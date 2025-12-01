McDonald’s inaugura maior unidade da Serra e amplia presença no mercado capixaba

Nova unidade do McDonald's na Serra. Crédito: divulgação

Uma nova unidade do McDonald’s abriu na última nesta sexta-feira (28) a sua nova operação na Serra - a maior do município e a primeira da rede a funcionar 24 horas fora de um shopping na cidade. A abertura reforça a estratégia de expansão da marca no Espírito Santo e gera impacto direto na economia local, com 85 novos empregos.



Instalada em um ponto estratégico da Avenida Eldes Scherrer, em Colina de Laranjeiras, a unidade será a 13ª do McDonald’s no Estado e contará com Drive-Thru e área infantil Playplace, ampliando a oferta de serviços para atender o fluxo crescente da região mais populosa do ES. A localização também mira consumidores que utilizam a via como corredor para outros bairros.

Segundo Patrícia Correia, diretora do Grupo Correia, operador da marca no Espírito Santo, a chegada do novo restaurante acompanha o ritmo de crescimento do município e busca atender a demanda por conveniência.

Elaine Correia diretora do Grupo Correia “A unidade foi planejada para oferecer agilidade, modernidade e conforto para quem mora, trabalha ou circula pela região”

Branded Content

Pela primeira vez no Estado, a maior rede de restaurantes de fast-food do mundo, fechou uma ação com um influenciador no Estado. E foi justamente com um creator do Estúdio Gazeta, Léo Fraga, que cria conteúdos na área de gastronomia. O criador de conteúdo fez duas ações, uma pré e uma durante a inauguração da unidade da Serra.

Marco e Elaine Correia, franqueados responsáveis pela operação do McDonald's no Estado, falaram sobre a escolha do creator do time do Estúdio. "Escolhemos a Rede Gazeta por conta da qualidade na criação de conteúdo para marcas e por conta da credibilidade da empresa", disse Elaine Correia, diretora do Grupo Correia.

A expansão do McDonald’s reforça o avanço contínuo da rede no Estado e o fortalecimento do setor de alimentação rápida no mercado capixaba.

Confira a ação do creator Léo Fraga durante a abertura da unidade da Serra

A Gazeta integra o Saiba mais