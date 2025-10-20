Marcas e investidores do Noroeste do ES se unem para debater a reforma tributária

“Diálogos” debate oportunidades para cenário econômico do ES após reforma tributária realizado na sede da Rede Gazeta, em Vitória, em agosto deste ano. Crédito: Arthur Louzada

Um encontro entre investidores, empresários, marcas e lideranças políticas que fazem a economia do Noroeste capixaba girar e que estão de olho nos impactos que a reforma tributária vai trazer para o Estado. Essa é a tônica do painel "Diálogos", que acontece nesta quarta-feira (22), no Centro de Ciências de Colatina, a partir das 18h30. A Unimed Noroeste Capixaba, a Associação Empresarial de Desenvolvimento de Colatina (Assedic) e a Prefeitura Municipal da cidade se unem à Gazeta para uma análise conjuntural e uma agenda de desenvolvimento local.

A Unimed Noroeste Capixaba conta, hoje, com 314 médicos cooperados e mais de 59 mil vidas na carteira de clientes, em 16 municípios da região. Para o diretor-presidente da cooperativa, Alexandre Filippe, o debate sobre reforma tributária é essencial para compreender e planejar o segmento: "Patrocinar um evento com esse foco é uma forma de contribuir para o debate público, afinal, cooperativa médica, acreditamos que participar ativamente das discussões sobre o futuro econômico do país também é cuidar da sustentabilidade do sistema de saúde suplementar e do cooperativismo".

Diretor-presidente da cooperativa, Alexandre Filippe. Crédito: Divulgação

Presidente da Assedic, Liemar Pretti trata como "essencial" um painel como o que será realizado nesta quarta, levando à Princesa do Norte o secretário de Estado da Fazenda, Benício Costa, o ex-secretário da Fazenda e advogado tributarista Bruno Negris, e o ex-presidente do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF), Gustavo Guerra.

Presidente da Assedic, Liemar Pretti. Crédito: Divulgação

"Queremos sair desse encontro com uma visão prática: como adaptar o nosso ambiente de negócios, defender os interesses locais e garantir que Colatina e região sigam no caminho do desenvolvimento. É disso que se trata de olhar para o futuro com planejamento, união e atitude. Mais do que entender a reforma, queremos transformar esse diálogo em ação, promovendo competitividade e desenvolvimento para Colatina e região", destaca Pretti.

Já o prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, avalia que antecipar-se aos principais impactos da nova legislação é fator essencial para manter a cidade competitiva e atrativa. Segundo Vasconcelos, o painel pode contribuir para que agentes públicos e privados pensem em oportunidades e dialoguem mais proximamente.

Prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos. Crédito: Divulgação

"Nossa cidade tem se consolidado como um polo de desenvolvimento do Norte-Noroeste capixaba, e promover eventos dessa natureza é uma forma de colocar Colatina no centro das decisões que moldam o futuro do Estado e do país. A ideia é capacitar nossa classe empresarial, nossos profissionais e gestores públicos, que passam a compreender melhor as transformações e a se preparar para os seus impactos. Desse modo, construiremos uma reforma que de fato contribua para o crescimento econômico e para o fortalecimento dos municípios capixabas", enfatiza o prefeito.

O evento "Diálogos pela reforma tributária" é uma realização de A Gazeta e Assedic. O apoio é da Prefeitura Municipal de Colatina, com patrocínio da Unimed Noroeste Capixaba.

