Boticário lança curta sobre bullying familiar em campanha de Natal

O Boticário lança campanha de Natal com um curta-metragem de cinco minutos, que busca gerar reflexões sobre as tensões e os impactos das palavras nas relações familiares. A inspiração para o tema veio de uma pesquisa encomendada pela marca, em parceria com a consultoria On The Go. O levantamento revelou que 86% dos brasileiros já sofreram bullying familiar, mas apenas 17% deles costumam discutir o assunto abertamente.



Criado pela AlmapBBDO, o filme retrata parte de uma realidade evidenciada na pesquisa: as situações mais recorrentes de bullying familiar estão relacionadas a comentários sobre aspectos físicos (50%) e comparações entre familiares (80%). A narrativa acompanha Camila, uma jovem que revive, por meio de um álbum de fotos de Natal, as lembranças de comentários críticos vindos de pessoas próximas, especialmente da madrinha, que a fez crescer sob pressões de padrões estéticos, como cobranças sobre o corpo e a aparência.

“Não é um tema fácil de trazer para a conversa e, por isso mesmo, se torna ainda mais necessário. Com essa campanha, reforçamos a importância das palavras positivas, especialmente quando 71% das pessoas que já sofreram bullying acreditam que palavras e gestos de afeto tem poder de transformar positivamente as relações familiares. Por isso, nossa intenção é convidar as pessoas a amarem em voz alta e deixarem marcas de amor”, explica Carolina Carrasco, diretora de branding e comunicação do Boticário.

Para incentivar esse comportamento e mostrar o poder das palavras nesse Natal, O Boticário criou o conceito “Palavras deixam marcas, que sejam apenas de amor”. O filme transita entre passado e presente, ganhando o tom de reconciliação ao mostrar o poder transformador das palavras, quando usadas com amor e empatia. O desfecho celebra o perdão e reforça que o diálogo e o amor expresso em gestos e palavras são caminhos positivos para as relações familiares.

A campanha estreou em horário nobre na TV aberta, e será desdobrada nas redes sociais e em ações 360° com influenciadores e criadores de conteúdo. Para a dupla Fernando Duarte e Henrique Del Lama, vice-presidentes de criação da AlmapBBDO, "essa é mais uma produção para consolidar o Boticário como uma marca de grandes histórias, disposta a provocar a sociedade a discussões importantes, mesmo quando o mais simples seria apostar apenas no óbvio e no mais confortável”, comentam.

Estratégia de varejo

Neste ano, além da campanha emocional, o Boticário amplia sua presença no período mais especial do varejo com uma estratégia robusta focada em presentear, marcada por iniciativas pioneiras e ações exclusivas. A marca mais escolhida para surpreender com presentes* será a primeira a exibir conteúdo proprietário em uma plataforma de streaming, com estreia no Globoplay, e também protagoniza uma inserção inédita na comemoração de final de ano da TV Globo, reforçando sua presença nos principais momentos de consumo de mídia. O Boticário será a primeira marca de beleza a se associar à mensagem de fim de ano da emissora, e a parceria prevê inserções na TV Globo e desdobramentos 360° no digital.

Nacionalmente, a temporada conta ainda com forte plano de influenciadores, ativações regionais por todo o Brasil, experiências imersivas e iniciativas especiais em São Paulo — incluindo projetos inovadores em OOH, como trem iluminado, túnel aromatizado na Avenida Paulista e parceria inédita com a Uber para impulsionar fluxo às lojas, além da inédita Casa do Natal do Boticário, que tem a expectativa de receber cerca de 10 mil pessoas ao longo dos três finais de semana em que estará aberta na capital paulista, com experiências de personalização que reforçam o carinho e o afeto no ato de presentear.

