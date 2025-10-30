Encontro "Turismo com Sabor Capixaba" aponta papel da gastronomia no desenvolvimento do setor

Auditório lotado para prestigiar painel "Sabores que Movem o ES". Crédito: Arthur Louzada

Moqueca, torta capixaba, muma de siri, polenta... Quando se fala na culinária capixaba, vários são os pratos que, só de nomear, já dão água na boca. Inclusive, a gastronomia tem sido usada como forma de potencializar o turismo no Estado, atraindo visitantes que buscam criar memórias perante à mesa, e, claro: acompanhados de um lindo visual, seja de mar, seja de montanha.





Com o objetivo de celebrar esses sabores, a Rede Gazeta promoveu, nesta quarta-feira (29/10), o evento "Turismo com Sabor Capixaba", que reuniu chefs de cozinha, empreendedores locais e representantes de entidades públicas e privadas para debater sobre como o desenvolvimento turístico do ES passa também pela valorização da culinária típica.



Durante o evento foi lançado o reality gastronômico "Que Apetite!", da TV Gazeta, que será comandado pelos apresentadores Kaique Dias e Joana Borges, com produção do apresentador do "Em Movimento" Diego Araújo. O programa vai reunir nove cozinheiros amadores em uma cozinha itinerante, fruto da parceria com o Senai-ES, para disputarem o título de “Melhor Cozinheiro Itinerante do ES” e um prêmio em dinheiro no valor de R$ 10 mil. Os nomes dos participantes começam a ser divulgados já nesta sexta (31/10), durante a programação da TV Gazeta.

Após o lançamento oficial, o painel "Sabores que movem o ES" embalou os participantes no tópico da união entre culinária e turismo. Apresentado também por Kaique e com mediação da produtora de conteúdo Giovana Duarte (@guiacapixaba) , o debate contou com a participação do secretário de Estado de Turismo (Setur), Victor Coelho; do superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo; e do chef (@macunaima.cozinha), gastrônomo e colunista de HZ, Murilo Góes.

Ao final, o público degustou pratos típicos, como nhoque de banana da terra e carne de sol, e produtos artesanais capixabas, como vinhos, queijos, licores, cachaças, cafés especiais, bananada e chopes artesanais. Os quitutes vieram de Norte a Sul do Estado, sendo contempladas as seguintes regiões turísticas: Imigrantes, Metropolitana, Doce Terra Morena, Caparaó e Caminhos do Café e Cachoeiras.

Participantes puderam degustar comidas típicas durante o evento . Crédito: Arthur Louzada

O encontro contou com patrocínio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), com apoio de Banestes e Setur-ES, além de parceria com Extrabom, Senai-ES e Sesi-ES. A apresentação foi da CBN Vitória e do HZ.

Na abertura, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, ressaltou a importância de ações que valorizem a cultura capixaba e reforcem a identidade do Estado como destino turístico, como foi o caso do evento.

O presidente da Rede Gazeta Café Lindenberg, o governador Renato Casagrande e o diretor-geral da Rede Gazeta Marcello Moraes. Crédito: Arthur Louzada

“Temos feito muitas parcerias com operadores e agentes de turismo para promover todo o potencial e os roteiros turísticos capixabas. Também estamos investindo em infraestrutura, em divulgação e em equipamentos culturais, como o Cais das Artes, o Teatro Carlos Gomes, e vamos construir um novo centro de convenções. Tudo isso contribui para fortalecer o setor e tornar o Espírito Santo cada vez mais conhecido no Brasil”, pontuou o governador.

Incentivos para o desenvolvimento

Para que o Estado se consolide também como destino turístico nacional, incentivos e parcerias são essenciais. Sobre isso, o diretor-presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, destacou que o banco apoia tanto os pequenos empreendedores quanto os grandes empreendimentos voltados para a cadeia do turismo capixaba.

O diretor-presidente do Banestes, Amarildo Casagrande. Crédito: Arthur Louzada

"O Banestes atua nesse segmento apoiando desde os pequenos empreendedores, como uma cozinha artesanal, até os grande empreendedores, como restaurantes e hotéis. Hoje, no Estado, encontramos turismo religioso, turismo de aventura, praia, montanha, gastronomia, e, em todos esses segmentos, o Banestes está presente para prestar apoio. É um setor estratégico para o nosso Estado", afirmou.

Recentemente, o Banestes anunciou que vai investir mais R$ 100 milhões no apoio a pequenos empreendedores capixabas, incluindo os do turismo. O valor foi captado junto à Caixa Econômica Federal e será usado para ampliar as linhas de microcrédito do programa Nossocrédito, que oferece financiamento e orientação para quem quer abrir ou expandir o próprio negócio no Espírito Santo.

Além disso, na parte dos incentivos, o diretor-geral da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Alberto Gavini, destacou que a instituição atua em quatro eixos principais para fomentar o turismo capixaba: formação empreendedora, consultoria empresarial, acesso ao crédito e apoio a ambientes de comercialização, patrocinando iniciativas como o evento "Turismo com Sabor Capixaba".

Gavini ressaltou ainda que o turismo é formado, em sua maioria, por pequenos negócios e que a reforma tributária deve impulsionar ainda mais o setor.

O diretor-geral da Aderes, Alberto Gavini . Crédito: Arthur Louzada

“O turismo é composto, em sua maioria, por pequenos negócios. E, com a chegada da reforma tributária, o setor tende a se tornar ainda mais relevante, porque a cobrança de impostos vai ser feita no destino, e isso vai gerar mais negócios para o Estado. Tudo irá depender de como cuidamos e damos atenção ao turismo, gerando serviços e produtos", frisou.

Expectativas otimistas para reality

Vitor Coelho, secretário de Turismo, durante fala no evento. Crédito: Arthur Louzada

Diante de incentivos e investimentos, o secretário de Estado do Turismo, Vitor Coelho, assinalou o momento positivo do setor. Ele também parabenizou a TV Gazeta pela iniciativa de criar um programa voltado à gastronomia capixaba e enfatizou a importância do turismo como motor da economia do Espírito Santo.

“O setor de eventos movimenta muito a nossa economia, tendo um papel fundamental nesse processo, e acreditamos que um programa de gastronomia como esse agrega ainda mais valor. Quero parabenizar a Rede Gazeta por essa iniciativa e dizer que temos muita coisa boa para mostrar sobre o Espírito Santo”, enfatizou o secretário.

O "Que Apetite!" também teve sua importância ressaltada pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), que, representada pelo Senai-ES, disponbilizou a Unidade Móvel de Gastronomia para a realização do programa.

Fernando Bohna Geller, gerente-executivo da Findes. Crédito: Filipe Turini

“Temos 18 Unidades Móveis, que são as nossas carretas-escola, com as quais levamos educação e formação profissional aos quatro cantos do Espírito Santo. E, no caso do programa, vamos utilizar a Carreta Cozinha Capixaba, onde oferecemos cursos de gastronomia voltados para a indústria de alimentos”, explicou Fernando Bohna Geller, gerente-executivo da Findes.

O programa também tem patrocínio do Extrabom, tradicional rede de supermercados capixaba. O gerente de Marketing do Grupo Coutinho, Yuri Correa, afirmou que a empresa não poderia ficar de fora desta ação, especialmente por se tratar de um projeto que envolve gastronomia, tema diretamente ligado à marca.

Yuri Correa, gerente de Marketing do Grupo Coutinho. Crédito: Divulgação

“Quando a gente fala de cozinhar, de estar dentro da nossa casa com a família, e ainda mais com o tema Espírito Santo, discutindo isso, não tem como o Extrabom ficar de fora. A gente quer realmente colocar a mão na massa junto das pessoas, fazendo o que sabemos fazer de melhor: levar nossos produtos e nossa curadoria para que elas possam promover momentos especiais em suas casas”, assinalou.

Qualificação

Vale destacar que, nesse cenário, o turismo é um dos setores que mais depende da qualificação profissional para se desenvolver de forma sustentável, já que a experiência do visitante é diretamente impactada pela qualidade dos serviços prestados, desde o atendimento e a hospedagem até a gastronomia e os atrativos culturais.

Nesse contexto, Pedro Rigo, superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), destacou que a instituição, hoje, vai além da consultoria aos empreendedores, oferecendo também capacitação voltada para o mercado, inclusive para o segmento que foi foco do evento.

Pedro Rigo, superintendente do Sebrae-ES, falou sobre importância da qualificação. Crédito: Arthur Louzada

“O foco principal do Sebrae é capacitar os empreendedores para que estejam preparados para entregar um bom produto, um bom serviço, com qualidade, que é o que precisamos no turismo. O Sebrae é um grande estimulador desses empreendedores que querem desbravar a economia do turismo, e queremos dar todo o suporte, preparando para levar esse empresário ao mercado”, explicou.

