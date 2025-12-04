“Eu Sou a História”: movimenta o mercado de entretenimento em Vila Velha

Assinatura do contrato do show “Eu Sou a História”. Crédito: divulgação

A Aquarius Produções, em parceria com a BOOA Produções, lançou oficialmente seu novo projeto, “Eu Sou a História”, que chega para ampliar o portfólio de eventos de grande porte no Espírito Santo. A primeira edição vai acontecer no Parque da Prainha, em Vila Velha, no próximo dia 2 de maio e marcará a estreia do formato inédito com dois palcos, o Palco História e o Palco Arlindo Cruz (360º), e sete horas de programação.



O evento reforça o movimento de profissionalização e crescimento do setor de entretenimento no Estado, reunindo grandes nomes do samba e do pagode: Thiaguinho, Sorriso Maroto, Revelação e o grupo Pele Morena, todos com shows completos. A aposta em artistas nacionais e locais, num modelo híbrido, faz parte da estratégia das produtoras de ampliar o alcance e diversificar públicos.

A criação do “Eu Sou a História” também consolida um novo posicionamento da Aquarius, que completou 10 anos de mercado em 2025. A produtora é responsável por trazer ao Estado projetos como Sorriso As Antigas, Baile do Nêgo Véio, Tardezinha, Festival Me Leva, além de eventos próprios como Verão de Booa, Vozes e Drop It - portfólio que ajudou a empresa a se firmar como uma das principais operadoras do setor no Espírito Santo.

A proposta é que o novo projeto tenha edições temáticas, explorando diferentes vertentes musicais — do rock ao axé, passando por pop, trap e outros gêneros. A ideia, segundo os idealizadores Toninho Boechat e Márcio Rodrigues, é “conectar gerações e transformar memórias afetivas em experiências de palco”.

Os ingressos já começaram a ser vendidos pelo site Zig.tickets. Mais atualizações serão divulgadas nas redes sociais da Aquarius Produções e dos organizadores.

