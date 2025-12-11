Kärcher dá início à limpeza da gigantesca estátua de Buda em Ibiraçu, novo ícone turístico do Espírito Santo

Crédito: divulgação

A estátua do Buda, a maior da América Latina, está passando por uma limpeza. O processo, iniciado no último dia 8/12, está sendo realizado pela empresa Kärcher, fundada em 1935 na Alemanha e umas das líderes em soluções de limpeza no mundo.



Com 35 metros de altura e 350 toneladas de ferro, aço e concreto e situado na entrada do Mosteiro Zen Budista em Ibiraçu, às margens da BR-101, o monumento já se consolidou como um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo, mesmo antes de sua inauguração oficial.

A estátua é hoje a segunda maior representação de Buda do mundo, atrás apenas do Buda de Leshan, na China, reconhecido como patrimônio histórico pela Unesco. Sentado sobre uma flor de lótus, o monumento ocupa a Praça Tori e está acompanhado por outras 15 esculturas meditativas, de 2,5 metros cada, que tornam o cenário ainda mais contemplativo para visitantes e peregrinos.

A intervenção da Kärcher deve durar mais uma semana, desde que as condições climáticas permitam. A limpeza será realizada com equipamentos de alta tecnologia, incluindo as lavadoras de alta pressão HD 6/11 Classic e HD 7/16 Maxi Lança Telescópica de 7 e 10 metros, além das Lanças Telescópicas de e 10 metros. Por conta da altura e da complexidade da estrutura, o serviço será executado por meio de sistema de rapel, conduzido por profissionais treinados e certificados para trabalhos em altura.

"Para nós, é uma honra participar da conservação de um monumento que já se tornou tão importante para o turismo e para a cultura do Espírito Santo. A limpeza de estruturas dessa magnitude exige tecnologia, precisão e responsabilidade, pilares que fazem parte do DNA da Kärcher. Estamos comprometidos em garantir que o Buda de Ibiraçu permaneça preservado para receber visitantes do Brasil e do mundo", afirma Lígia Pugliesi, Gerente de Marketing da empresa no Brasil.

Com sua imponência e simbolismo, o Buda de Ibiraçu segue atraindo turistas, estudiosos e curiosos, fortalecendo o roteiro espiritual e cultural do Estado e criando uma das paisagens mais impressionantes do país.

