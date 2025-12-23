Rádio Litoral inaugura superestúdio e amplia possibilidades para marcas

O presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg; o diretor-geral da organização, Marcello Moraes; funcionários e toda e equipe da Litoral participaram da inauguração do novo estúdio. Crédito: Ricardo Medeiros

A Rádio Litoral inaugurou nesta terça-feira (23) um novo estúdio que representa um avanço na forma de fazer rádio no Espírito Santo. A partir do novo espaço, a programação deixa de ser apenas ouvida e passa também a ser vista, com transmissões ao vivo pelo site e pelo aplicativo da emissora, ampliando a presença da Litoral no dia a dia dos capixabas.



Com câmeras integradas à programação, a rádio cria um ambiente mais próximo, interativo e visual, onde locutores, ouvintes e marcas passam a compartilhar o mesmo espaço. O movimento posiciona a Litoral como uma rádio multiplataforma, alinhada aos novos hábitos de consumo de conteúdo e fortalecendo a conexão com sua audiência.

O estúdio abre novas possibilidades. As marcas também passam a estar presentes na imagem por meio de ações como merchandising em vídeo, exibição de QR Codes durante a transmissão e inserção de comerciais em vídeo nos breaks. Crédito: Ricardo Medeiros

Para o mercado anunciante, o novo estúdio abre novas possibilidades comerciais que vão além do spot tradicional. As marcas passam a estar presentes não só no áudio, mas também na imagem, na interação em tempo real e na experiência ao vivo, por meio de ações como merchandising em vídeo, exibição de QR Codes durante a transmissão e inserção de comerciais em vídeo nos breaks, garantindo maior engajamento e memorização.

Além do estúdio, a Litoral também lança um novo site e um novo aplicativo, desenvolvidos para oferecer navegação mais intuitiva e integração total com a transmissão em vídeo, ampliando ainda mais as oportunidades no ambiente digital. A Litoral Conectada inaugura um novo cenário para marcas que buscam visibilidade, engajamento e conexão com o público capixaba.

Gerente de Rádios da Rede Gazeta, Tiago Silvares. Crédito: Ricardo Medeiros

Tiago Silvares Gerente de rádios "Esse novo momento marca um salto estratégico da Rádio Litoral, fortalecendo ainda mais nossa marca, ampliando a audiência e abrindo novas oportunidades comerciais no digital"

Para o gerente de Rádios da Rede Gazeta, Tiago Silvares, o estúdio com vídeo coloca a Litoral no patamar das grandes rádios nacionais e internacionais, gera conteúdo de alto valor, aumenta o engajamento com o público e prepara a emissora para o futuro do rádio multiplataforma. "É um investimento que reforça liderança, inovação e sustentabilidade do negócio", concluiu.

Para acompanhar a nova Litoral, acesse www.litoralfm.com.br ou clique na versão desejada para baixar o aplicativo da rádio: baixar app para Android e baixar app para IOS

Veja como foi a inauguração

Peugeot lança campanha “Pinball” para destacar nova geração de híbridos. Crédito: divulgação

A Gazeta integra o Saiba mais