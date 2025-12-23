Rádio Litoral inaugura superestúdio e amplia possibilidades para marcas

A Rádio Litoral inaugurou nesta terça-feira (23) um novo estúdio que representa um avanço na forma de fazer rádio no Espírito Santo. A partir do novo espaço, a programação deixa de ser apenas ouvida e passa também a ser vista, com transmissões ao vivo pelo site e pelo aplicativo da emissora, ampliando a presença da Litoral no dia a dia dos capixabas.
Com câmeras integradas à programação, a rádio cria um ambiente mais próximo, interativo e visual, onde locutores, ouvintes e marcas passam a compartilhar o mesmo espaço. O movimento posiciona a Litoral como uma rádio multiplataforma, alinhada aos novos hábitos de consumo de conteúdo e fortalecendo a conexão com sua audiência.
Para o mercado anunciante, o novo estúdio abre novas possibilidades comerciais que vão além do spot tradicional. As marcas passam a estar presentes não só no áudio, mas também na imagem, na interação em tempo real e na experiência ao vivo, por meio de ações como merchandising em vídeo, exibição de QR Codes durante a transmissão e inserção de comerciais em vídeo nos breaks, garantindo maior engajamento e memorização.
Além do estúdio, a Litoral também lança um novo site e um novo aplicativo, desenvolvidos para oferecer navegação mais intuitiva e integração total com a transmissão em vídeo, ampliando ainda mais as oportunidades no ambiente digital. A Litoral Conectada inaugura um novo cenário para marcas que buscam visibilidade, engajamento e conexão com o público capixaba.
Tiago Silvares
Gerente de rádios
"Esse novo momento marca um salto estratégico da Rádio Litoral, fortalecendo ainda mais nossa marca, ampliando a audiência e abrindo novas oportunidades comerciais no digital"
Para o gerente de Rádios da Rede Gazeta, Tiago Silvares, o estúdio com vídeo coloca a Litoral no patamar das grandes rádios nacionais e internacionais, gera conteúdo de alto valor, aumenta o engajamento com o público e prepara a emissora para o futuro do rádio multiplataforma. "É um investimento que reforça liderança, inovação e sustentabilidade do negócio", concluiu.
Para acompanhar a nova Litoral, acesse www.litoralfm.com.br ou clique na versão desejada para baixar o aplicativo da rádio: baixar app para Android e baixar app para IOS
Veja como foi a inauguração
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.