"Atitude Sustentável" destaca o protagonismo do Estado em descarbonização

O Espírito Santo quer acelerar a transição para uma economia mais verde e competitiva e já ocupa o 4º lugar no Ranking de Sustentabilidade Ambiental do Centro de Liderança Pública (CLP).
O evento Atitude Sustentável, promovido pela Rede Gazeta nesta quinta (06), destacou os avanços do Fundo de Descarbonização, estruturado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) a partir do Fundo Soberano (Funses).
Segundo o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive, o fundo vai financiar projetos ligados à redução de emissões e à transição energética, como hidrogênio verde, biometano, mobilidade elétrica e soluções para cidades sustentáveis. A primeira rodada deve movimentar cerca de R$ 1 bilhão, com aporte inicial de R$ 500 milhões e abertura para investidores privados. O fundo será gerido pelo BTG Pactual, com supervisão do banco capixaba, e deve estar disponível a partir de 2026.
Saintive destacou que o modelo capixaba é pioneiro no país ao usar recursos de royalties do petróleo para financiar a descarbonização — e que projetos que superarem metas ambientais poderão ter redução nas taxas de juros.
No encontro, o professor Neyval Costa Jr. (Ufes/NQualiAr) reforçou que descarbonizar é também estratégia de competitividade econômica. Já o secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, adiantou que o Estado trabalha para criar um mercado local de créditos de carbono, em parceria com a USP, reduzindo custos e acelerando novos negócios verdes.
Para a coordenadora da Jornada ESG da Rede Gazeta, Mariana Lindemberg, o Atitude Sustentável marca o “esquenta” capixaba rumo à COP30, que começa na próxima segunda (10), em Belém.
Veja quem passou pelo evento
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.