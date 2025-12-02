Raio-x capixaba

Anuário ES 2025 reforça o Espírito Santo como rota estratégica para o futuro

Cerimônia de lançamento da publicação, que traz um panorama com os principais insights, dados e rumos do ES, aconteceu na manhã desta terça (02), no Palácio Anchieta, em Vitória. A versão digital do Guia está disponível ao público

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 15:42

Lançamento do Anuário 2025 Crédito: Fernando Madeira

O Espírito Santo acordou, nesta terça-feira (02), com o olhar voltado para o horizonte. O Salão São Tiago, coração do Palácio Anchieta, foi palco de lançamento do Anuário 2025, publicação de A Gazeta que há mais de duas décadas atua como uma bússola para quem deseja compreender os movimentos, desafios e potencialidades do Estado. Mais dinâmico e completo, esta edição traz como novidade uma ferramenta digital no site de A Gazeta. A estrutura combina gráficos interativos que abrangem os números dos 78 municípios do ES em diferentes setores da economia.

Com o tema “O futuro tem destino. E o Espírito Santo é o caminho”, a nova edição reforça o papel estratégico do território capixaba como referência nacional em infraestrutura, logística, inovação e energia. Por lá, a cerimônia reuniu autoridades, empresários e representantes do mercado estadual em um encontro que reafirma a capacidade do Estado de se posicionar como protagonista no cenário nacional.

Durante o evento, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, destacou o alinhamento entre o crescimento sustentável do Estado e os temas abordados na publicação, que chega para orientar decisões em um momento de profundas transformações econômicas.

Temos um Estado cada vez mais eficiente, mais competitivo focado em gerar mais oportunidade para ser um Estado mais justo. A publicação do Anuário mostra esse caminho. O caminho de um Estado que achou o seu rumo, que está num ritmo acelerado. Então, nesse dia de hoje a gente acolhe aqui vocês com a Rede Gazeta lançado o Anuário 2025. A gente fica feliz, por poder estar conquistando tantos resultados Renato Casagrande Governador do Espírito Santo

O presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, lembrou do papel histórico da publicação em refletir o compromisso do grupo de contribuir para o desenvolvimento do ES por meio da conexão entre os dados, tendências e oportunidades que ajudam a impulsionar o desenvolvimento capixaba.

Quando A Gazeta lançou o primeiro Anuário, lá atrás, o objetivo era claro: reunir informações confiáveis, análises consistentes e uma visão estratégica sobre a economia capixaba. Hoje, mais de duas décadas depois, o anuário segue cumprindo esse papel. E talvez seja ainda mais necessário num cenário de tantas transformações Café Lindenberg Presidente da Rede Gazeta

Logística do ES em pauta

Além do tradicional almoço, a programação do evento inclui, ainda, um painel com o diretor presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, e o diretor e cofundador da Gralsin Logística Integrada, Paulo Vitor.

A conversa foi guiada pelo tema: “Logística e infraestrutura: oportunidades e desafios”, de olho em ampliar o debate sobre os caminhos que moldam o futuro do Estado no quesito infraestrutura e logística. A mediação do bate-papo ficou por conta do colunista de Economia e Negócios de A Gazeta, Abdo Filho.

A versão digital e completa do Anuário 2025 já está disponível para download clicando aqui. Além disso, a página do Anuário em A Gazeta conta com conteúdos e mais detalhes sobre a publicação.

