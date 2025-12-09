Pelo mercado
A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

Boticário lança curta sobre bullying familiar em campanha de Natal

Com o maior filme da história, a marca desenvolve pesquisa inédita sobre o tema no cenário brasileiro e convida pessoas a refletirem o impacto das palavras no ambiente familiar

Vitória
Publicado em 09/12/2025 às 17h41
O Boticário lança campanha de Natal com um curta-metragem de cinco minutos, que busca gerar reflexões sobre as tensões e os impactos das palavras nas relações familiares. A inspiração para o tema veio de uma pesquisa encomendada pela marca, em parceria com a consultoria On The Go. O levantamento revelou que 86% dos brasileiros já sofreram bullying familiar, mas apenas 17% deles costumam discutir o assunto abertamente.

Criado pela AlmapBBDO, o filme retrata parte de uma realidade evidenciada na pesquisa: as situações mais recorrentes de bullying familiar estão relacionadas a comentários sobre aspectos físicos (50%) e comparações entre familiares (80%). A narrativa acompanha Camila, uma jovem que revive, por meio de um álbum de fotos de Natal, as lembranças de comentários críticos vindos de pessoas próximas, especialmente da madrinha, que a fez crescer sob pressões de padrões estéticos, como cobranças sobre o corpo e a aparência.

“Não é um tema fácil de trazer para a conversa e, por isso mesmo, se torna ainda mais necessário. Com essa campanha, reforçamos a importância das palavras positivas, especialmente quando 71% das pessoas que já sofreram bullying acreditam que palavras e gestos de afeto tem poder de transformar positivamente as relações familiares. Por isso, nossa intenção é convidar as pessoas a amarem em voz alta e deixarem marcas de amor”, explica Carolina Carrasco, diretora de branding e comunicação do Boticário.

Para incentivar esse comportamento e mostrar o poder das palavras nesse Natal, O Boticário criou o conceito “Palavras deixam marcas, que sejam apenas de amor”. O filme transita entre passado e presente, ganhando o tom de reconciliação ao mostrar o poder transformador das palavras, quando usadas com amor e empatia. O desfecho celebra o perdão e reforça que o diálogo e o amor expresso em gestos e palavras são caminhos positivos para as relações familiares.

A campanha estreou em horário nobre na TV aberta, e será desdobrada nas redes sociais e em ações 360° com influenciadores e criadores de conteúdo. Para a dupla Fernando Duarte e Henrique Del Lama, vice-presidentes de criação da AlmapBBDO, "essa é mais uma produção para consolidar o Boticário como uma marca de grandes histórias, disposta a provocar a sociedade a discussões importantes, mesmo quando o mais simples seria apostar apenas no óbvio e no mais confortável”, comentam.

Estratégia de varejo

Neste ano, além da campanha emocional, o Boticário amplia sua presença no período mais especial do varejo com uma estratégia robusta focada em presentear, marcada por iniciativas pioneiras e ações exclusivas. A marca mais escolhida para surpreender com presentes* será a primeira a exibir conteúdo proprietário em uma plataforma de streaming, com estreia no Globoplay, e também protagoniza uma inserção inédita na comemoração de final de ano da TV Globo, reforçando sua presença nos principais momentos de consumo de mídia. O Boticário será a primeira marca de beleza a se associar à mensagem de fim de ano da emissora, e a parceria prevê inserções na TV Globo e desdobramentos 360° no digital.

Nacionalmente, a temporada conta ainda com forte plano de influenciadores, ativações regionais por todo o Brasil, experiências imersivas e iniciativas especiais em São Paulo — incluindo projetos inovadores em OOH, como trem iluminado, túnel aromatizado na Avenida Paulista e parceria inédita com a Uber para impulsionar fluxo às lojas, além da inédita Casa do Natal do Boticário, que tem a expectativa de receber cerca de 10 mil pessoas ao longo dos três finais de semana em que estará aberta na capital paulista, com experiências de personalização que reforçam o carinho e o afeto no ato de presentear.

Banestes anuncia novo cartão de alta renda, o Banescard Absoluto Visa Infinite

O Banestes apresentou ao mercado seu novo produto de alta renda, o Banescard Absoluto Visa Infinite, desenvolvido em parceria com a Visa. O anúncio ao público ocorreu durante a festa de lançamento da nova campanha do banco, mas o cartão será oficialmente disponibilizado a partir de janeiro. 

Acima do atual Banescard Visa Infinite, o novo cartão mira uma fatia ainda mais seletiva do mercado. Inspirado no granito Preto Absoluto, rocha nobre lapidada no Espírito Santo, o produto reforça o posicionamento de exclusividade da instituição e terá aquisição restrita: só poderá solicitar o cartão quem tiver, no mínimo, R$ 1 milhão investidos no Banestes (e mediante convite). 

Entre os diferenciais estão pontuação elevada (4,2 pontos por dólar em compras nacionais e 5 pontos no exterior, com pontos vitalícios), IOF zero para compras internacionais, acesso ilimitado às salas VIP LoungeKey e Dragon Pass com direito a 12 convidados, cinco cartões adicionais gratuitos e até cinco tags Veloe sem custo.

A anuidade será de R$ 1.800, com isenções progressivas para quem atingir gastos mensais acima de R$ 12,5 mil. Clientes com mais de R$ 5 milhões investidos ficarão totalmente isentos. Como atrativo extra, os 200 primeiros clientes receberão um porta-cartão Montblanc no welcome kit. O cartão virtual chega em janeiro de 2026, e o Apple Pay será liberado no primeiro semestre.

Multivix e executivos internacionais discutem oportunidades com o governador

Executivos da Multivix, do grupo europeu Galileo Global Education e da gestora Téthys Invest, holding da família Bettencourt e principal acionista da L’Oréal, estiveram no Palácio Anchieta para uma reunião com o governador Renato Casagrande. 

O encontro tratou do cenário da educação superior, do potencial econômico do Espírito Santo e de possibilidades de parcerias para impulsionar o desenvolvimento do estado. A visita reforça o novo momento da Multivix, que desde 2024 integra a Galileo Global Education, conectando o ensino capixaba a uma das maiores redes educacionais do mundo. 

Segundo o CEO e sócio Tadeu Penina, apresentar o Espírito Santo aos parceiros internacionais e discutir projetos estratégicos com o governo estadual evidencia o protagonismo da instituição no setor. 

Além de Tadeu e da mantenedora Patrícia Penina, participaram Kamil-El-Ghali Senhaju, CEO Internacional da Galileo; Léonard Khattari, diretor regional; Alain Dehaze, parceiro estratégico da Téthys Invest; e Antoine Malhaire, gerente sênior da gestora. Os secretários Vitor de Angelo (Educação) e Tyago Ribeiro Hoffmann (Saúde) também estiveram no encontro.

Empresários de Cachoeiro fazem doação de projeto da nova ponte ao Governo do Estado
Crédito: Wallace Hull

Empresários de Cachoeiro entregam projeto de nova ponte ao Estado

Um grupo de empresários de Cachoeiro de Itapemirim entregou ao governo estadual o Projeto Básico e toda a documentação para a construção de um contorno com nova ponte sobre o Rio Itapemirim. A entrega aconteceu durante a posse da nova diretoria do Movimento Empresarial Sul Espírito Santo (Messes), nesta terça (9).

Desenvolvido pela própria classe empresarial, o projeto prevê um contorno de 1,7 km ligando as avenidas Justiniano da Silva Júnior e Mauro Miranda Madureira, além de uma ponte de cerca de 140 metros entre os bairros Elpídio Volpini (Valão) e Village da Luz, e 3,3 km de vias de acesso. 

A iniciativa busca acelerar a viabilização de uma obra considerada estratégica para a mobilidade urbana do município. Na mesma solenidade, o Messes empossou sua nova diretoria para o biênio 2026-2027: Douglas Passamani Cola assume a presidência, com Ed Martins André na vice-presidência institucional e Antônio Carlos de Freitas Júnior na vice-operacional. O Conselho Fiscal terá Celmo de Freitas, Juliana Bravo e Alexandre Destefani.

