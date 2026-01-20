Globo Esporte volta a ser transmitido pela TV Gazeta com novas oportunidades comerciais

Filipe Souza será o apresentador do Globo Esporte na TV Gazeta. Crédito: A Gazeta/Divulgação

O Globo Esporte volta a ser transmitido pela TV Gazeta a partir do dia 26 de janeiro, de segunda a sábado, sempre depois do Gazeta Meio Dia. E a novidade abre portas para novas parcerias comerciais.



De acordo com a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira, os anunciantes têm a oportunidade de participar do Globo Esporte por meio de ações de conteúdo – em formato de quadros especiais - onde a mensagem e objetivos da marca se integram de forma natural ao programa.

“Com uma adaptação cuidadosa da temática aos objetivos da marca, produtos e serviços podem ser destacados e reforçados através de formatos de vídeo que incorporam a narrativa da marca ao conteúdo. E quando falamos de esporte, estamos falando de um ambiente altamente atrativo para marcas que desejam se associar a paixão, performance e pertencimento regional”, destaca Carla.

Entre as possibilidades de entregas estão a citação da marca, exibição de QRcode, vinhetas integradas, inserts de marca e até product placement de forma natural e integrada aos conteúdos.

“Nossa intenção é construir parcerias que valorizem o esporte capixaba e não apenas ocupem espaços publicitários. Vamos priorizar campanhas que transformem o torcedor em protagonista, reforçando o sentimento de pertencimento e identidade regional”, destaca.

A apresentação do programa do Globo Esporte Espírito Santo ficará a cargo de Filipe Souza, editor, colunista e líder da equipe de Esportes da redação de A Gazeta. Apaixonado por esporte desde a infância, quando participou da tradicional Copa A Gazetinha, Filipe transformou essa vivência em inspiração para sua carreira jornalística, enxergando o esporte como uma poderosa ferramenta de transformação social.

"O retorno da versão local do GE é muito importante. É um privilégio estar à frente desse projeto que tem o objetivo de trazer um sentimento de identificação e pertencimento a atletas, torcedores e todos que estão diretamente ligados ao esporte no Espírito Santo. Vamos ter um olhar apurado nas nossas coberturas e valorizar a comunidade esportiva capixaba", disse Filipe.

Ao longo dos anos, Filipe tem se destacado em coberturas de grandes eventos internacionais, como as Olimpíadas de Tóquio, a Copa do Mundo no Catar e as Olimpíadas de Paris, consolidando-se como um dos principais nomes do jornalismo esportivo capixaba.

A gente joga junto

Para fortalecer a paixão que o capixaba tem com o esporte, a campanha do GE tem um slogan: a gente joga junto. Isso porque o Globo Esporte busca se conectar com o público para além das partidas, o objetivo é colocar o capixaba no centro das histórias, conforme explica a gerente de marketing Carla Sobreira.

“Todos pertencemos ao mesmo time: torcedores, atletas, equipe da TV Gazeta, comunidades, anunciantes. É o espírito coletivo do esporte que transborda e nos torna parceiros com o mesmo compromisso e movimento de valorização do que é do Espírito Santo”.

O gerente de Produção e Programação da TV Gazeta, Carlos Gonzaga, ressalta que ter o GE ao vivo direto da TV Gazeta é uma iniciativa alinhada com o propósito da Rede Gazeta de contribuir com o desenvolvimento do Estado. “O esporte é paixão nacional e local, é estilo de vida, gera emprego e renda, é cultura. Temos muito orgulho de falar que a TV Gazeta é a maior arquibancada do Estado porque o esporte tem a TV Gazeta como ponto de encontro”, finaliza Gonzaga.

