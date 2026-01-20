Pelo mercado
Pelo mercado
A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

Globo Esporte volta a ser transmitido pela TV Gazeta com novas oportunidades comerciais

Os anunciantes têm a oportunidade de participar do programa por meio de ações de conteúdo, em formato de quadros especiais, onde a mensagem e objetivos da marca se integram de forma natural

Vitória
Publicado em 20/01/2026 às 15h32
Filipe Souza será o apresentador do Globo Esporte na TV Gazeta
Filipe Souza será o apresentador do Globo Esporte na TV Gazeta. Crédito: A Gazeta/Divulgação

O Globo Esporte volta a ser transmitido pela TV Gazeta a partir do dia 26 de janeiro, de segunda a sábado, sempre depois do Gazeta Meio Dia. E a novidade abre portas para novas parcerias comerciais.

De acordo com a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira, os anunciantes têm a oportunidade de participar do Globo Esporte por meio de ações de conteúdo – em formato de quadros especiais - onde a mensagem e objetivos da marca se integram de forma natural ao programa.

“Com uma adaptação cuidadosa da temática aos objetivos da marca, produtos e serviços podem ser destacados e reforçados através de formatos de vídeo que incorporam a narrativa da marca ao conteúdo. E quando falamos de esporte, estamos falando de um ambiente altamente atrativo para marcas que desejam se associar a paixão, performance e pertencimento regional”, destaca Carla.

Entre as possibilidades de entregas estão a citação da marca, exibição de QRcode, vinhetas integradas, inserts de marca e até product placement de forma natural e integrada aos conteúdos.

“Nossa intenção é construir parcerias que valorizem o esporte capixaba e não apenas ocupem espaços publicitários. Vamos priorizar campanhas que transformem o torcedor em protagonista, reforçando o sentimento de pertencimento e identidade regional”, destaca.

A apresentação do programa do Globo Esporte Espírito Santo ficará a cargo de Filipe Souza, editor, colunista e líder da equipe de Esportes da redação de A Gazeta. Apaixonado por esporte desde a infância, quando participou da tradicional Copa A Gazetinha, Filipe transformou essa vivência em inspiração para sua carreira jornalística, enxergando o esporte como uma poderosa ferramenta de transformação social.

"O retorno da versão local do GE é muito importante. É um privilégio estar à frente desse projeto que tem o objetivo de trazer um sentimento de identificação e pertencimento a atletas, torcedores e todos que estão diretamente ligados ao esporte no Espírito Santo. Vamos ter um olhar apurado nas nossas coberturas e valorizar a comunidade esportiva capixaba", disse Filipe.

Ao longo dos anos, Filipe tem se destacado em coberturas de grandes eventos internacionais, como as Olimpíadas de Tóquio, a Copa do Mundo no Catar e as Olimpíadas de Paris, consolidando-se como um dos principais nomes do jornalismo esportivo capixaba.

A gente joga junto

Para fortalecer a paixão que o capixaba tem com o esporte, a campanha do GE tem um slogan: a gente joga junto. Isso porque o Globo Esporte busca se conectar com o público para além das partidas, o objetivo é colocar o capixaba no centro das histórias, conforme explica a gerente de marketing Carla Sobreira.

“Todos pertencemos ao mesmo time: torcedores, atletas, equipe da TV Gazeta, comunidades, anunciantes. É o espírito coletivo do esporte que transborda e nos torna parceiros com o mesmo compromisso e movimento de valorização do que é do Espírito Santo”.

O gerente de Produção e Programação da TV Gazeta, Carlos Gonzaga, ressalta que ter o GE ao vivo direto da TV Gazeta é uma iniciativa alinhada com o propósito da Rede Gazeta de contribuir com o desenvolvimento do Estado. “O esporte é paixão nacional e local, é estilo de vida, gera emprego e renda, é cultura. Temos muito orgulho de falar que a TV Gazeta é a maior arquibancada do Estado porque o esporte tem a TV Gazeta como ponto de encontro”, finaliza Gonzaga.

Veja também

Demoday Sementes marca encerramento do maior programa de inovação do ES
Portal Único do Rio Doce criado no ES vai centralizar informações da reparação
Rádio Litoral inaugura superestúdio e amplia possibilidades para marcas

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.