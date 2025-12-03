Anuário ES 2025 evidencia novos investimentos e potencialidades da economia capixaba

Com investimentos significativos previstos para os próximos anos, o Espírito Santo pode estar prestes a se posicionar como uma referência em logística e desenvolvimento no Brasil. Neste cenário, o 21º Anuário Espírito Santo 2025, de A Gazeta, foi lançado nesta terça-feira (2), trazendo dados e análises sobre a expansão econômica do Estado e os impactos disso em diversos setores da sociedade.
Com o tema “O Futuro tem destino. E o caminho é o Espírito Santo”, a publicação traz reportagens com temas como os terminais logísticos que estão chegando ao Estado, uso de energia renovável, desenvolvimento sustentável, entre outros. Além disso, a revista também fornece um panorama completo das potencialidades de cada setor e região do Espírito Santo.
A cerimônia de lançamento do Anuário, realizada no Palácio Anchieta, recebeu empresários, políticos, gestores e outros representantes do mercado capixaba. Segundo o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que foi homenageado durante o evento, o Estado conquistou uma posição de destaque nos últimos anos, sendo respeitado como referência em infraestrutura em todo o país.
Renato Casagrande
Governador do Espírito Santo
"Este ano, nós vamos chegar a R$ 4 bilhões e meio de investimento em infraestrutura, o que mostra o compromisso do Estado em fazer investimentos para torná-lo cada vez mais eficiente, competitivo e gerar mais oportunidades. E a publicação do Anuário mostra esse caminho de um Estado que achou seu rumo e está em um ritmo acelerado."
Mais do que um registro, o Anuário também serve como uma espécie de bússola que, com análises e dados relevantes, orienta diferentes públicos sobre o cenário da economia capixaba.
Café Lindenberg
Presidente da Rede Gazeta
"Para investidores e empresários, ele aponta oportunidades e evidencia as potencialidades das nossas regiões. Para o poder público, oferece dados e reflexões que ajudam na formulação de políticas e na definição de prioridades. Para pesquisadores, estudantes e estudiosos, tornou-se fonte de compreensão da dinâmica socioeconômica do Espírito Santo. E para toda a sociedade, traduz de forma clara como temas como sustentabilidade, inovação, inteligência artificial moldam o futuro desse nosso Estado."
O diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), que coleta e fornece dados utilizados no Anuário, Pablo Lira, ressaltou o papel da publicação na divulgação do potencial do Estado e atração de novos investimentos.
Pablo Lira
Diretor-presidente do IJSN
"O Anuário traz informações qualificadas sobre temáticas centrais para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. E a temática da logística, abordada na edição deste ano, é crucial para o Estado avançar nos seus ciclos de desenvolvimento. Pensando nisso, nós fornecemos informações qualificadas e inteligência voltada para os negócios, para atrair investimentos e contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento de políticas públicas no nosso Estado."
Outro parceiro do Anuário em 2025 é a Connect Fecomércio, plataforma de dados econômicos e de mercado. Segundo o presidente do Sistema Fecomércio-ES, Idalberto Moro, a publicação é especialmente relevante para o segmento do comércio.
Idalberto Moro
Presidente do Sistema Fecomércio-ES
"Todos os investimentos que vêm sendo feitos, seja na área portuária, seja em estradas, seja em qualquer um dos outros modais, favorecem muito o segmento do comércio de modo geral. Isso inclui, principalmente, o segmento de distribuição, que hoje é o principal arrecadador de ICMS do Estado. Sem dúvida, vivemos um momento muito especial no Espírito Santo."
Para a concretização do cenário futuro favorável, no entanto, é necessária a colaboração entre a sociedade civil, o empresariado e as instituições públicas. Por isso, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos, ressalta que o órgão é parte integrante do desenvolvimento do Estado.
Marcelo Santos
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
"Um papel importantíssimo do poder legislativo é manter um equilíbrio institucional, não só com o executivo, mas com os demais poderes e instituições, garantindo assim o equilíbrio político e administrativo. Hoje, nós somos um Estado que consegue fazer entregas e dialogar, mesmo não concordando sempre, porque há um equilíbrio da classe política, que é o nosso grande diferencial."
Oportunidades chegam a navio
Um dos setores que mais vai receber investimentos de 2024 a 2029 no Espírito Santo é o logístico, principalmente a construção de portos e parques logísticos. Segundo o diretor comercial da Gralsin Logística Integrada, Paulo Vitor, que foi um dos palestrantes do evento de lançamento, o Estado vem crescendo ao longo dos anos e pode se tornar uma referência neste setor.
Ele pontuou que, com a superlotação do Porto de Santos e os grandes investimentos em infraestrutura que chegam ao Estado, os portos capixabas podem crescer mais ainda e se tornarem referências nacionais.
Paulo Vitor
Diretor comercial da Gralsin Logística Integrada
"Infraestrutura não é só obra, também é inteligência e conexão. O Espírito Santo já tem uma série de benefícios fiscais, que são atrativos para muitas empresas. Agora, é preciso fomentar esse ambiente de negócios ainda mais, conectando o Estado a parceiros do comércio interior e investindo em rotas marítimas, para gerar mais oportunidades."
Entre os avanços recentes que mostram o crescimento do setor no Estado, está a volta das operações ferroviárias no Porto de Vitória, na capital capixaba, prevista para 2026. Segundo a gerente de Gente e Comunicação da Vports, Larissa de Aquino Fleischmann, o investimento ajuda a reforçar as três frentes de atuação do Porto: a multimodalidade, o multipropósito e a localização estratégica.
Larissa de Aquino Fleischmann
Gerente de Gente e Comunicação da Vports
"A união dessas três frentes vai potencializar o desenvolvimento do Espírito Santo como um grande hub logístico no país. E com o nosso Estado se posicionando dessa forma, todo mundo ganha."
No interior do Estado, uma das cidades onde a atividade portuária tem ganhado tração no Estado é Aracruz, que conta com um parque logístico composto por três portos, três aeródromos e a primeira Zona de Processamento de Exportações (ZPE) privada do país. Além disso, ele também inclui ferrovias, rodovias e incentivos fiscais.
Para o prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho, com esses e outros investimentos, o município tem a oportunidade de se tornar um exemplo de desenvolvimento sustentável.
Dr. Coutinho
Prefeito de Aracruz
"O crescimento tem ocorrido de forma muito rápida no município, então, precisamos pensar no que podemos fazer para garantir que a mobilidade urbana, a segurança e as habitações acompanhem esse movimento."
No Sul do Estado, Presidente Kennedy também vai receber um empreendimento importante: o Porto Central. Com investimento estimado em R$ 2,6 bilhões, a estrutura será capaz de receber navios de grande porte sem necessidade de dragagem constante e com múltiplos terminais, atraindo negócios e criando oportunidades.
Dorlei Fontão
Prefeito de Presidente Kennedy
"O Porto Central traz bastante emprego para o povo do nosso município e desenvolvimento para a região. Nossa expectativa é boa e, já a partir do início do ano que vem, esperamos mais investimentos e oportunidades que virão para alavancar o município."
Ambiente de negócios
Os R$ 137,6 bilhões em investimentos anunciados para o Espírito Santo de 2024 a 2029 incluem oportunidades em diversos setores da economia capixaba. Com isso, a avaliação de representantes do mercado é que o ambiente de negócios, como um todo, é beneficiado com a chegada de novas empresas e empreendimentos.
Para a coordenadora de Comunicação da Suzano, Érica Cunha, a chegada de investimentos logísticos, por exemplo, são atrativos para as empresas que chegam ao Estado e incentivam as que já estão aqui a expandirem.
Érica Cunha
Coordenadora de Comunicação da Suzano
"Nós acreditamos tanto no Espírito Santo que, recentemente, nós fizemos dois investimentos significativos na planta de Aracruz, que é uma planta muito tradicional. A gente sente que está crescendo junto com o Estado, que tem evoluído muito nos últimos anos e continua sendo um lugar muito promissor para desenvolvermos novos negócios."
O CEO da Le Card, Erly Vieira, também reforçou a importância dos dados presentes no Anuário como uma representação da força do empresariado capixaba.
Erly Vieira
CEO da Le Card
"O recorde de investimentos anunciados para o Espírito Santo até 2029 impacta positivamente as operações da Le Card, mas também é um crescimento que beneficia pessoas. Ele cria novos empregos e permite capacitar novos profissionais, com novas competências."
Segundo o diretor de Operações da Samarco, Sérgio Mileipe, o Estado vive um ciclo único de investimentos estruturantes de grande porte.
Sérgio Mileipe
Diretor de Operações da Samarco
"A retomada gradual de nossas operações fortalece esse movimento, ao ampliar oportunidades. À medida que avançamos, de forma segura e sustentável, rumo aos 100% de nossa capacidade produtiva instalada, e com a perspectiva de gerar cerca de 4.000 novos empregos diretos e contratados ao longo dos próximos anos, reafirmamos nosso compromisso de inovar, desenvolver e criar valor para o território."
Empresas que chegaram recentemente ao Estado também enxergam as oportunidades criadas pelo cenário atual. Este é o caso da E.CO Empreendimentos, por exemplo, que adquiriu a Imobiliária Universal. Para o presidente do grupo, Eduardo Codeço, as informações contidas no Anuário 2025 reforçam a visão estratégica, a capacidade produtiva e a contribuição das empresas que constroem o futuro do Estado.
Eduardo Codeço
Presidente do grupo E.CO Empreendimentos
"Estar presente nesse espaço é a oportunidade de compartilhar nossas entregas, nossa trajetória de 20 anos e, sobretudo, reafirmar nosso compromisso de transformar territórios em oportunidades. A recente aquisição da Universal fortalece ainda mais essa jornada, ampliando nossa atuação com responsabilidade, inovação e visão de longo prazo."
Para impulsionar os negócios no Estado, no entanto, também é preciso investir em educação, destacou o presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), Moacir Lellis.
Moacir Lellis
Presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES)
"Assim como o Estado evoluiu em infraestrutura e logística, tornando-se um importante player no cenário global, é essencial reconhecer que nenhum avanço se sustenta sem educação. É a formação de qualidade que prepara os profissionais que operam sistemas, inovam processos e mantêm a competitividade do nosso Estado. Que o desenvolvimento destacado no Anuário inspire também um compromisso permanente com a educação, pois é dela que nasce a capacidade de transformar oportunidades em futuro."
Turismo fortalecido
Com os grandes investimentos que chegam ao Espírito Santo, outro setor que tem enxergado oportunidades é o turismo. Segundo a gerente de Relações Institucionais do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), Alline Zanoni, o fomento a este segmento aquece a economia, gerando empregos e negócios, e ajuda o Estado a se desenvolver cada vez mais.
Alline Zanoni
Gerente de Relações Institucionais do Sebrae-ES
"Quando a gente aumenta o fluxo de turistas, a gente precisa estar preparado. Por isso, o Sebrae tem incentivado os pequenos negócios locais a buscarem capacitação e ampliação, de olho no setor do turismo. E esse conjunto de ações gera emprego, renda e desenvolvimento para os municípios."
Um dos municípios capixabas que tem uma economia fortemente impactada pelo turismo é Santa Teresa, que tem investido em infraestrutura para receber o fluxo crescente de visitantes na região. Entre os investimentos, está a construção de um novo contorno.
Kleber Medici da Costa
Prefeito de Santa Teresa
"Isso vai ampliar ainda mais a possibilidade da chegada de turistas e, claro, o desenvolvimento do município, garantindo ainda uma melhor mobilidade para o próprio 'teresense'. Além disso, o contorno também vai viabilizar a expansão do município para outras áreas."
