Espírito Santo vai sediar etapa do Mundial de Surfe pela primeira vez

O Espírito Santo vai receber, pela primeira vez, uma etapa oficial da Liga Mundial de Surfe (WSL). De 20 a 23 de novembro, a BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000 será disputada em Guarapari, na Praia D’Ulé, reunindo alguns dos principais surfistas da América do Sul.



A Rede Gazeta é parceira exclusiva de mídia do evento e, para comemorar a parceria, recebeu, na quinta-feira (13), o presidente da WSL LATAM, Ivan Martinho, para uma coletiva.