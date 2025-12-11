Pelo mercado
Kärcher dá início à limpeza da gigantesca estátua de Buda em Ibiraçu, novo ícone turístico do Espírito Santo

Intervenção começou no último dia 08 e utiliza tecnologia de ponta para preservar um dos maiores monumentos budistas do mundo

Vitória
Publicado em 11/12/2025 às 12h42
Kärcher dá início à limpeza da gigantesca estátua de Buda em Ibiraçu
Crédito: divulgação

A estátua do Buda, a maior da América Latina, está passando por uma limpeza. O processo, iniciado no último dia 8/12, está sendo realizado pela empresa Kärcher, fundada em 1935 na Alemanha e umas das líderes em soluções de limpeza no mundo.

Com 35 metros de altura e 350 toneladas de ferro, aço e concreto e situado na entrada do Mosteiro Zen Budista em Ibiraçu, às margens da BR-101, o monumento já se consolidou como um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo, mesmo antes de sua inauguração oficial.

A estátua é hoje a segunda maior representação de Buda do mundo, atrás apenas do Buda de Leshan, na China, reconhecido como patrimônio histórico pela Unesco. Sentado sobre uma flor de lótus, o monumento ocupa a Praça Tori e está acompanhado por outras 15 esculturas meditativas, de 2,5 metros cada, que tornam o cenário ainda mais contemplativo para visitantes e peregrinos.

A intervenção da Kärcher deve durar mais uma semana, desde que as condições climáticas permitam. A limpeza será realizada com equipamentos de alta tecnologia, incluindo as lavadoras de alta pressão HD 6/11 Classic e HD 7/16 Maxi Lança Telescópica de 7 e 10 metros, além das Lanças Telescópicas de e 10 metros. Por conta da altura e da complexidade da estrutura, o serviço será executado por meio de sistema de rapel, conduzido por profissionais treinados e certificados para trabalhos em altura.

"Para nós, é uma honra participar da conservação de um monumento que já se tornou tão importante para o turismo e para a cultura do Espírito Santo. A limpeza de estruturas dessa magnitude exige tecnologia, precisão e responsabilidade, pilares que fazem parte do DNA da Kärcher. Estamos comprometidos em garantir que o Buda de Ibiraçu permaneça preservado para receber visitantes do Brasil e do mundo", afirma Lígia Pugliesi, Gerente de Marketing da empresa no Brasil.

Com sua imponência e simbolismo, o Buda de Ibiraçu segue atraindo turistas, estudiosos e curiosos, fortalecendo o roteiro espiritual e cultural do Estado e criando uma das paisagens mais impressionantes do país.

Fiat usa final do Brasileirão na TV Globo para celebrar seu pentacampeonato de vendas
Crédito: Divulgação

Fiat usa final do Brasileirão na TV Globo para celebrar seu pentacampeonato de vendas

A Fiat uniu as duas paixões dos brasileiros – carro e futebol – para celebrar o pentacampeonato em vendas, título que celebra a liderança da marca no mercado automotivo brasileiro nos últimos cinco anos. Durante a final do Brasileirão na TV Globo, no último domingo (7), a marca apresentou uma ação, desenvolvida em parceria com a Leo, para reforçar a consistência da marca no país. 

Após o anúncio do campeão de 2025, o narrador destacou que, além do vencedor em campo, existe um campeão invicto nos últimos cinco anos: a Fiat. Em seguida, a transmissão exibiu uma animação gráfica revelando a sequência de liderança da montadora e convidando o público, via QR Code, a conhecer os modelos responsáveis por esse desempenho.

A iniciativa nasceu da leitura de que a rodada final do Brasileirão é um momento de forte emoção coletiva, e oportunidade ideal para reforçar marcos culturais e de performance de marca.

“O Brasil vive o futebol de um jeito único e decidimos aproveitar essa energia para celebrar uma conquista muito significativa: cinco anos seguidos na liderança de vendas. Esse resultado reflete a força da marca Fiat, a competitividade do nosso portfólio e, principalmente, a relação de confiança com o consumidor brasileiro. Transformar esse marco em comunicação ao vivo foi uma maneira poderosa de dividir essa vitória com o público”, comenta Alessandra Souza, vice-presidente de Marketing & Comunicação de Marca da Stellantis na América do Sul.

Parceira da Fiat há mais de três décadas, a Leo contribui para consolidar essa trajetória de marca com ideias que combinam comportamento, cultura e resultado. Para Sabrina Spinelli, diretora-executiva de Negócios da Leo para Fiat, uma relação tão longa permite entender profundamente o consumidor e seus rituais. 

"Vimos na final do Brasileirão um momento culturalmente legítimo para trazer um dado de mercado à conversa de um jeito simples, direto e emocionante. Conectar a liderança da Fiat a um território tão simbólico quanto o futebol reforça um lugar estratégico para a marca e traduz nosso compromisso em transformar insights em impacto real para a marca”, declara.

Ao encerrar 2025 com uma ativação que combina timing, leitura de comportamento e linguagem popular, a Fiat reafirma sua consistência de mercado e sua capacidade de dialogar com o país de forma contemporânea e próxima.

Lojinha da Marina acontece pelo décimo ano consecutivo
Crédito: divulgação

Economia circular e consumo consciente: Lojinha da Marina acontece pelo décimo ano consecutivo e atende 1.200 crianças em vulnerabilidade

A partir desta quinta (12), a “Lojinha da Marina”, iniciativa do projeto "O Bem que Contagia", retorna ao Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, onde fica até o dia 14. O projeto acontece em parceria com o Instituto Estrelar, beneficia mais de 1,2 mil crianças e conta com o engajamento direto de mais de 210 voluntários e a colaboração de empresas e pessoas físicas em todas as fases: arrecadação, triagem, reforma dos itens e atendimento durante o evento.

A ação promove inclusão social ao reunir crianças de distintas realidades em uma experiência que envolve empreendedorismo, educação financeira e convivência — ampliando repertórios culturais e aproximando famílias de maior e menor poder aquisitivo. 

A dinâmica do evento acontece a partir de um amplo processo de arrecadação: caixas coletoras distribuídas em dezenas de escolas e comércios da Grande Vitória recebem brinquedos, roupas, sapatos e livros em ótimo estado. 

Os itens passam por triagem e reparos, realizados com o apoio de mais de 210 voluntários. As crianças atendidas por projetos sociais são cadastradas, recebem transporte até o shopping, participam de oficina de reciclagem e utilizam a moeda social “Amor Real” para “comprar” na lojinha — uma experiência inédita para muitas delas. 

A abertura oficial será marcada por um desfile especial no dia 12, às 19h, com as estilistas Pandora da Luz, Edy Lopes e Jupiara, do Circuito Cultural, que apresentarão peças transformadas por alunos do projeto. 

A Lojinha da Marina é idealizada por Marina Cunico, 19 anos, ativista desde os 5 e reconhecida internacionalmente: ela integra o Generation Earthshot Leadership Programme, do Príncipe William, como uma das 75 jovens lideranças mundiais em clima.

Empresas e pessoas interessadas em apoiar podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo Instagram @marinacunico.

