Coluna Pelo Mercado ganha perfil oficial no Instagram; siga a página

Presença garantida nos principais eventos de negócios, comunicação e marketing do Estado, a Pelo Mercado agora conta com mais um espaço para as empresas, marcas e personalidades capixabas compartilharem as histórias mais relevantes do Estado: o Instagram.
A partir de agora, você vai poder acompanhar coberturas comerciais ainda mais completas e dinâmicas de projetos da Rede Gazeta, além de lançamentos de campanhas publicitárias, eventos corporativos e os principais cases que movimentam o mercado capixaba.
Então, aproveite para seguir agora o perfil @pelomercado e compartilhar com quem você acha que dá match com os conteúdos. E quem quiser saber mais pode assistir ao primeiro reel da página abaixo:
LEIA MAIS SOBRE PELO MERCADO
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.