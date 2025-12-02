Anuário ES 2025 reforça o Espírito Santo como rota estratégica para o futuro

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 15:42
O Espírito Santo acordou, nesta terça-feira (02), com o olhar voltado para o horizonte. O Salão São Tiago, coração do Palácio Anchieta, foi palco de lançamento do Anuário 2025, publicação de A Gazeta que há mais de duas décadas atua como uma bússola para quem deseja compreender os movimentos, desafios e potencialidades do Estado. Mais dinâmico e completo, esta edição traz como novidade uma ferramenta digital no site de A Gazeta. A estrutura combina gráficos interativos que abrangem os números dos 78 municípios do ES em diferentes setores da economia.
Com o tema “O futuro tem destino. E o Espírito Santo é o caminho”, a nova edição reforça o papel estratégico do território capixaba como referência nacional em infraestrutura, logística, inovação e energia. Por lá, a cerimônia reuniu autoridades, empresários e representantes do mercado estadual em um encontro que reafirma a capacidade do Estado de se posicionar como protagonista no cenário nacional.
Durante o evento, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, destacou o alinhamento entre o crescimento sustentável do Estado e os temas abordados na publicação, que chega para orientar decisões em um momento de profundas transformações econômicas.
Renato CasagrandeGovernador do Espírito Santo
O presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, lembrou do papel histórico da publicação em refletir o compromisso do grupo de contribuir para o desenvolvimento do ES por meio da conexão entre os dados, tendências e oportunidades que ajudam a impulsionar o desenvolvimento capixaba.
Café LindenbergPresidente da Rede Gazeta
Além do tradicional almoço, a programação do evento inclui, ainda, um painel com o diretor presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, e o diretor e cofundador da Gralsin Logística Integrada, Paulo Vitor.
A conversa foi guiada pelo tema: “Logística e infraestrutura: oportunidades e desafios”, de olho em ampliar o debate sobre os caminhos que moldam o futuro do Estado no quesito infraestrutura e logística. A mediação do bate-papo ficou por conta do colunista de Economia e Negócios de A Gazeta, Abdo Filho.
A versão digital e completa do Anuário 2025 já está disponível para download clicando aqui. Além disso, a página do Anuário em A Gazeta conta com conteúdos e mais detalhes sobre a publicação.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o