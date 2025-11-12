Rede Gazeta firma parceria com Vibra Rock Brasil que terá Capital e Paulo Ricardo

Lançamento do evento Vibra Rock aconteceu ontem na Rede Gazeta com Marcio Ribeiro, Bruno Passoni, Mateus Carvalho, Bruno Araujo, Marcello Moraes e Renato Grijo. Crédito: Carlos Alberto Silva

A Rede Gazeta firmou parceria oficial com o Vibra Rock Brasil 2026 na Rede Gazeta. O evento aconteceu ontem e a ideia é fortalecer a presença do festival no calendário cultural capixaba e ampliar a conexão com o público por meio de cobertura, ativações e conteúdos especiais em suas emissoras e plataformas digitais. Além disso, nesta edição, o festival será também um dos palcos de celebração dos 50 anos da TV Gazeta, que completa meio século de diálogo com a sociedade, incentivo à cultura e valorização das manifestações artísticas do Espírito Santo.

Realizado pela Booa Produções e Backstage Eventos, o Vibra Rock Brasil acontece no dia 2 de maio de 2026, na Praça do Papa, cartão-postal de Vitória, consolidando a capital no circuito dos grandes eventos nacionais. Com 12 horas de programação, o festival une música, gastronomia e entretenimento em um ambiente estruturado para receber toda a família, incluindo Espaço Kids, áreas de convivência e experiências interativas.

Veja quem passou pelo evento

Com o sucesso da primeira edição, o Vibra Rock Brasil retorna este ano, ampliando sua proposta de unir música, cultura e responsabilidade social. O festival chega com cenografia renovada, novas áreas temáticas e experiências imersivas que prometem envolver o público ao longo de 12 horas de programação. A venda de ingressos começou ontem no Zig.Tickets , e o evento segue com a modalidade meia solidária, que incentiva a doação de alimentos não perecíveis no ato da compra.





Na edição anterior, o Vibra Rock Brasil arrecadou cerca de 7 toneladas de alimentos e contou com apresentações de Os Paralamas do Sucesso, Frejat e Humberto Gessinger, consolidando-se como um dos grandes destaques do calendário cultural capixaba.

Confira a programação que reúne grandes nomes do rock nacional e atrações especiais:

Paulo Ricardo – Turnê “Paulo Ricardo XL”, celebrando 40 anos de carreira.

Capital Inicial – Clássicos que atravessam gerações.

Biquíni – Turnê comemorativa “A Vida Começa aos 40”.

Além dos palcos principais, o festival também recebe:

Tributo ao Rush – com banda Oz e músicos capixabas Saulo Simonassi, Sérgio Melo e Tavinho.

Tributo ao Ozzy Osbourne – no Motor Rockers Pub, com Kinho Sucupira, Rodrigo Klippel, Victor Giulianno e Anderson de Oliveira.

Shows de Ubando, 90 e Tal, Dona Fran e STP Projects nos pubs e espaços alternativos.

Com vista para a Baía de Vitória, o Vibra Rock Brasil reforça a capital como referência no circuito nacional de grandes eventos e celebra a cultura, a música e a energia do Espírito Santo.

A Gazeta integra o Saiba mais