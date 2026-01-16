Demoday Sementes marca encerramento do maior programa de inovação do ES

Crédito: divulgação

O Espírito Santo realiza no próximo dia 3 de fevereiro o Demoday Sementes, evento que marca o encerramento do ciclo de aceleração do Programa Sementes, considerado o maior programa público de interiorização da inovação e do empreendedorismo no Estado. O encontro acontece das 8h30 às 12h, na Reserva Paineiras, na Serra, reunindo startups aceleradas, autoridades, investidores, parceiros institucionais, pesquisadores e representantes do ecossistema de inovação capixaba.

Coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), o programa vem se consolidando como indutor do desenvolvimento regional, ao levar capacitação, mentoria e oportunidades a empreendedores de diversas regiões do Espírito Santo. A jornada de aceleração teve início em junho de 2025 e incluiu uma agenda intensa de treinamentos estratégicos, mentorias especializadas e avaliações periódicas, resultando em modelos de negócio mais maduros e preparados para o mercado.

Durante o Demoday, as 50 startups participantes apresentam seus projetos, que ganham visibilidade pública e reconhecimento após meses de trabalho. Além dos pitches, a programação inclui palestras, anúncio do Top 3 Sementes e premiações, reforçando o destaque às iniciativas que mais se sobressaíram na edição.

Para a coordenação do programa, o evento também cumpre um papel inspirador para novos empreendedores, ao mostrar histórias de superação e crescimento. Já para o governo do Estado, a iniciativa reforça a possibilidade de fazer política pública de inovação com impacto real, levando oportunidades para além da Grande Vitória e fortalecendo talentos do interior.

Gratuito e aberto ao público, o Demoday Sementes também funciona como ponte entre empreendedores, potenciais parceiros e investidores, ampliando conexões e fortalecendo ainda mais o ecossistema capixaba de inovação.

Michele, Catarina, Priscilla, Paula e Daniela. Crédito: Pedro Marinho

Nesta sexta-feira (16), a Rede Gazeta recebeu a visita de profissionais do time de Marketing da Nestlé Brasil. A gerente e a executiva de contas do mercado nacional, Michele Bissoli e Daniela Lobo, receberam Paula Munhoz, diretora de Marketing Nestle e Garoto; Priscilla Caselatto, gerente de Marketing Garoto; e Catarina Scott, coordenadora de Marketing Garoto. Na pauta, projetos e oportunidades para este ano





Crédito: divulgação

