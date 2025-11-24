Pelo mercado
Guns N’ Roses no ES: show integra comemorações dos 50 anos da TV Gazeta

O anúncio oficial de que a banda se apresentará em solo capixaba aconteceu nesta segunda (24/11) e posiciona o Estado no circuito das grandes turnês internacionais, além de fortalecer a economia criativa e ampliar visibilidade turística

Vitória
Publicado em 24/11/2025 às 20h08
O vocalista Axl Rose e o guitarrista Slash na apresentação da banda Guns N' Roses no palco Mundo, no sexto dia do Rock in Rio 2017
O vocalista Axl Rose e o guitarrista Slash durante apresentação da banda . Crédito: Ricardo Borges/Folhapress

É oficial:  a banda Guns N’ Roses vai se apresentar aqui no Estado no dia 12 de abril de 2026, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O anúncio aconteceu nesta segunda (24/11) e posiciona o Estado no circuito das grandes turnês internacionais, um movimento que fortalece a economia criativa, amplia a visibilidade turística e consolida o Espírito Santo como destino de eventos de grande porte.

A vinda do grupo marca um momento histórico: além de integrar a rota mundial da turnê, o show será um dos grandes marcos comemorativos dos 50 anos da TV Gazeta, celebrados em 2026. A iniciativa reforça o papel da emissora na promoção de cultura, entretenimento e desenvolvimento regional.

A expectativa é de lotação máxima no Kleber Andrade, com impacto direto em diversos setores: redes hoteleiras, bares e restaurantes, transporte, comércio, turismo e serviços especializados. Experiências semelhantes em outras capitais brasileiras mostram que shows internacionais desse porte movimentam milhões em receitas complementares e ampliam a exposição do destino em escala nacional e internacional.

Com mais de 100 milhões de discos vendidos, o Guns N’ Roses segue como uma das marcas mais fortes do rock mundial. Axl Rose, Slash e Duff McKagan continuam entregando grandes performances capazes de atrair diferentes gerações e impulsionar fluxos turísticos espontâneos, do fã que vem passar o fim de semana ao visitante que estende a viagem para conhecer a gastronomia, as praias e a cultura capixaba.

Confira entrevista com o promotor do evento e com o vice-governador

