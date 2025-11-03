Agência Tipz conquista prêmio internacional com a campanha “Árvores”

Crédito: divulgação

A Agência Tipz acaba de conquistar um importante reconhecimento internacional. A campanha “Árvores”, desenvolvida para a Azon, foi premiada com PRATA no FePI – Festival Internacional de la Publicidad Independiente, realizado na Argentina.



O feito reforça o propósito da agência de levar o Espírito Santo e o Brasil para além das fronteiras, mostrando que as ideias criadas aqui têm força para emocionar e se conectar com públicos diversos, em qualquer lugar do mundo.

O FePI é o primeiro festival internacional dedicado exclusivamente à publicidade independente. Criado em 2007, em Rosário (Argentina), o evento reúne anualmente agências, estúdios e profissionais de diversos países para celebrar a criatividade livre e o pensamento original, fora dos grandes conglomerados. O júri internacional reconhece os trabalhos mais criativos, inovadores e consistentes em resultados.

A campanha “Árvores” se destacou por sua estética poética e narrativa sensível, mostrando de forma literal, que o desmatamento pode provocar danos irreversíveis a todo o ecossistema. Ricardo Montenegro, Diretor de Criação da Tipz, destaca que o prêmio é uma validação do jeito singular da agência pensar comunicação, com estratégia, arte e propósito.

Lygia Bellotti, diretora-executiva da Tipz. Crédito: Divulgação

Lygia Bellotti, CEO da Tipz “Esse reconhecimento reforça a essência da Tipz: somos uma agência independente, mas com visão global. Levar o Espírito Santo e o Brasil a um palco internacional é resultado de um trabalho coletivo que une estratégia, arte e emoção. É mais uma prova de que o talento brasileiro é universal”

Com atuação consolidada no Brasil, a Tipz também atende clientes nos Estados Unidos e na Europa, ampliando sua presença e reafirmando sua vocação para criar marcas e campanhas com impacto internacional.

Crédito: divulgação

Prêmio da Música Capixaba 2025, realizado no teatro da Ufes. Crédito: divulgação

A Gazeta integra o Saiba mais