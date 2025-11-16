Espírito Santo vai sediar etapa do Mundial de Surfe pela primeira vez

O Espírito Santo vai receber, pela primeira vez, uma etapa oficial da Liga Mundial de Surfe (WSL). De 20 a 23 de novembro, a BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000 será disputada em Guarapari, na Praia D’Ulé, reunindo alguns dos principais surfistas da América do Sul.
A Rede Gazeta é parceira exclusiva de mídia do evento e, para comemorar a parceria, recebeu, na quinta-feira (13), o presidente da WSL LATAM, Ivan Martinho, para uma coletiva.
O evento contará, ainda, com uma programação aberta ao público, com atrações esportivas, culturais e de entretenimento. O Espírito Santo será representado na competição pelos surfistas Rafael Teixeira e Krystian Kymerson.
Assista ao vídeo para saber mais sobre o evento
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.