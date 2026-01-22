Vix marca início da temporada de ações do camarote em noite de embaixadoras

A noite das embaixadoras do camarote Vix movimentou o Barlavento. Crédito: divulgação

A Noite das Embaixadoras do Camarote Vix marcou o início oficial da temporada 2026 em um encontro que reuniu parceiros, embaixadoras, imprensa, influenciadores e convidados no Barlavento, em Vitória. Mesmo sob chuva, o evento reforçou o posicionamento do Camarote Vix como uma das marcas mais fortes do Carnaval capixaba, com foco em experiência, relacionamento e ativações bem executadas.



A edição 2026 marca ainda o reencontro do Camarote Vix com a Rede Gazeta, que celebra 50 anos da TV Gazeta e prepara uma cobertura especial do Carnaval de Vitória. Em sua 9ª edição na avenida, o Vix une estrutura premium, entretenimento e estratégia de marca.

Na ocasião, foram entregues os aguardados kits personalizados, assinados por marcas parceiras, e apresentadas as novidades do open bar premium da edição 2026, que contará com rótulos como Amstel, Aperol, Absolut Vodka, Beefeater, Campari, Jameson, espumante Salton, Red Bull, Coca-Cola e Schweppes, em uma operação de até 10 horas por noite. O evento também apresentou o time de embaixadores, reforçando a estratégia de influência e conexão com o público.

Durante a noite, o sócios da Booa Produções, Mateus Carvalho e Márcio Ribeiro, destacaram a importância das parcerias para a construção do projeto. E o gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, falou sobre o espaço da Rede Gazeta, no último andar do Vix, e das experiências e oportunidades para convidados, clientes e parceiros.

A programação segue com o Camarote Vix Day, no dia 31 de janeiro, e com os encontros de aquecimento, preparando o público para os dias 6 e 7 de fevereiro, no Sambão do Povo.

