“Eu Sou a História”: movimenta o mercado de entretenimento em Vila Velha

Grandes nomes, como Thiaguinho, Sorriso Maroto, Revelação e o grupo Pele Morena, fazem parte do novo projeto da Aquarius Produções, em parceria com a BOOA, que chega para ampliar o portfólio de eventos de grande porte no Espírito Santo

Vitória
Publicado em 04/12/2025 às 17h00
Assinatura do contrato do show “Eu Sou a História”
Assinatura do contrato do show “Eu Sou a História”. Crédito: divulgação

A Aquarius Produções, em parceria com a BOOA Produções, lançou oficialmente seu novo projeto, “Eu Sou a História”, que chega para ampliar o portfólio de eventos de grande porte no Espírito Santo. A primeira edição vai acontecer no Parque da Prainha, em Vila Velha, no próximo dia 2 de maio e marcará a estreia do formato inédito com dois palcos, o Palco História e o Palco Arlindo Cruz (360º), e sete horas de programação. 

O evento reforça o movimento de profissionalização e crescimento do setor de entretenimento no Estado, reunindo grandes nomes do samba e do pagode: Thiaguinho, Sorriso Maroto, Revelação e o grupo Pele Morena, todos com shows completos. A aposta em artistas nacionais e locais, num modelo híbrido, faz parte da estratégia das produtoras de ampliar o alcance e diversificar públicos.

A criação do “Eu Sou a História” também consolida um novo posicionamento da Aquarius, que completou 10 anos de mercado em 2025. A produtora é responsável por trazer ao Estado projetos como Sorriso As Antigas, Baile do Nêgo Véio, Tardezinha, Festival Me Leva, além de eventos próprios como Verão de Booa, Vozes e Drop It - portfólio que ajudou a empresa a se firmar como uma das principais operadoras do setor no Espírito Santo.

A proposta é que o novo projeto tenha edições temáticas, explorando diferentes vertentes musicais — do rock ao axé, passando por pop, trap e outros gêneros. A ideia, segundo os idealizadores Toninho Boechat e Márcio Rodrigues, é “conectar gerações e transformar memórias afetivas em experiências de palco”.

Os ingressos já começaram a ser vendidos pelo site Zig.tickets. Mais atualizações serão divulgadas nas redes sociais da Aquarius Produções e dos organizadores.

Elian Ramile, consultora de imagem
Elian Ramile, diretora criativa . Crédito: divulgação

Sensória lança curso para atender demanda por consultoria de viagem e organização pessoal

A Sensória Imagem e Comunicação realizou a primeira edição do curso “Mala de Viagem Otimizada”, uma imersão prática voltada para consumidores que buscam organizar melhor a bagagem e viajar de forma mais funcional. O encontro, conduzido pela diretora criativa Elian Ramile, aconteceu online no último dia 13/12, com turma limitada a 20 participantes, estratégia que reforça o caráter personalizado da experiência. 

O curso atende a um movimento crescente no mercado de lifestyle e consultoria de imagem: a busca por soluções práticas para rotinas de viagem cada vez mais dinâmicas. A programação trouxe técnicas de otimização de espaço, seleção inteligente de peças, composição de looks versáteis e estratégias para lidar com diferentes climas e limitações de bagagem. 

Também foram abordados temas como peças-chave, cartela de cores, escolha da terceira peça, uso de organizadores e formas de dobrar roupas com maior eficiência. A iniciativa aposta em unir funcionalidade, intenção e estética, área que vem ganhando espaço dentro do segmento de consultoria pessoal e serviços premium. 

A expectativa é que novas turmas sejam abertas em 2026, acompanhando o aumento da procura por soluções práticas e orientações profissionais na hora de montar a mala.

ES Gás e CCCV firmam parceria para levar gás natural à secagem do café capixaba
ES Gás e CCCV . Crédito: divulgação

ES Gás e CCCV firmam parceria para levar gás natural à secagem do café capixaba

A ES Gás e o Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) anunciaram uma parceria estratégica para desenvolver o uso de gás natural na secagem do café conilon. A proposta, apresentada durante a Feira Internacional do Café Conilon  (FICC), realizada em Jaguaré entre 27 e 29 de novembro, marca um avanço importante para a cadeia produtiva do Estado, que busca atender às novas exigências de sustentabilidade e padronização dos mercados nacional e internacional. 

O acordo prevê estudos conjuntos para mapear polos produtivos, estimar demanda, estruturar projetos-piloto e engajar produtores, cooperativas e indústrias. A iniciativa pretende substituir gradualmente o uso da lenha, oferecendo ao setor uma alternativa mais limpa, segura e eficiente, com maior controle térmico e qualidade final do grão.

Segundo a ES Gás, o gás natural pode elevar o padrão de competitividade do conilon capixaba ao modernizar a etapa de secagem, considerada decisiva para valor agregado e consistência da bebida. Para o CCCV, trata-se de um passo alinhado às exigências dos mercados mais sofisticados e uma oportunidade de fortalecer a presença do café capixaba no cenário global. 

A FICC recebeu entre 20 e 30 mil visitantes e reforçou o protagonismo do Espírito Santo na cafeicultura, reunindo expositores, produtores e especialistas em três dias de debates, workshops e negócios.

