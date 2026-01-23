Carol Castro assume gerência nacional de marketing do Grupo Athena

Carol Castro acaba de assumir a gerência de Marketing Nacional do Grupo Athena Saúde. Crédito: divulgação

O grupo Athena Saúde acaba de anunciar Carol Castro como nova gerente nacional de marketing, reforçando sua estratégia de crescimento e posicionamento em um dos setores mais competitivos da economia. Hoje, a Athena é a terceira maior empresa de medicina de grupo do país, com mais de 1,5 milhão de clientes e presença em estados como São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí e Bahia. Reconhecida pelos processos de inovação, a holding vem ampliando sua atuação de forma consistente no mercado nacional.

Com uma trajetória que passa por agência, varejo e indústria, Carol construiu sua carreira majoritariamente no setor de saúde, onde soma mais de 15 anos de experiência em marketing. Agora, assume o desafio de liderar a estratégia nacional da marca em um momento de expansão e consolidação do grupo.

“Espero consolidar a Athena Saúde como referência em marketing de saúde, combinando estratégias com criatividade humanizada. Quero fortalecer a conexão com pacientes e profissionais, ampliar a presença digital e gerar campanhas que traduzam valor clínico em impacto real para a jornada de cuidado. Também busco desenvolver e empoderar o time, fomentando uma cultura ágil, orientada a resultados e à inovação contínua”, afirma Carol.

Sobre o significado do novo cargo, a executiva destaca o caráter estratégico do movimento tanto para sua carreira quanto para o grupo. “É a oportunidade de liderar transformação estratégica em um setor que impacta vidas, assumir responsabilidade por posicionar a marca de forma relevante e ética. Um passo importante rumo à integração entre marketing, atenção clínica e experiência do paciente: maior consistência de marca, crescimento sustentável no mercado e mais eficácia na comunicação dos diferenciais da Athena Saúde no Brasil”.

O grupo Athena Saúde é formado por três operadoras, 57 centros médicos e prontos-atendimentos e 12 hospitais, com atuação de Norte a Sul do país. A operação reúne mais de 7 mil colaboradores e realiza cerca de 3,5 milhões de atendimentos presenciais por ano.

Entre os diferenciais, o grupo aposta em um modelo integrado que une planos de saúde e odontológicos, rede própria de hospitais e centros médicos, com foco em eficiência operacional e alto nível de satisfação dos clientes.

