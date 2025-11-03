Pelo mercado
A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

Agência Tipz conquista prêmio internacional com a campanha “Árvores”

Criada para a Azon,  a peça conquistou o reconhecimento internacional no Festival Internacional de Publicidade Independente, que contou com a participação de 30 países

Vitória
Publicado em 03/11/2025 às 16h11
Campanha da TIPZ é premiada na Argentina
Crédito: divulgação

A Agência Tipz acaba de conquistar um importante reconhecimento internacional. A campanha “Árvores”, desenvolvida para a Azon, foi premiada com PRATA no FePI – Festival Internacional de la Publicidad Independiente, realizado na Argentina.

O feito reforça o propósito da agência de levar o Espírito Santo e o Brasil para além das fronteiras, mostrando que as ideias criadas aqui têm força para emocionar e se conectar com públicos diversos, em qualquer lugar do mundo.

O FePI é o primeiro festival internacional dedicado exclusivamente à publicidade independente. Criado em 2007, em Rosário (Argentina), o evento reúne anualmente agências, estúdios e profissionais de diversos países para celebrar a criatividade livre e o pensamento original, fora dos grandes conglomerados. O júri internacional reconhece os trabalhos mais criativos, inovadores e consistentes em resultados.

A campanha “Árvores” se destacou por sua estética poética e narrativa sensível, mostrando de forma literal, que o desmatamento pode provocar danos irreversíveis a todo o ecossistema. Ricardo Montenegro, Diretor de Criação da Tipz, destaca que o prêmio é uma validação do jeito singular da agência pensar comunicação, com estratégia, arte e propósito.

Lygia Bellotti, diretora-executiva da Tipz
Lygia Bellotti, diretora-executiva da Tipz. Crédito: Divulgação

Lygia Bellotti, 

CEO da Tipz

“Esse reconhecimento reforça a essência da Tipz: somos uma agência independente, mas com visão global. Levar o Espírito Santo e o Brasil a um palco internacional é resultado de um trabalho coletivo que une estratégia, arte e emoção. É mais uma prova de que o talento brasileiro é universal”

Com atuação consolidada no Brasil, a Tipz também atende clientes nos Estados Unidos e na Europa, ampliando sua presença e reafirmando sua vocação para criar marcas e campanhas com impacto internacional.

Prósper Comunicação conquista ouro no Luum Awards 2025
Crédito: divulgação

Prósper Comunicação conquista ouro no Luum Awards 2025, na Tailândia

A Prósper Comunicação acaba de adicionar mais um reconhecimento internacional ao seu portfólio. A agência capixaba foi premiada com ouro no Luum Awards 2025, festival global sediado em Genebra, na Suíça, que celebra campanhas criativas com impacto social positivo. 

Idealizado durante a pandemia, o Luum nasceu inspirado em atos de solidariedade ao redor do mundo. Desde então, o prêmio se consolidou como um espaço para destacar o poder transformador da comunicação e sua capacidade de gerar mudanças reais. Na edição deste ano, realizada em Bangcoc, na Tailândia, a Prósper foi reconhecida pela campanha desenvolvida para CVC/Chevrolet, que aborda os riscos da combinação entre álcool e direção. 

O trabalho rendeu à agência o ouro na premiação, que também teve entre os vencedores nomes como Publicis, Ogilvy, McCann e BBDO. Com o resultado, a Prósper reforça sua presença no circuito internacional de criatividade, já tendo sido reconhecida por prêmios como NY Festival, Clio, Mad Stars, LIA e Fiap.

“Este reconhecimento confirma a tradição da Prósper em premiações internacionais e mostra nossa capacidade de furar a barreira imaginária que nos separa do mundo. Essa lógica cosmopolita reflete o DNA da Beta Rede”, afirma Rimaldo de Sá, CEO da Beta Rede, holding da qual a agência faz parte.

“Estar entre os vencedores do Luum Awards é um marco para nossa equipe e mostra que nossa abordagem de comunicação tem ressonância global”, completa Fernando Lisboa, diretor da Prósper Comunicação. 

A Prósper faz parte da Constellation Global Network, uma das maiores redes internacionais de agências independentes de publicidade.

LeCard aposta no Cartão de Natal para facilitar presentes corporativos e valorizar colaboradores

À medida que o fim do ano se aproxima, cresce nas empresas a preocupação em escolher a melhor forma de presentear seus times. As tradicionais cestas de Natal, embora simbólicas, costumam demandar do RH uma operação intensa: armazenar, montar, distribuir e preservar os itens perecíveis em tempo recorde. 

Pensando em simplificar esse processo, a LeCard volta a apostar no Cartão de Natal, uma solução digital que substitui as cestas físicas por um benefício prático, sustentável e alinhado à diversidade de escolhas dos colaboradores. Com saldo creditado em um cartão personalizado, o colaborador pode usar o valor em diferentes estabelecimentos, escolhendo o que mais combina com seu momento. 

O modelo elimina a logística das entregas e o risco de desperdício, além de devolver autonomia ao trabalhador. Desde o lançamento, em 2022, o Cartão de Natal vem conquistando empresas de diversos segmentos.

“A flexibilidade do produto, aliada à credibilidade da LeCard, tem feito dele uma opção cada vez mais popular entre gestores que desejam reconhecer seus times de maneira moderna e eficaz”, afirma Rodrigo Teixeira, diretor de Operações e Marketing da LeCard. 

A expectativa da empresa é dobrar a meta de 2024 com o produto neste fim de ano. Para companhias que desejam reforçar sua identidade na ação, o cartão pode ser personalizado sem custo adicional a partir de 100 unidades, com arte exclusiva. “O Cartão de Natal fortalece o vínculo entre empresa e colaborador, promovendo inclusão e respeito à diversidade de escolhas. É uma forma de transformar o espírito natalino em uma experiência mais significativa e democrática”, completa Teixeira.

Prêmio da Música Capixaba 2025, patrocinado pela Petrobrás
Prêmio da Música Capixaba 2025, realizado no teatro da Ufes. Crédito: divulgação

Petrobras impulsiona a diversidade e o talento no Prêmio da Música Capixaba 2025

A 4ª edição do Prêmio da Música Capixaba lotou o Teatro Universitário da Ufes no dia 28 de outubro, com a força da arte e das vozes do Espírito Santo.

Patrocinadora master do evento, a Petrobras reforçou seu protagonismo na valorização da cultura brasileira por meio do programa Petrobras Cultural – Cultura é Energia. 

A companhia deu destaque às categorias afirmativas Vozes Negras e LGBTQIAPN+, ampliando narrativas de representatividade e inclusão. 

Ambas tiveram empate: Ada Koffi e Akilla venceram em Vozes Negras; DuCarmo e Roberta de Razão, na categoria LGBTQIAPN+.

Realizado pela MM Projetos Culturais, com patrocínio master da Petrobras e incentivo do Ministério da Cultura (Lei Rouanet), o prêmio consolida-se como o maior reconhecimento da música produzida no Espírito Santo. Ao todo, 104 mil votos populares mostraram que o som capixaba atravessa fronteiras e conquista novos públicos.

