses dados refletem não apenas volume, mas a confiança construída com entregas complexas e de alto impacto, em um movimento contínuo de crescimento e avanço de projetos em outros estados”, destaca Bruno Bourguignon.

A próxima entrega cultural já está confirmada para fevereiro de 2026, quando Vitória recebe a exposição Rembrandt - O mestre da luz e da sombra, com 69 gravuras originais do artista, no Palácio Anchieta, após passagens pelo Rio de Janeiro e Belo Horizonte, também realizadas pela Premium.

Rafa Ziviani é ceo da Fábrica Marketing. Crédito: divulgação
Rafa Ziviani foi confirmada como speaker do TEDxChiado, em Lisboa

A capixaba Rafa Ziviani foi confirmada como speaker do TEDxChiado, em Lisboa, onde sobe ao palco no próximo dia 26 de março. Ceo da Fábrica Marketing, empresária e especialista em estratégia e design de experiência, ela integra o line-up do evento que reúne profissionais de diferentes áreas para discutir ideias com impacto no mercado, na cultura e na inovação. 

A participação reforça a presença de brasileiros em espaços relevantes do ecossistema criativo e de negócios em Portugal, movimento que tem ganhado força nos últimos anos com a troca de repertório entre Brasil e Europa. 

Com atuação em projetos ligados à comunicação, experiência de marca e estratégia, Rafa leva ao TEDxChiado uma visão construída a partir da prática de mercado e da conexão entre narrativa, negócios e experiência do consumidor.

"Vejo o TEDx como um espaço onde ideias ganham vida coletiva. Levo para o palco uma reflexão construída na minha prática do mercado, mas com um compromisso de contribuir com a comunidade e com as conversas que precisamos ter agora”.

O tema da apresentação ainda não foi divulgado, mas está alinhado à trajetória profissional da executiva e à sua atuação em projetos que dialogam com transformação, posicionamento e valor de marca em contextos competitivos. 

