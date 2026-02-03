Premium Comunicação completa 21 anos com 1,8 mil projetos realizados

Roberta Moura e Bruno Bourguignon estão à frente da Premium Comunicação. Crédito: divulgação

A Premium Comunicação Integrada de Marketing acaba de completar 21 anos com mais de 1.800 projetos realizados e impacto direto em mais de 2,5 milhões de pessoas. Com atuação nacional, e iniciativas desenvolvidas para empresas privadas, instituições públicas e organizações do terceiro setor, a empresa chega à data mantendo uma estratégia alinhada às transformações do mercado, das marcas e do comportamento do consumidor.



A operação é conduzida pelos sócios Roberta Moura e Bruno Bourguignon, com foco em estratégia, performance e entrega de projetos de grande escala.

“Cada projeto nasce de um desafio real e evolui para uma solução concreta. Atuamos do planejamento à entrega final, conectando marcas, pessoas e instituições, sempre com foco em performance, engajamento e impacto. Atualmente, estamos empenhados em fortalecer nossa expansão nacional”, afirma Roberta Moura.

Entre os grandes projetos já realizados estão o Encontro Econômico Brasil–Alemanha, SENDI, Vitória Moda, Arena Verão Coca-Cola, Claro Maratona do Sol e exposições internacionais como Modigliani Imagens de uma Vida e Rembrandt - O mestre da luz e da sombra, além de ações com desdobramentos multiplataforma.

A empresa também foi responsável, entre 2009 e 2014, por exposições no Palácio Anchieta, inserindo o Espírito Santo no circuito internacional das artes. E em 2019 levou a São Paulo a exposição Leonardo da Vinci – 500 anos de um gênio, no MIS, ampliando sua atuação nacional.

Os números reforçam a escala da operação ao longo dessas 2 décadas. Ao longo de 21 anos, A Premium acumula mais de 1.100 campanhas e ações, cerca de 32 mil peças produzidas, 15 mil diárias de ativações promocionais, 10 mil press kits distribuídos e 420 projetos especiais integrados.

“Esses dados refletem não apenas volume, mas a confiança construída com entregas complexas e de alto impacto, em um movimento contínuo de crescimento e avanço de projetos em outros estados”, destaca Bruno Bourguignon.

A próxima entrega cultural já está confirmada para fevereiro de 2026, quando Vitória recebe a exposição Rembrandt - O mestre da luz e da sombra, com 69 gravuras originais do artista, no Palácio Anchieta, após passagens pelo Rio de Janeiro e Belo Horizonte, também realizadas pela Premium.

