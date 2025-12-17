Fecomércio-ES vai investir R$ 402 milhões em novas unidades e ações para cultura e turismo

Projeção da nova sede do Fecomércio-ES – Sesc e Senac, que está prevista para ser inaugurada em 2027. Crédito: Divulgação

A educação, a cultura e o turismo no Espírito Santo vão receber um recorde de investimentos do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac. Serão investidos mais R$ 402 milhões na construção de novas unidades, ampliação e reforma de espaços atuais, além de ações para fortalecer o acesso aos serviços não só para empresários e trabalhadores do comércio, como também para toda a sociedade capixaba. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (17), no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória.

O objetivo, segundo a entidade, é também fortalecer a atuação institucional das três entidades em todo o Estado. Segundo o presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, Idalberto Moro, o plano aponta para uma visão de longo prazo. “Estamos falando de investimentos que ampliam o acesso a inúmeros serviços e reforçam o papel do Sistema Comércio como agente de transformação econômica e social do Espírito Santo. Todas as ações previstas no plano foram pensadas de forma integrada. O nosso compromisso é gerar impacto real na vida de empresários, trabalhadores do comércio e da sociedade capixaba”, afirmou.

Ele ressaltou que esses investimentos são possíveis graças à governança integrada implementada pela instituição nos últimos anos, o que amplia a eficiência e potencializa resultados. “Ao integrar as três casas, ganhamos sinergia, racionalidade no uso de recursos e maior capacidade de entrega. Isso se reflete em mais impacto social e melhores serviços”, explicou.

Um dos investimentos é a construção da nova sede integrada do sistema, que soma R$ 49 milhões. A obra, com previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2027, reunirá as três instituições em um único espaço, em Vitória, em um edifício com 7.679,31m² de área construída no bairro Santa Lúcia.

Educação profissional

No Senac-ES, serão investidos R$ 80,1 milhões, com a operação e consolidação de uma rede que chegará a 22 unidades de educação profissional em funcionamento no Estado – hoje, são 17. Entre as novidades estão as escolas do Senac em Viana e em Guarapari, sendo que esta última irá funcionar no antigo Radium Hotel, previsto para ser reaberto em 2026.

O diretor de Gestão Integrada do Sistema Fecomércio-ES e diretor regional do Senac-ES, Richardson Schmittel, ressaltou que os investimentos são estratégicos e ampliam a capacidade de qualificação e empregabilidade.

“Estamos fortalecendo o Senac-ES com novas unidades, modernização de estruturas, ampliação de portfólio e projetos como a Casa Senac, a reforma do Hotel Senac e a nova unidade em Cachoeiro de Itapemirim. Nosso foco é formar profissionais cada vez mais alinhados às demandas do mercado e contribuir para a inserção deles no mercado de trabalho”, afirmou.

Turismo e cultura

O Sesc-ES também vive um momento histórico. Até 2028, mais de R$ 205 milhões serão investidos na ampliação e modernização da rede de atendimento, incluindo educação, cultura, saúde, lazer, esporte, social, turismo social e hospitalidade. “É o maior ciclo de investimentos do Sesc Espírito Santo. Estamos ampliando estruturas, renovando unidades e expandindo serviços que transformam a vida de milhares de pessoas. Isso é investir no futuro dos capixabas”, destacou Idalberto Moro.

Serão construídos oito novos anfiteatros para atividades culturais e estruturadas mais cinco bibliotecas abertas ao público. Além disso, as unidades do Sesc de Guarapari, Praia Formosa (Aracruz) e Domingos Martins estão passando por reformas estruturantes que somam mais de R$ 150 milhões em investimentos até 2028. Somente em Praia Formosa, são R$ 70 milhões em melhorias, com ampliação de apartamentos, modernização do restaurante e revitalização do parque aquático. Já o Sesc Domingos Martins ganhará um Centro de Convenções e novos espaços de lazer, com R$ 34 milhões em investimentos, transformando o local em referência de turismo de negócios nas montanhas capixabas.

Segundo o diretor regional do Sesc-ES, Luiz Toniato, os investimentos fortalecem o papel social da instituição. “Estamos modernizando escolas, revitalizando hotéis, ampliando programas sociais, interiorizando a cultura e expandindo ações em turismo, saúde e esporte. Tudo isso para acompanhar o crescimento do Espírito Santo e garantir qualidade de vida aos trabalhadores do comércio e suas famílias”, afirmou.

Luiz Toniato, Wagner Corrêa, Idalberto Moro e Richardson Schmittel durante o anúncio dos investimentos do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac. Crédito: Divulgação

Maior representatividade

No campo da representatividade sindical, a Fecomércio-ES passou de 22 para 26 sindicatos filiados e projeta chegar ao final de 2026 com um total de 30.

“Esse avanço fortalece a representatividade institucional na defesa dos interesses empresariais e evidencia a força do associativismo como instrumento para melhorar o ambiente de negócios e ampliar a competitividade”, destacou Wagner Correa, superintendente da Fecomércio-ES.

