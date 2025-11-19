Empoderadonas: Sebrae coloca empreendedorismo feminino em foco

A segunda edição do evento foi ainda maior que a primeira e contou com grandes nomes locais e nacionais com auditórios lotados. Crédito: divulgação

Um dos maiores encontros de empreendedorismo feminino do Espírito Santo movimentou o Centro de Convenções de Vitória nesta quarta-feira (19). O Empoderadonas 2025, promovido pelo Sebrae/ES, reuniu mulheres de todas as regiões do Estado em um dia inteiro de imersão, aprendizado e conexões, das 8h30 às 20h.



Com entrada gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, o evento recebeu um grande público já nas primeiras horas da manhã. A edição deste ano manteve o propósito de incentivar o protagonismo feminino e fortalecer negócios liderados por mulheres, mas também abriu espaço para quem ainda sonha em empreender ou busca inspiração para dar o primeiro passo.

A programação contou com cinco palcos simultâneos, que ofereceram palestras, mentorias, oficinas práticas e painéis sobre liderança, inovação, diversidade, empreendedorismo negro, comportamento e longevidade feminina. No palco principal, nomes como Giovanna Antonelli, Laine Valgas, Natalia Beauty e Negra Li atraíram plateias cheias, ao lado de especialistas e empreendedoras capixabas que compartilharam trajetórias e experiências transformadoras.

Mais do que um evento, o Empoderadonas se consolidou como um movimento que une propósito, conhecimento e oportunidades, que celebrou a força feminina que transforma ideias em realidade e inspira outras mulheres a seguirem o mesmo caminho. Atualmente, cerca de 190 mil mulheres estão à frente de negócios no Estado, de acordo com dados do Sebrae.

Para complementar o encontro, a Rede Gazeta marcou presença com o projeto Todas Elas no painel “Mulheres que criam o futuro: economia criativa e negócios culturais”. Nele, participaram nomes como Carolina Ruas, subsecretária de Estado de Políticas Culturais; Gabriela Duque, fundadora da MUDEH e diretora do Movimento Cidade; Isabela Bujato, instrutora de Inovação Educacional no Senac-ES; e Elaine Silva, gerente-executiva de Produto Digital da Rede Gazeta e idealizadora do Todas Elas.

Confira o que rolou no evento:

