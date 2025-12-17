Pelo mercado
A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

Fecomércio-ES vai investir R$ 402 milhões em novas unidades e ações para cultura e turismo

Investimentos do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac estão previstos até 2028, com o objetivo de qualificar e modernizar unidades, ampliando os serviços no Espírito Santo

Vitória
Publicado em 17/12/2025 às 20h18
Projeção da nova sede do Fecomércio-ES – Sesc e Senac, que está prevista para ser inaugurada em 2027. Crédito: Divulgação

A educação, a cultura e o turismo no Espírito Santo vão receber um recorde de investimentos do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac. Serão investidos mais R$ 402 milhões na construção de novas unidades, ampliação e reforma de espaços atuais, além de ações para fortalecer o acesso aos serviços não só para empresários e trabalhadores do comércio, como também para toda a sociedade capixaba.  O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (17), no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória.

O objetivo, segundo a entidade, é também fortalecer a atuação institucional das três entidades em todo o Estado. Segundo o presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, Idalberto Moro, o plano aponta para uma visão de longo prazo. “Estamos falando de investimentos que ampliam o acesso a inúmeros serviços e reforçam o papel do Sistema Comércio como agente de transformação econômica e social do Espírito Santo. Todas as ações previstas no plano foram pensadas de forma integrada. O nosso compromisso é gerar impacto real na vida de empresários, trabalhadores do comércio e da sociedade capixaba”, afirmou.

Ele ressaltou que esses investimentos são possíveis graças à governança integrada implementada pela instituição nos últimos anos, o que amplia a eficiência e potencializa resultados. “Ao integrar as três casas, ganhamos sinergia, racionalidade no uso de recursos e maior capacidade de entrega. Isso se reflete em mais impacto social e melhores serviços”, explicou.

Um dos investimentos é a construção da nova sede integrada do sistema, que soma R$ 49 milhões. A obra, com previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2027, reunirá as três instituições em um único espaço, em Vitória, em um edifício com 7.679,31m² de área construída no bairro Santa Lúcia.

Educação profissional

No Senac-ES, serão investidos R$ 80,1 milhões, com a operação e consolidação de uma rede que chegará a 22 unidades de educação profissional em funcionamento no Estado – hoje, são 17. Entre as novidades estão as escolas do Senac em Viana e em Guarapari, sendo que esta última irá funcionar no antigo Radium Hotel, previsto para ser reaberto em 2026.

O diretor de Gestão Integrada do Sistema Fecomércio-ES e diretor regional do Senac-ES, Richardson Schmittel, ressaltou que os investimentos são estratégicos e ampliam a capacidade de qualificação e empregabilidade.

“Estamos fortalecendo o Senac-ES com novas unidades, modernização de estruturas, ampliação de portfólio e projetos como a Casa Senac, a reforma do Hotel Senac e a nova unidade em Cachoeiro de Itapemirim. Nosso foco é formar profissionais cada vez mais alinhados às demandas do mercado e contribuir para a inserção deles no mercado de trabalho”, afirmou.

Turismo e cultura

O Sesc-ES também vive um momento histórico. Até 2028, mais de R$ 205 milhões serão investidos na ampliação e modernização da rede de atendimento, incluindo educação, cultura, saúde, lazer, esporte, social, turismo social e hospitalidade. “É o maior ciclo de investimentos do Sesc Espírito Santo. Estamos ampliando estruturas, renovando unidades e expandindo serviços que transformam a vida de milhares de pessoas. Isso é investir no futuro dos capixabas”, destacou Idalberto Moro.

Serão construídos oito novos anfiteatros para atividades culturais e estruturadas mais cinco bibliotecas abertas ao público. Além disso, as unidades do Sesc de Guarapari, Praia Formosa (Aracruz) e Domingos Martins estão passando por reformas estruturantes que somam mais de R$ 150 milhões em investimentos até 2028. Somente em Praia Formosa, são R$ 70 milhões em melhorias, com ampliação de apartamentos, modernização do restaurante e revitalização do parque aquático. Já o Sesc Domingos Martins ganhará um Centro de Convenções e novos espaços de lazer, com R$ 34 milhões em investimentos, transformando o local em referência de turismo de negócios nas montanhas capixabas.

Segundo o diretor regional do Sesc-ES, Luiz Toniato, os investimentos fortalecem o papel social da instituição. “Estamos modernizando escolas, revitalizando hotéis, ampliando programas sociais, interiorizando a cultura e expandindo ações em turismo, saúde e esporte. Tudo isso para acompanhar o crescimento do Espírito Santo e garantir qualidade de vida aos trabalhadores do comércio e suas famílias”, afirmou.

Luiz Toniato, Wagner Corrêa, Idalberto Moro e Richardson Schmittel durante o anúncio dos investimentos do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac. Crédito: Divulgação
Maior representatividade

No campo da representatividade sindical, a Fecomércio-ES passou de 22 para 26 sindicatos filiados e projeta chegar ao final de 2026 com um total de 30.

“Esse avanço fortalece a representatividade institucional na defesa dos interesses empresariais e evidencia a força do associativismo como instrumento para melhorar o ambiente de negócios e ampliar a competitividade”, destacou Wagner Correa, superintendente da Fecomércio-ES.

Ação de verão do Chega Junto Litoral em 2025. Crédito: Divulgação

Chega Junto Litoral 2026 estreia neste sábado (20) nas praias com parceiros inéditos

O verão vai chegar com tudo nas praias capixabas com o Chega Junto Litoral 2026, que já estreia neste sábado (20), levando muita diversão, brincadeiras e distribuição de brindes para o público, em parceria com grandes marcas. Neste ano, com uma novidade: as parcerias com a Chocolates Garoto, a Farmácia Extra Popular e a Rede Farmes. Também patrocinam as ações as marcas Leão, Sprite, Leroy Merlin, Claro e Supermercados BH.

Ao todo, serão 15 ações promocionais da Rádio Litoral FM, sempre aos sábados e domingos, com início neste sábado na Praia da Costa, em Vila Velha, e no domingo (21), em Camburi, das 8h às 12h. Quem passar pelos locais vai poder participar de brincadeiras e ganhar brindes como copos personalizados, squezze, viseiras, óculos, entre outros. Também serão distribuídos picolés Garoto, Sprite, Chás Leão e amostras de protetor solar da linha Bem Cuidar, da Farmes e Extra Popular. 

Até o final de janeiro, o Chega Junto Litoral 2026 também vai passar pelas praias de Jacaraípe, Manguinhos e Carapebus, na Serra; praias do Morro e das Castanheiras, em Guarapari; praias do Iate e da Guarderia, em Vitória; Praia de Itaparica e Prainha, em Vila Velha; e Orla de Cariacica.

Outdoor criativo marca a chegada da Orvel Geely ao Espírito Santo. Crédito: Divulgação

Ruído Zerooh! Prósper e Maely criam outdoor com sensor de decibéis na Praia de Camburi

Uma ação urbana inédita, instalada na avenida Dante Michelini, em Vitória, marca a chegada da Orvel Geely ao Espírito Santo. Para apresentar o EX2, carro elétrico mais vendido da China, a agência Prósper criou um outdoor equipado com um medidor de decibéis que exibe, em tempo real, o nível de poluição sonora da via, que recebe entre 45 mil e 60 mil veículos por dia, segundo o Detran-ES.

A ideia central é chamar a atenção para o contraste entre o ruído intenso do trânsito, que em horários de pico pode chegar a 100 decibéis, e a condução silenciosa do EX2, cujo motor elétrico opera com ruído zero. A mensagem estampada na peça reforça o posicionamento de forma direta: “Silêncio! O novo Geely EX2 chegou.”

“Alinhar boas ideias a temas atuais e relevantes é hoje o foco da agência e das marcas. Precisamos participar das conversas e discussões, com uma abordagem criativa e que reflita posicionamento”, afirmou o diretor-executivo da Prósper, Fernando Lisboa.

Reconhecida globalmente, a Geely Auto Group, que acaba de chegar ao Estado, vendeu 2,17 milhões de veículos em 2024, alta de 32% sobre o ano anterior. O EX2, supera 50 mil emplacamentos mensais na China, consolidando-se como o modelo mais vendido do país. “O Grupo Orletti vive um ciclo importante de investimento e expansão no mercado de eletrificados. Trazer a Orvel Geely para o Estado reforça essa estratégia, e ações como esta mostram que estamos preparados para lançar novidades de forma criativa e conectada ao cenário atual”, ressaltou o presidente do Grupo Orletti, Wagner Orletti.

 A ação é uma collab entre a agência Prósper e Maely OOH, que foi a responsável pela tecnologia, produção e instalação da placa. O projeto também foi uma criação inédita da empresa. “O OOH vive um momento de expansão criativa e cada projeto é uma oportunidade de mostrar como podemos transformar um painel em uma plataforma capaz de dialogar com a cidade em tempo real", afirmou o CEO da Maely OOH, Rodrigo Oliveira.

Veja como ficou a peça no vídeo abaixo:

