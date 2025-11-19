Pelo mercado
Pelo mercado
A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

Empoderadonas: Sebrae coloca empreendedorismo feminino em foco

O evento foi realizado nesta quarta, Dia do Empreendedorismo Feminino, e a Rede Gazeta marcou presença no evento com o projeto Todas Elas. Atualmente, cerca de 190 mil mulheres estão à frente de negócios no Estado

Vitória
Publicado em 19/11/2025 às 22h47
EmpoderaDonas, evento do Sebrae
A segunda edição do evento foi ainda maior que a primeira e contou com grandes nomes locais e nacionais com auditórios lotados. Crédito: divulgação

Um dos maiores encontros de empreendedorismo feminino do Espírito Santo movimentou o Centro de Convenções de Vitória nesta quarta-feira (19). O Empoderadonas 2025, promovido pelo Sebrae/ES, reuniu mulheres de todas as regiões do Estado em um dia inteiro de imersão, aprendizado e conexões, das 8h30 às 20h.

Com entrada gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, o evento recebeu um grande público já nas primeiras horas da manhã. A edição deste ano manteve o propósito de incentivar o protagonismo feminino e fortalecer negócios liderados por mulheres, mas também abriu espaço para quem ainda sonha em empreender ou busca inspiração para dar o primeiro passo.

A programação contou com cinco palcos simultâneos, que ofereceram palestras, mentorias, oficinas práticas e painéis sobre liderança, inovação, diversidade, empreendedorismo negro, comportamento e longevidade feminina. No palco principal, nomes como Giovanna Antonelli, Laine Valgas, Natalia Beauty e Negra Li atraíram plateias cheias, ao lado de especialistas e empreendedoras capixabas que compartilharam trajetórias e experiências transformadoras.

Mais do que um evento, o Empoderadonas se consolidou como um movimento que une propósito, conhecimento e oportunidades, que celebrou a força feminina que transforma ideias em realidade e inspira outras mulheres a seguirem o mesmo caminho. Atualmente, cerca de 190 mil mulheres estão à frente de negócios no Estado, de acordo com dados do Sebrae.

Para complementar o encontro, a Rede Gazeta marcou presença com o projeto Todas Elas no painel  “Mulheres que criam o futuro: economia criativa e negócios culturais”. Nele, participaram nomes como Carolina Ruas, subsecretária de Estado de Políticas Culturais; Gabriela Duque, fundadora da MUDEH e diretora do Movimento Cidade; Isabela Bujato, instrutora de Inovação Educacional no Senac-ES; e Elaine Silva, gerente-executiva de Produto Digital da Rede Gazeta e idealizadora do Todas Elas.

Confira o que rolou no evento:

Veja também

Espírito Santo vai sediar etapa do Mundial de Surfe pela primeira vez
Conheça as marcas que desfilaram no palco do teatro Sesc Glória
Painel debate impactos da Reforma Tributária no Sul do Estado e aponta caminhos para adaptação

A Gazeta integra o

Saiba mais
mulher Sebrae

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.