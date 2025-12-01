Pelo mercado
Pelo mercado
A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

McDonald’s inaugura maior unidade da Serra e amplia presença no mercado capixaba

A maior rede de restaurantes de fast-food do mundo fechou uma ação com o creator  Léo Fraga, do Estúdio Gazeta, para realizar a ação de abertura da nova unidade

Vitória
Publicado em 01/12/2025 às 17h43
Nova unidade do McDonald's na Serra
Nova unidade do McDonald's na Serra. Crédito: divulgação

Uma nova unidade do McDonald’s abriu na última nesta sexta-feira (28) a sua nova operação na Serra - a maior do município e a primeira da rede a funcionar 24 horas fora de um shopping na cidade. A abertura reforça a estratégia de expansão da marca no Espírito Santo e gera impacto direto na economia local, com 85 novos empregos.

Instalada em um ponto estratégico da Avenida Eldes Scherrer, em Colina de Laranjeiras, a unidade será a 13ª do McDonald’s no Estado e contará com Drive-Thru e área infantil Playplace, ampliando a oferta de serviços para atender o fluxo crescente da região mais populosa do ES. A localização também mira consumidores que utilizam a via como corredor para outros bairros.

Segundo Patrícia Correia, diretora do Grupo Correia, operador da marca no Espírito Santo, a chegada do novo restaurante acompanha o ritmo de crescimento do município e busca atender a demanda por conveniência.

Elaine Correia

diretora do Grupo Correia

“A unidade foi planejada para oferecer agilidade, modernidade e conforto para quem mora, trabalha ou circula pela região”

Branded Content

Pela primeira vez no Estado, a maior rede de restaurantes de fast-food do mundo, fechou uma ação com um influenciador no Estado. E foi justamente com um creator do Estúdio Gazeta, Léo Fraga, que cria conteúdos na área de gastronomia. O criador de conteúdo fez duas ações, uma pré e uma durante a inauguração da unidade da Serra.

Marco e Elaine Correia, franqueados responsáveis pela operação do McDonald's no Estado, falaram sobre a escolha do creator do time do Estúdio. "Escolhemos a Rede Gazeta por conta da qualidade na criação de conteúdo para marcas e por conta da credibilidade da empresa", disse Elaine Correia, diretora do Grupo Correia.

A expansão do McDonald’s reforça o avanço contínuo da rede no Estado e o fortalecimento do setor de alimentação rápida no mercado capixaba.

Confira a ação do creator Léo Fraga durante a abertura da unidade da Serra

Unimed Vitória lança livro de receitas para pacientes oncológicos com curadoria do chef Juarez Campos

A Unimed Vitória movimentou o mercado de saúde e gastronomia ao lançar, no Dia Nacional do Combate ao Câncer (27), o livro “Bem Cuidar”, uma publicação criada especialmente para pacientes oncológicos. O lançamento aconteceu na Casa do Chef Juarez Campos, que assinou a curadoria gastronômica ao lado da nutricionista da Unimed Oncologia, Natália Naomi Ogaki Shiramata, com patrocínio da Talievi Gastronomia.

A obra reúne 38 receitas afetivas e funcionais, incluindo bebidas, opções para café da manhã, lanches, pratos principais e sobremesas, todas pensadas para acolher quem enfrenta os efeitos do tratamento oncológico, como náuseas, mucosite e dificuldade de deglutição. A proposta foi oferecer preparações simples, acessíveis e cuidadosamente adaptadas às necessidades nutricionais desse público. 

A versão digital foi disponibilizada gratuitamente no site da cooperativa. Durante o evento, a nutricionista reforçou a importância da alimentação como parte central do cuidado oncológico, contribuindo para manutenção de peso, ganho de massa muscular, fortalecimento imunológico e melhor resposta aos tratamentos. 

Juarez Campos destacou o caráter humano do projeto ao desenvolver receitas com ingredientes frescos e baixo teor de gordura, sal, lactose e acidez, mantendo sabor e conforto: “Comida de verdade, simples e acolhedora.” 

A médica e diretora de Recursos Próprios da Unimed Vitória, Adriana Botti, lembrou que o livro reforça o compromisso da cooperativa com ações de prevenção e promoção da saúde. Ela também compartilhou orientações gerais para uma alimentação equilibrada, como priorizar alimentos frescos, higienizar corretamente frutas e verduras e reduzir o consumo de ultraprocessados. 

A iniciativa posiciona a Unimed Vitória como referência em ações de cuidado ampliado, indo além do atendimento clínico e oferecendo ferramentas práticas que impactam diretamente a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias.

Veja também

“Diálogos” discute a atual formação de jovens e como as novas gerações sonham com o futuro
Guns N’ Roses no ES: show integra comemorações dos 50 anos da TV Gazeta
Maior evento hídrico da América Latina acontece no ES na próxima semana

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.