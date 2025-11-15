Pelo mercado
A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

Conheça as marcas que desfilaram no palco do teatro Sesc Glória

A 16ª edição do Prêmio Marcas de Valor A Gazeta aconteceu nesta quinta-feira (13) e reconheceu empresas admiradas pelos capixabas por garantirem relacionamento, entrega de excelência e propósito

Vitória
Publicado em 15/11/2025 às 08h54
Vencedores do Marcas de Valor 2025
Vencedores do Marcas de Valor 2025. Crédito: Arthur Louzada

Em um cenário em que marcas precisam ir muito além de produtos e serviços, investir em comunicação qualificada, propósito claro e relacionamento constante com o consumidor tornou-se indispensável para se manter relevante. E foi justamente essa força de conexão entre empresas e seus públicos que marcou a entrega, ontem, da 16ª edição do Prêmio Marcas de Valor, no Teatro Sesc Glória. Realizada pela Rede Gazeta, a celebração destacou organizações que conquistam a confiança dos capixabas por meio de experiências consistentes e entregas de excelência.

O estudo que dá origem ao prêmio mede o prestígio e a percepção das marcas no Espírito Santo, funcionando como um termômetro do mercado local. Para as empresas, o reconhecimento vai além do troféu: é a confirmação de que estratégias bem construídas, seja em posicionamento, atendimento, inovação ou propósito. 

A noite também trouxe destaque para a 3ª edição do Prêmio Capixaba de Valor, que homenageia personalidades que contribuem de forma inspiradora para o desenvolvimento do Estado em áreas como Ciência e Saúde, Cultura, Inovação, Meio Ambiente, Impacto Social, Educação, Moda e Design, Esporte, Projeção Nacional e Desenvolvimento do Espírito Santo. Uma celebração que reforça a importância do talento e da representatividade na construção de uma sociedade mais forte.

Conduzida pela jornalista Rafaela Marquezine e pelo creator Will Loyola, a cerimônia teve trilha sonora do projeto Vale Música e terminou em grande estilo: um coquetel no rooftop do teatro, assinado pelo Grupo Le Buffet e animado por Marcelo Ribeiro e Banda B. Uma noite que uniu negócios, reputação, networking e muita inspiração. 

Veja como foi o evento e as marcas que desfilaram por lá

Mariana Perini, Renata Rasseli e Douglas Motta. Crédito: Cloves Louzada
Mariana Perini, Renata Rasseli e Douglas Motta. Crédito: Cloves Louzada

Renata Rasseli chega para reforçar o time da coluna Pelo Mercado

A Pelo Mercado tá em festa! A coluna acaba de ganhar o reforço da colunista Renata Rasseli, que há 15 anos cobre os principais eventos do Estado. A parceria com a colunista social de A Gazeta começou oficialmente nesta quinta (13) durante a festa de premiação do Marcas de Valor A Gazeta 2025, evento que movimenta o mercado capixaba.

A partir de agora, Renata passa a circular pelo mercado ao meu lado e de Douglas Mota, mas é importante destacar: a novidade não altera em nada a coluna social diária que ela assina no portal de notícias de A Gazeta. Os leitores podem ficar tranquilos; Renata segue firme e forte à frente da coluna que é referência no Estado. 

A diferença é que, a partir de agora, ela amplia sua atuação, trazendo seu olhar para os breaks da TV Gazeta, onde fará a cobertura dos eventos corporativos que têm um lado mais festivo: comemorações, ambientações marcantes, música, encontros e experiências que traduzem o espírito das empresas.

Enquanto isso, eu e Douglas seguimos com o foco na cobertura corporativa mais direta, movimentos de mercado, investimentos, parcerias, estratégias e eventos de empresas que moldam a dinâmica de negócios no Espírito Santo.

Com a chegada da Renata, a coluna Pelo Mercado passa a ter três olhares complementares, conectando com mais profundidade o ambiente empresarial ao universo das relações, da cultura de eventos e da presença institucional.

O resultado é uma coluna ainda mais completa, plural e conectada com tudo o que faz o mercado acontecer, da tomada de decisão ao brinde que celebra conquistas.

Veja como foi a estreia de Renata Rasseli

