Pelo mercado
Pelo mercado
A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

Carol Castro assume gerência nacional de marketing do Grupo Athena

Com uma trajetória que passa por agência, varejo e indústria, Carol construiu sua carreira majoritariamente no setor de saúde, onde soma mais de 15 anos de experiência. O grupo Athena é a terceira maior empresa de medicina de grupo do país

Vitória
Publicado em 23/01/2026 às 16h34
Carol Castro acaba de assumir a gerência de Marketing Nacional do Grupo Athena Saúde. Crédito: divulgação
Carol Castro acaba de assumir a gerência de Marketing Nacional do Grupo Athena Saúde. Crédito: divulgação

O grupo Athena Saúde acaba de anunciar Carol Castro como nova gerente nacional de marketing, reforçando sua estratégia de crescimento e posicionamento em um dos setores mais competitivos da economia. Hoje, a Athena é a terceira maior empresa de medicina de grupo do país, com mais de 1,5 milhão de clientes e presença em estados como São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí e Bahia. Reconhecida pelos processos de inovação, a holding vem ampliando sua atuação de forma consistente no mercado nacional.

Com uma trajetória que passa por agência, varejo e indústria, Carol construiu sua carreira majoritariamente no setor de saúde, onde soma mais de 15 anos de experiência em marketing. Agora, assume o desafio de liderar a estratégia nacional da marca em um momento de expansão e consolidação do grupo.

“Espero consolidar a Athena Saúde como referência em marketing de saúde, combinando estratégias com criatividade humanizada. Quero fortalecer a conexão com pacientes e profissionais, ampliar a presença digital e gerar campanhas que traduzam valor clínico em impacto real para a jornada de cuidado. Também busco desenvolver e empoderar o time, fomentando uma cultura ágil, orientada a resultados e à inovação contínua”, afirma Carol.

Sobre o significado do novo cargo, a executiva destaca o caráter estratégico do movimento tanto para sua carreira quanto para o grupo. “É a oportunidade de liderar transformação estratégica em um setor que impacta vidas, assumir responsabilidade por posicionar a marca de forma relevante e ética. Um passo importante rumo à integração entre marketing, atenção clínica e experiência do paciente: maior consistência de marca, crescimento sustentável no mercado e mais eficácia na comunicação dos diferenciais da Athena Saúde no Brasil”.

O grupo Athena Saúde é formado por três operadoras, 57 centros médicos e prontos-atendimentos e 12 hospitais, com atuação de Norte a Sul do país. A operação reúne mais de 7 mil colaboradores e realiza cerca de 3,5 milhões de atendimentos presenciais por ano.

Entre os diferenciais, o grupo aposta em um modelo integrado que une planos de saúde e odontológicos, rede própria de hospitais e centros médicos, com foco em eficiência operacional e alto nível de satisfação dos clientes.

Sindbares lança IA para apoiar a gestão de bares e restaurantes do Estado
A Sindy é a agente de Inteligência Artificial do Sindbares. Crédito: Divulgação

Sindbares lança IA para apoiar a gestão de bares e restaurantes do Estado

O Sindbares/Abrasel ES acaba de lançar a Sindy, agente de Inteligência Artificial criado para apoiar a gestão de bares e restaurantes do Espírito Santo. A ferramenta funciona como um novo canal de relacionamento com os associados, oferecendo informações rápidas, claras e confiáveis para o dia a dia do setor. 

Disponível 24 horas por dia, a Sindy foi desenvolvida para esclarecer dúvidas operacionais e institucionais, prestar suporte jurídico inicial, orientar decisões estratégicas e auxiliar empresários na condução mais segura dos negócios. A inteligência artificial concentra o conhecimento técnico e institucional do sindicato em um único ambiente, com linguagem acessível e foco em agilidade. 

Entre os diferenciais está a capacidade de traduzir temas técnicos, especialmente nas áreas trabalhista e tributária, de forma simples, facilitando a tomada de decisão e contribuindo para a profissionalização da gestão. O atendimento acontece diretamente pelo WhatsApp, com orientações sobre regras da entidade, benefícios de associação e suporte às rotinas do setor. 

Em fase de expansão, a Sindy também passará a apoiar cálculos de margem de preços, construção de planos de ação, planejamento estratégico e análises financeiras. Para o presidente do Sindbares/Abrasel ES, Rodrigo Vervloet, a iniciativa reforça a proximidade com o empresário. 

“A Sindy é mais do que uma inovação tecnológica. Ela reforça nosso compromisso de estar presente na rotina do empresário, oferecendo apoio qualificado, no tempo certo, e fortalecendo a defesa do setor com inteligência e proximidade”, afirma. Com a iniciativa, o Sindbares/Abrasel ES avança na modernização de seus serviços e consolida seu papel como parceiro estratégico dos bares e restaurantes capixabas.

Veja também

Vix marca início da temporada de ações do camarote em noite de embaixadoras
Coluna Pelo Mercado ganha perfil oficial no Instagram; siga a página
Globo Esporte volta a ser transmitido pela TV Gazeta com novas oportunidades comerciais

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.