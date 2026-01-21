Pelo mercado
A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

Coluna Pelo Mercado ganha perfil oficial no Instagram; siga a página

Agora a coluna conta com mais um espaço em que negócios, comunicação, marketing e inovação se encontram para ganhar voz, relevância e repercussão

Vitória
Publicado em 21/01/2026 às 18h12
Trio da coluna Pelo Mercado: Mariana Perini, Douglas Motta e Renata Rasseli. Crédito: Pedro Reis

Presença garantida nos principais eventos de negócios, comunicação e marketing do Estado, a Pelo Mercado agora conta com mais um espaço para as empresas, marcas e personalidades capixabas compartilharem as histórias mais relevantes do Estado: o Instagram.

A partir de agora, você vai poder acompanhar coberturas comerciais ainda mais completas e dinâmicas de projetos da Rede Gazeta, além de lançamentos de campanhas publicitárias, eventos corporativos e os principais cases que movimentam o mercado capixaba.

Coluna Pelo Mercado chega no Instagram
Crédito: divugação

Então, aproveite para seguir agora o perfil @pelomercado e compartilhar com quem você acha que dá match com os conteúdos. E quem quiser saber mais pode assistir ao primeiro reel da página abaixo:

