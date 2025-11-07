Pelo mercado
"Atitude Sustentável" destaca o protagonismo do Estado em descarbonização

Especialistas falaram sobre oportunidades e desafios do tema, no evento promovido pela Rede Gazeta nesta quinta. O Espírito Santo já ocupa o 4° lugar no Ranking de Sustentabilidade Ambiental do Centro de Liderança Pública

Vitória
Publicado em 07/11/2025 às 17h43
Painel debateu sobre iniciativas de descarbonização
Painel debateu sobre as iniciativas para uma economia mais verde. Crédito: Arthur Louzada

O Espírito Santo quer acelerar a transição para uma economia mais verde e competitiva e já ocupa o 4º lugar no Ranking de Sustentabilidade Ambiental do Centro de Liderança Pública (CLP).

O evento Atitude Sustentável, promovido pela Rede Gazeta nesta quinta (06), destacou os avanços do Fundo de Descarbonização, estruturado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) a partir do Fundo Soberano (Funses).

Segundo o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive, o fundo vai financiar projetos ligados à redução de emissões e à transição energética, como hidrogênio verde, biometano, mobilidade elétrica e soluções para cidades sustentáveis. A primeira rodada deve movimentar cerca de R$ 1 bilhão, com aporte inicial de R$ 500 milhões e abertura para investidores privados. O fundo será gerido pelo BTG Pactual, com supervisão do banco capixaba, e deve estar disponível a partir de 2026.

Saintive destacou que o modelo capixaba é pioneiro no país ao usar recursos de royalties do petróleo para financiar a descarbonização — e que projetos que superarem metas ambientais poderão ter redução nas taxas de juros.

No encontro, o professor Neyval Costa Jr. (Ufes/NQualiAr) reforçou que descarbonizar é também estratégia de competitividade econômica. Já o secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, adiantou que o Estado trabalha para criar um mercado local de créditos de carbono, em parceria com a USP, reduzindo custos e acelerando novos negócios verdes.

Para a coordenadora da Jornada ESG da Rede Gazeta, Mariana Lindemberg, o Atitude Sustentável marca o “esquenta” capixaba rumo à COP30, que começa na próxima segunda (10), em Belém.

Veja quem passou pelo evento

Sicoob Sul-Serrano celebra 30 anos com homenagem a sócio-fundadores
Criado a partir da união de 30 produtores rurais, o Sicoob Sul-Serrano abriu sua primeira agência em 6 de novembro de 1995, em Venda Nova. Crédito: divulgação

Sicoob Sul-Serrano celebra 30 anos com homenagem a sócio-fundadores em Venda Nova

 Sicoob Sul-Serrano celebrou, nesta quinta-feira (06), seus 30 anos de atuação no Espírito Santo. A comemoração aconteceu às 19h, no Centro Cultural e Turístico de Venda Nova do Imigrante, e contou com apresentação especial do Coral Santa Cecília e homenagens aos sócio-fundadores da cooperativa. 

Criado a partir da união de 30 produtores rurais, o Sicoob Sul-Serrano abriu sua primeira agência em 6 de novembro de 1995, em Venda Nova. Três décadas depois, se tornou uma das maiores cooperativas de crédito do país, com presença em 15 municípios e mais de 185 mil associados. 

Para o presidente da cooperativa, Cleto Venturim, o crescimento mantém o propósito original. “Cada ponto de atendimento representa muito mais do que um espaço financeiro. É um símbolo de inclusão, proximidade e confiança”, afirmou.

Além de serviços financeiros, o Sicoob Sul-Serrano atua em programas de educação financeira, capacitação de empreendedores e apoio ao desenvolvimento do agroturismo e dos cafés especiais da região.

