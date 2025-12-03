Anuário ES 2025 evidencia novos investimentos e potencialidades da economia capixaba

O lançamento do Anuário ES 2025 aconteceu no Palácio Anchieta, em Vitória. Crédito: Arthur Louzada

Com investimentos significativos previstos para os próximos anos, o Espírito Santo pode estar prestes a se posicionar como uma referência em logística e desenvolvimento no Brasil. Neste cenário, o 21º Anuário Espírito Santo 2025, de A Gazeta, foi lançado nesta terça-feira (2), trazendo dados e análises sobre a expansão econômica do Estado e os impactos disso em diversos setores da sociedade.



Com o tema “O Futuro tem destino. E o caminho é o Espírito Santo”, a publicação traz reportagens com temas como os terminais logísticos que estão chegando ao Estado, uso de energia renovável, desenvolvimento sustentável, entre outros. Além disso, a revista também fornece um panorama completo das potencialidades de cada setor e região do Espírito Santo.

A cerimônia de lançamento do Anuário, realizada no Palácio Anchieta, recebeu empresários, políticos, gestores e outros representantes do mercado capixaba. Segundo o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que foi homenageado durante o evento, o Estado conquistou uma posição de destaque nos últimos anos, sendo respeitado como referência em infraestrutura em todo o país.

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Renato Casagrande Governador do Espírito Santo "Este ano, nós vamos chegar a R$ 4 bilhões e meio de investimento em infraestrutura, o que mostra o compromisso do Estado em fazer investimentos para torná-lo cada vez mais eficiente, competitivo e gerar mais oportunidades. E a publicação do Anuário mostra esse caminho de um Estado que achou seu rumo e está em um ritmo acelerado."

Mais do que um registro, o Anuário também serve como uma espécie de bússola que, com análises e dados relevantes, orienta diferentes públicos sobre o cenário da economia capixaba.

Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Café Lindenberg Presidente da Rede Gazeta "Para investidores e empresários, ele aponta oportunidades e evidencia as potencialidades das nossas regiões. Para o poder público, oferece dados e reflexões que ajudam na formulação de políticas e na definição de prioridades. Para pesquisadores, estudantes e estudiosos, tornou-se fonte de compreensão da dinâmica socioeconômica do Espírito Santo. E para toda a sociedade, traduz de forma clara como temas como sustentabilidade, inovação, inteligência artificial moldam o futuro desse nosso Estado."

O diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), que coleta e fornece dados utilizados no Anuário, Pablo Lira, ressaltou o papel da publicação na divulgação do potencial do Estado e atração de novos investimentos.

Pablo Lira, diretor-presidente do IJSN. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Pablo Lira Diretor-presidente do IJSN "O Anuário traz informações qualificadas sobre temáticas centrais para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. E a temática da logística, abordada na edição deste ano, é crucial para o Estado avançar nos seus ciclos de desenvolvimento. Pensando nisso, nós fornecemos informações qualificadas e inteligência voltada para os negócios, para atrair investimentos e contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento de políticas públicas no nosso Estado."

Outro parceiro do Anuário em 2025 é a Connect Fecomércio, plataforma de dados econômicos e de mercado. Segundo o presidente do Sistema Fecomércio-ES, Idalberto Moro, a publicação é especialmente relevante para o segmento do comércio.

Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Idalberto Moro Presidente do Sistema Fecomércio-ES "Todos os investimentos que vêm sendo feitos, seja na área portuária, seja em estradas, seja em qualquer um dos outros modais, favorecem muito o segmento do comércio de modo geral. Isso inclui, principalmente, o segmento de distribuição, que hoje é o principal arrecadador de ICMS do Estado. Sem dúvida, vivemos um momento muito especial no Espírito Santo."

Para a concretização do cenário futuro favorável, no entanto, é necessária a colaboração entre a sociedade civil, o empresariado e as instituições públicas. Por isso, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos, ressalta que o órgão é parte integrante do desenvolvimento do Estado.

Marcelo Santos, presidente da Ales. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Marcelo Santos Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo "Um papel importantíssimo do poder legislativo é manter um equilíbrio institucional, não só com o executivo, mas com os demais poderes e instituições, garantindo assim o equilíbrio político e administrativo. Hoje, nós somos um Estado que consegue fazer entregas e dialogar, mesmo não concordando sempre, porque há um equilíbrio da classe política, que é o nosso grande diferencial."

Oportunidades chegam a navio

Um dos setores que mais vai receber investimentos de 2024 a 2029 no Espírito Santo é o logístico, principalmente a construção de portos e parques logísticos. Segundo o diretor comercial da Gralsin Logística Integrada, Paulo Vitor, que foi um dos palestrantes do evento de lançamento, o Estado vem crescendo ao longo dos anos e pode se tornar uma referência neste setor.

Ele pontuou que, com a superlotação do Porto de Santos e os grandes investimentos em infraestrutura que chegam ao Estado, os portos capixabas podem crescer mais ainda e se tornarem referências nacionais.

Paulo Vitor, diretor comercial da Gralsin Logística Integrada. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Paulo Vitor Diretor comercial da Gralsin Logística Integrada "Infraestrutura não é só obra, também é inteligência e conexão. O Espírito Santo já tem uma série de benefícios fiscais, que são atrativos para muitas empresas. Agora, é preciso fomentar esse ambiente de negócios ainda mais, conectando o Estado a parceiros do comércio interior e investindo em rotas marítimas, para gerar mais oportunidades."

Entre os avanços recentes que mostram o crescimento do setor no Estado, está a volta das operações ferroviárias no Porto de Vitória, na capital capixaba, prevista para 2026. Segundo a gerente de Gente e Comunicação da Vports, Larissa de Aquino Fleischmann, o investimento ajuda a reforçar as três frentes de atuação do Porto: a multimodalidade, o multipropósito e a localização estratégica.

Larissa Fleischmann, gerente de Gente e Comunicação da Vports. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Larissa de Aquino Fleischmann Gerente de Gente e Comunicação da Vports "A união dessas três frentes vai potencializar o desenvolvimento do Espírito Santo como um grande hub logístico no país. E com o nosso Estado se posicionando dessa forma, todo mundo ganha."

No interior do Estado, uma das cidades onde a atividade portuária tem ganhado tração no Estado é Aracruz, que conta com um parque logístico composto por três portos, três aeródromos e a primeira Zona de Processamento de Exportações (ZPE) privada do país. Além disso, ele também inclui ferrovias, rodovias e incentivos fiscais.

Para o prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho, com esses e outros investimentos, o município tem a oportunidade de se tornar um exemplo de desenvolvimento sustentável.

Dr. Coutinho, prefeito de Aracruz. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Dr. Coutinho Prefeito de Aracruz "O crescimento tem ocorrido de forma muito rápida no município, então, precisamos pensar no que podemos fazer para garantir que a mobilidade urbana, a segurança e as habitações acompanhem esse movimento."

No Sul do Estado, Presidente Kennedy também vai receber um empreendimento importante: o Porto Central. Com investimento estimado em R$ 2,6 bilhões, a estrutura será capaz de receber navios de grande porte sem necessidade de dragagem constante e com múltiplos terminais, atraindo negócios e criando oportunidades.

Dorlei Fontão, prefeito de Presidente Kennedy. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Dorlei Fontão Prefeito de Presidente Kennedy "O Porto Central traz bastante emprego para o povo do nosso município e desenvolvimento para a região. Nossa expectativa é boa e, já a partir do início do ano que vem, esperamos mais investimentos e oportunidades que virão para alavancar o município."

Ambiente de negócios

Os R$ 137,6 bilhões em investimentos anunciados para o Espírito Santo de 2024 a 2029 incluem oportunidades em diversos setores da economia capixaba. Com isso, a avaliação de representantes do mercado é que o ambiente de negócios, como um todo, é beneficiado com a chegada de novas empresas e empreendimentos.

Para a coordenadora de Comunicação da Suzano, Érica Cunha, a chegada de investimentos logísticos, por exemplo, são atrativos para as empresas que chegam ao Estado e incentivam as que já estão aqui a expandirem.

Érica Cunha, coordenadora de Comunicação da Suzano. Crédito: Arthur Louzada

Érica Cunha Coordenadora de Comunicação da Suzano "Nós acreditamos tanto no Espírito Santo que, recentemente, nós fizemos dois investimentos significativos na planta de Aracruz, que é uma planta muito tradicional. A gente sente que está crescendo junto com o Estado, que tem evoluído muito nos últimos anos e continua sendo um lugar muito promissor para desenvolvermos novos negócios."

O CEO da Le Card, Erly Vieira, também reforçou a importância dos dados presentes no Anuário como uma representação da força do empresariado capixaba.

Erly Vieira, CEO da Le Card. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Erly Vieira CEO da Le Card "O recorde de investimentos anunciados para o Espírito Santo até 2029 impacta positivamente as operações da Le Card, mas também é um crescimento que beneficia pessoas. Ele cria novos empregos e permite capacitar novos profissionais, com novas competências."

Segundo o diretor de Operações da Samarco, Sérgio Mileipe, o Estado vive um ciclo único de investimentos estruturantes de grande porte.

Sérgio Mileipe, diretor de Operações da Samarco. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Sérgio Mileipe Diretor de Operações da Samarco "A retomada gradual de nossas operações fortalece esse movimento, ao ampliar oportunidades. À medida que avançamos, de forma segura e sustentável, rumo aos 100% de nossa capacidade produtiva instalada, e com a perspectiva de gerar cerca de 4.000 novos empregos diretos e contratados ao longo dos próximos anos, reafirmamos nosso compromisso de inovar, desenvolver e criar valor para o território."

Empresas que chegaram recentemente ao Estado também enxergam as oportunidades criadas pelo cenário atual. Este é o caso da E.CO Empreendimentos, por exemplo, que adquiriu a Imobiliária Universal. Para o presidente do grupo, Eduardo Codeço, as informações contidas no Anuário 2025 reforçam a visão estratégica, a capacidade produtiva e a contribuição das empresas que constroem o futuro do Estado.

Eduardo Codeço, presidente do grupo E.CO Empreendimentos. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Eduardo Codeço Presidente do grupo E.CO Empreendimentos "Estar presente nesse espaço é a oportunidade de compartilhar nossas entregas, nossa trajetória de 20 anos e, sobretudo, reafirmar nosso compromisso de transformar territórios em oportunidades. A recente aquisição da Universal fortalece ainda mais essa jornada, ampliando nossa atuação com responsabilidade, inovação e visão de longo prazo."

Para impulsionar os negócios no Estado, no entanto, também é preciso investir em educação, destacou o presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), Moacir Lellis.

Moacir Lellis, presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES). Crédito: Divulgação

Moacir Lellis Presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES) "Assim como o Estado evoluiu em infraestrutura e logística, tornando-se um importante player no cenário global, é essencial reconhecer que nenhum avanço se sustenta sem educação. É a formação de qualidade que prepara os profissionais que operam sistemas, inovam processos e mantêm a competitividade do nosso Estado. Que o desenvolvimento destacado no Anuário inspire também um compromisso permanente com a educação, pois é dela que nasce a capacidade de transformar oportunidades em futuro."

Turismo fortalecido

Com os grandes investimentos que chegam ao Espírito Santo, outro setor que tem enxergado oportunidades é o turismo. Segundo a gerente de Relações Institucionais do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), Alline Zanoni, o fomento a este segmento aquece a economia, gerando empregos e negócios, e ajuda o Estado a se desenvolver cada vez mais.

Alline Zanoni, gerente de Relações Institucionais do Sebrae-ES. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Alline Zanoni Gerente de Relações Institucionais do Sebrae-ES "Quando a gente aumenta o fluxo de turistas, a gente precisa estar preparado. Por isso, o Sebrae tem incentivado os pequenos negócios locais a buscarem capacitação e ampliação, de olho no setor do turismo. E esse conjunto de ações gera emprego, renda e desenvolvimento para os municípios."

Um dos municípios capixabas que tem uma economia fortemente impactada pelo turismo é Santa Teresa, que tem investido em infraestrutura para receber o fluxo crescente de visitantes na região. Entre os investimentos, está a construção de um novo contorno.

Kleber Medici da Costa (à esq.), prefeito de Santa Teresa. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Kleber Medici da Costa Prefeito de Santa Teresa "Isso vai ampliar ainda mais a possibilidade da chegada de turistas e, claro, o desenvolvimento do município, garantindo ainda uma melhor mobilidade para o próprio 'teresense'. Além disso, o contorno também vai viabilizar a expansão do município para outras áreas."

