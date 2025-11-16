Pelo mercado
A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

Espírito Santo vai sediar etapa do Mundial de Surfe pela primeira vez

A BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000 será disputada em Guarapari, na Praia D’Ulé, de 20 a 23 de novembro; evento vai reunir alguns dos principais surfistas da América do Sul

Vitória
Publicado em 16/11/2025 às 10h53
WSL
Bruno Passoni, Alexia Mariano, Leo Dantas, Ivan Martinho, CEO da WSL, e Bruno Araújo participaram da assinatura do contrato da Rede Gazeta com a WSL. Crédito: Carlos Alberto Silva

O Espírito Santo vai receber, pela primeira vez, uma etapa oficial da Liga Mundial de Surfe (WSL). De 20 a 23 de novembro, a BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000 será disputada em Guarapari, na Praia D’Ulé, reunindo alguns dos principais surfistas da América do Sul.

A Rede Gazeta é parceira exclusiva de mídia do evento e, para comemorar a parceria, recebeu, na quinta-feira (13), o presidente da WSL LATAM, Ivan Martinho, para uma coletiva.

O evento contará, ainda, com uma programação aberta ao público, com atrações esportivas, culturais e de entretenimento. O Espírito Santo será representado na competição pelos surfistas Rafael Teixeira e Krystian Kymerson.

Assista ao vídeo para saber mais sobre o evento

