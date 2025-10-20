Pelo mercado
A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

Marcas e investidores do Noroeste do ES se unem para debater a reforma tributária

A Gazeta realiza painel com secretário da Fazenda e especialistas no final da tarde desta quarta-feira (22), em Colatina

Vitória
Publicado em 20/10/2025 às 16h40
“Diálogos” debate oportunidades para cenário econômico do ES após reforma tributária
“Diálogos” debate oportunidades para cenário econômico do ES após reforma tributária realizado na sede da Rede Gazeta, em Vitória, em agosto deste ano. Crédito: Arthur Louzada

Um encontro entre investidores, empresários, marcas e lideranças políticas que fazem a economia do Noroeste capixaba girar e que estão de olho nos impactos que a reforma tributária vai trazer para o Estado. Essa é a tônica do painel "Diálogos", que acontece nesta quarta-feira (22), no Centro de Ciências de Colatina, a partir das 18h30. A Unimed Noroeste Capixaba, a Associação Empresarial de Desenvolvimento de Colatina (Assedic) e a Prefeitura Municipal da cidade se unem à Gazeta para uma análise conjuntural e uma agenda de desenvolvimento local.

A Unimed Noroeste Capixaba conta, hoje, com 314 médicos cooperados e mais de 59 mil vidas na carteira de clientes, em 16 municípios da região. Para o diretor-presidente da cooperativa, Alexandre Filippe, o debate sobre reforma tributária é essencial para compreender e planejar o segmento: "Patrocinar um evento com esse foco é uma forma de contribuir para o debate público, afinal, cooperativa médica, acreditamos que participar ativamente das discussões sobre o futuro econômico do país também é cuidar da sustentabilidade do sistema de saúde suplementar e do cooperativismo".

diretor-presidente da cooperativa, Alexandre Filippe
Diretor-presidente da cooperativa, Alexandre Filippe. Crédito: Divulgação

Presidente da Assedic, Liemar Pretti trata como "essencial" um painel como o que será realizado nesta quarta, levando à Princesa do Norte o secretário de Estado da Fazenda, Benício Costa, o ex-secretário da Fazenda e advogado tributarista Bruno Negris, e o ex-presidente do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF), Gustavo Guerra.

Presidente da Assedic, Liemar Pretti
Presidente da Assedic, Liemar Pretti. Crédito: Divulgação

"Queremos sair desse encontro com uma visão prática: como adaptar o nosso ambiente de negócios, defender os interesses locais e garantir que Colatina e região sigam no caminho do desenvolvimento. É disso que se trata de olhar para o futuro com planejamento, união e atitude. Mais do que entender a reforma, queremos transformar esse diálogo em ação, promovendo competitividade e desenvolvimento para Colatina e região", destaca Pretti.

Já o prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, avalia que antecipar-se aos principais impactos da nova legislação é fator essencial para manter a cidade competitiva e atrativa. Segundo Vasconcelos, o painel pode contribuir para que agentes públicos e privados pensem em oportunidades e dialoguem mais proximamente.

prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos
Prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos. Crédito: Divulgação

"Nossa cidade tem se consolidado como um polo de desenvolvimento do Norte-Noroeste capixaba, e promover eventos dessa natureza é uma forma de colocar Colatina no centro das decisões que moldam o futuro do Estado e do país. A ideia é capacitar nossa classe empresarial, nossos profissionais e gestores públicos, que passam a compreender melhor as transformações e a se preparar para os seus impactos. Desse modo, construiremos uma reforma que de fato contribua para o crescimento econômico e para o fortalecimento dos municípios capixabas", enfatiza o prefeito.

O evento "Diálogos pela reforma tributária" é uma realização de A Gazeta e Assedic. O apoio é da Prefeitura Municipal de Colatina, com patrocínio da Unimed Noroeste Capixaba.

