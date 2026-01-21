Coluna Pelo Mercado ganha perfil oficial no Instagram; siga a página

Presença garantida nos principais eventos de negócios, comunicação e marketing do Estado, a Pelo Mercado agora conta com mais um espaço para as empresas, marcas e personalidades capixabas compartilharem as histórias mais relevantes do Estado: o Instagram.



A partir de agora, você vai poder acompanhar coberturas comerciais ainda mais completas e dinâmicas de projetos da Rede Gazeta, além de lançamentos de campanhas publicitárias, eventos corporativos e os principais cases que movimentam o mercado capixaba.