Prêmio Biguá Grande Vitória premia cinco projetos que seguirão para o Estadual

Prêmio Biguá na regional Grande Vitória. Crédito: Arthur Louzada

O Prêmio Biguá de Sustentabilidade, uma realização da Rede Gazeta, chegou à edição de 2025 reafirmando seu papel como uma das mais importantes iniciativas de valorização ambiental do Espírito Santo. Nesta edição, o mote da campanha — “Horizontes Mais Verdes” — representou o olhar para o futuro e o compromisso coletivo com um estado mais equilibrado, consciente e sustentável.



A diretora regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas - e uma das idealizadoras do projeto - explicou que o Biguá reflete o compromisso do grupo em fomentar na sociedade capixaba a importância do desenvolvimento sustentável.

“O projeto nasceu em um momento em que a sustentabilidade ainda não ocupava o centro das agendas públicas e empresariais. Mesmo assim, já era evidente a necessidade de agir diante das mudanças ambientais observadas, especialmente na bacia do Rio Itapemirim. Hoje, com a ampliação para a Grande Vitória, a iniciativa reafirma sua relevância e sua capacidade de mobilizar a sociedade em torno de um propósito comum: cuidar do presente e construir um futuro sustentável”, disse ela.

Maria Helena Vargas é diretora das regionais da Rede Gazeta e uma das idealizadoras do projeto. Crédito: Arthur Louzada

Criado em 2012, na regional Sul da Rede Gazeta, em Cachoeiro de Itapemirim, o Biguá vem crescendo e se consolidando como um movimento que reconhece e inspira ações transformadoras em prol do meio ambiente. Em 2025, o projeto passou por grandes mudanças: chegou à 5ª edição nas regiões Norte e Noroeste, à 14ª edição no Sul e realizou, pela primeira vez, a premiação na Grande Vitória, ampliando seu alcance para todo o território capixaba. A criação da etapa estadual, com votação aberta ao público, também reforçou o compromisso da Rede Gazeta em envolver a sociedade na escolha e valorização das boas práticas sustentáveis.

Com apoio do Sicoob, o projeto reforça o compromisso da Rede Gazeta em promover a sustentabilidade, estimular o diálogo entre setores e valorizar atitudes que inspiram um futuro mais verde e humano.

O lançamento oficial do Prêmio Biguá 2025 ocorreu no dia 17 de julho, na sede da Rede Gazeta, dando início ao período de inscrições, que se estendeu até 30 de agosto e recebeu projetos de todas as regiões do Estado.

A partir daí, o prêmio percorreu uma jornada que envolveu diferentes etapas: caravanas do Biguá, que levaram educação ambiental, teatro e atividades sobre sustentabilidade para crianças e educadores; curadoria e análise técnica, para enquadramento dos projetos inscritos nas categorias; avaliação especializada, realizada por comitê formado por representantes de órgãos públicos como Iema, Agerh e Seama, além de profissionais convidados de áreas ligadas à sustentabilidade e visitas técnicas, realizadas até a última semana, para conhecer de perto o impacto das iniciativas finalistas.

As premiações regionais aconteceram nos dias 28, 29 e 30 de outubro e 7 de novembro, reunindo centenas de pessoas em eventos realizados nas regionais da Rede Gazeta — Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Vitória.

Veja quem passou pela regional Grande Vitória

A premiação da Regional Grande Vitória aconteceu hoje, no auditório da Rede Gazeta, onde foram anunciados os vencedores regionais e os projetos que avançam para a etapa estadual.

Os vencedores regionais seguirão agora para a votação estadual, aberta ao público no portal A Gazeta, entre os dias 8 e 23 de novembro, quando todos poderão participar da escolha dos grandes campeões do Prêmio Biguá 2025.

Premiados da Regional Grande Vitória do Prêmio Biguá. Crédito: Arthur Louzada

O encerramento da edição está marcado para o dia 25 de novembro, às 16h, na sede da Rede Gazeta, em Vitória, com a cerimônia de premiação estadual, que reunirá os projetos que mais se destacaram em todo o Espírito Santo.

Mais do que reconhecer boas práticas, o Prêmio Biguá se consolida como um movimento que conecta pessoas, instituições e iniciativas em torno de um propósito comum: fazer do Espírito Santo um exemplo de desenvolvimento sustentável e respeito ao meio ambiente.

