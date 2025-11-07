"Atitude Sustentável" destaca o protagonismo do Estado em descarbonização

O Espírito Santo quer acelerar a transição para uma economia mais verde e competitiva e já ocupa o 4º lugar no Ranking de Sustentabilidade Ambiental do Centro de Liderança Pública (CLP).



O evento Atitude Sustentável, promovido pela Rede Gazeta nesta quinta (06), destacou os avanços do Fundo de Descarbonização, estruturado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) a partir do Fundo Soberano (Funses).



Segundo o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive, o fundo vai financiar projetos ligados à redução de emissões e à transição energética, como hidrogênio verde, biometano, mobilidade elétrica e soluções para cidades sustentáveis. A primeira rodada deve movimentar cerca de R$ 1 bilhão, com aporte inicial de R$ 500 milhões e abertura para investidores privados. O fundo será gerido pelo BTG Pactual, com supervisão do banco capixaba, e deve estar disponível a partir de 2026.