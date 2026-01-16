Pelo mercado
Demoday Sementes marca encerramento do maior programa de inovação do ES

O encontro vai acontecer na Reserva Paineiras, na Serra, e reunirá startups aceleradas, autoridades, investidores, parceiros institucionais, pesquisadores e representantes do ecossistema de inovação capixaba

Publicado em 16/01/2026 às 18h32
Crédito: divulgação
O Espírito Santo realiza no próximo dia 3 de fevereiro o Demoday Sementes, evento que marca o encerramento do ciclo de aceleração do Programa Sementes, considerado o maior programa público de interiorização da inovação e do empreendedorismo no Estado. O encontro acontece das 8h30 às 12h, na Reserva Paineiras, na Serra, reunindo startups aceleradas, autoridades, investidores, parceiros institucionais, pesquisadores e representantes do ecossistema de inovação capixaba.

Coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), o programa vem se consolidando como indutor do desenvolvimento regional, ao levar capacitação, mentoria e oportunidades a empreendedores de diversas regiões do Espírito Santo. A jornada de aceleração teve início em junho de 2025 e incluiu uma agenda intensa de treinamentos estratégicos, mentorias especializadas e avaliações periódicas, resultando em modelos de negócio mais maduros e preparados para o mercado.

Durante o Demoday, as 50 startups participantes apresentam seus projetos, que ganham visibilidade pública e reconhecimento após meses de trabalho. Além dos pitches, a programação inclui palestras, anúncio do Top 3 Sementes e premiações, reforçando o destaque às iniciativas que mais se sobressaíram na edição.

Para a coordenação do programa, o evento também cumpre um papel inspirador para novos empreendedores, ao mostrar histórias de superação e crescimento. Já para o governo do Estado, a iniciativa reforça a possibilidade de fazer política pública de inovação com impacto real, levando oportunidades para além da Grande Vitória e fortalecendo talentos do interior.

Gratuito e aberto ao público, o Demoday Sementes também funciona como ponte entre empreendedores, potenciais parceiros e investidores, ampliando conexões e fortalecendo ainda mais o ecossistema capixaba de inovação.

Michele, Catarina, Priscilla, Paula e Daniela. Crédito: Pedro Marinho
Nesta sexta-feira (16), a Rede Gazeta recebeu a visita de profissionais do time de Marketing da Nestlé Brasil. A gerente e a executiva de contas do mercado nacional, Michele Bissoli e Daniela Lobo, receberam Paula Munhoz, diretora de Marketing Nestle e Garoto; Priscilla Caselatto, gerente de Marketing Garoto; e Catarina Scott, coordenadora de Marketing Garoto. Na pauta, projetos e oportunidades para este ano


Nova campanha do Méqui para o cheddar
Pedro Scooby assume o papel de “homem do tempo” para anunciar a previsão da temporada: muito cheddar no cardápio

O McDonald’s aposta no verão e no apelo do cheddar para movimentar suas vendas em todo o país. A partir desta terça-feira (13), a rede lança a nova campanha da família Cheddar, estrelada por Pedro Scooby, que assume o papel de “homem do tempo” para anunciar a previsão da temporada: muito cheddar no cardápio. 

A ação marca a chegada da família completa de Cheddar McMelt e o retorno da já icônica Piscininha de Cheddar, além de ampliar o portfólio com novidades estratégicas. Ao tradicional Cheddar McMelt e às consagradas McFritas Cheddar Bacon, somam-se, agora, o Duplo Cheddar McMelt, o Chicken Cheddar McMelt e o inédito Duplo Chicken Cheddar McMelt, reforçando a aposta da marca em produtos indulgentes e de alto ticket médio. 

Criada pela agência Galeria.ag, a campanha conecta o clima descontraído do verão com referências ao universo do surfe, explorando o carisma de Scooby para reforçar o protagonismo do queijo no portfólio do Méqui. 

Nas próximas semanas, a comunicação ganha novos desdobramentos, incluindo um segundo filme com novas ativações criativas. Os produtos já estão disponíveis em todos os restaurantes da rede, com pedidos pelo balcão, totens de autoatendimento, Drive-Thru e pelo aplicativo, nas modalidades Peça e Retire ou McDelivery. 

