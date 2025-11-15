Conheça as marcas que desfilaram no palco do teatro Sesc Glória

Vencedores do Marcas de Valor 2025. Crédito: Arthur Louzada

Em um cenário em que marcas precisam ir muito além de produtos e serviços, investir em comunicação qualificada, propósito claro e relacionamento constante com o consumidor tornou-se indispensável para se manter relevante. E foi justamente essa força de conexão entre empresas e seus públicos que marcou a entrega, ontem, da 16ª edição do Prêmio Marcas de Valor, no Teatro Sesc Glória. Realizada pela Rede Gazeta, a celebração destacou organizações que conquistam a confiança dos capixabas por meio de experiências consistentes e entregas de excelência.

O estudo que dá origem ao prêmio mede o prestígio e a percepção das marcas no Espírito Santo, funcionando como um termômetro do mercado local. Para as empresas, o reconhecimento vai além do troféu: é a confirmação de que estratégias bem construídas, seja em posicionamento, atendimento, inovação ou propósito.

A noite também trouxe destaque para a 3ª edição do Prêmio Capixaba de Valor, que homenageia personalidades que contribuem de forma inspiradora para o desenvolvimento do Estado em áreas como Ciência e Saúde, Cultura, Inovação, Meio Ambiente, Impacto Social, Educação, Moda e Design, Esporte, Projeção Nacional e Desenvolvimento do Espírito Santo. Uma celebração que reforça a importância do talento e da representatividade na construção de uma sociedade mais forte.

Conduzida pela jornalista Rafaela Marquezine e pelo creator Will Loyola, a cerimônia teve trilha sonora do projeto Vale Música e terminou em grande estilo: um coquetel no rooftop do teatro, assinado pelo Grupo Le Buffet e animado por Marcelo Ribeiro e Banda B. Uma noite que uniu negócios, reputação, networking e muita inspiração.

